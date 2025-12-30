橋本環奈、きょう30日〜8日にかけてフジテレビの年末年始バラエティーを席巻！ 6番組に登場
来年1月12日スタートの新月9ドラマ『ヤンドク！』で主演を務める橋本環奈が、年末年始のフジテレビ人気バラエティー特番に多数出演。人生初となる“ドリフ”のコントに挑戦するほか、『新しいカギ年越し生放送SP！』では「超！年越し学校かくれんぼ」、『堂本兄弟2025』では生歌唱、そして『新ドラマ＆人気番組対抗クイズ！ドレミファドン！50周年の祭典 日本人が歌った名曲＆お宝映像大放出SP』では特別MCにも挑むなど、さまざまなことに挑戦しながら年末年始の特番を次々と“ジャック”する。
【写真】橋本環奈、ヤンキー姿を披露
今夜放送の『堂本兄弟2025』（12月30日23時）では、生歌唱を披露。DOMOTO（堂本光一、堂本剛）、堂本ブラザーズバンドと共に小泉今日子の名曲『木枯しに抱かれて』を歌唱する。トークコーナーでは、光一、剛と6年ぶりのクロストークを行う。
翌31日『新しいカギ年越し生放送SP！学校かくれんぼ＆ハイスクール大喜利でカウントダウン』（12月31日22時）では、芸能人が学校内の至るところに隠れて全校生徒とかくれんぼ対決を行う人気企画のパワーアップ版「超！年越し学校かくれんぼ」に参戦。『ヤンドク！』で共演している向井理、宮世琉弥と共に石川県金沢市にある星稜中学校・高等学校の生徒たち1700人と年越しでかくれんぼ対決に挑む。
そして、13年ぶりの復活となる人気番組『クイズ＄ミリオネア』（2026年1月1日17時）では、賞金1000万円獲得を目指して難問クイズに挑戦。みのもんたからバトンを受け継いだ新司会･二宮和也が作り出す興奮と緊張が入り混じるミリオネア特有の空気がスタジオ全体を包み込むが…「プレッシャーには強いんです」と落ち着いた様子の橋本が高額賞金の獲得を目指す。
さらに『BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP』（2026年1月3日18時〜21時30分）では、ババ抜きゲームに挑戦。ドラマ内で親子役となる吉田鋼太郎と激突する高レベルの心理戦を突破できるか!?
『新ドラマ＆人気番組対抗クイズ！ドレミファドン！50周年の祭典 日本人が歌った名曲＆お宝映像大放出SP』（2026年1月5日19時）では、特別MCとして番組に初出演。自身が出演する『ヤンドク！』チームとの掛け合いや、普段はなかなか見ることのできない橋本の“スタジオ回し”も気になるところ。
そして『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』（2026年1月8日19時）では、人生初のコントに挑戦。これまで数々の名俳優が演じてきたドリフの王道夫婦コント「私ってダメな女ね」に“妻役”で出演する。シリアスからコメディーまで幅広い役柄を演じてきた橋本が、確かな演技力でコントならではの“間”や“空気感”を丁寧に表現していく。収録後は「ドラマや映画とは全く違う独特の緊張感があって、空気感も最初はつかめなかったのですが、最初から最後までやるところが舞台のようで新鮮でした」と明かした橋本の“初コントぶり”に注目だ。
【橋本環奈出演番組】
■12月30日（火）23時〜24時：『堂本兄弟2025』
■12月31日（水）22時〜24時45分：『新しいカギ年越し生放送SP！学校かくれんぼ＆ハイスクール大喜利でカウントダウン』
■2026年1月1日（木）17時〜21時30分：『クイズ＄ミリオネア』
■2026年1月3日（土）18時〜21時30分：『BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP』
■2026年1月5日（月）19時〜21時54分：『新ドラマ＆人気番組対抗クイズ！ドレミファドン！50周年の祭典 日本人が歌った名曲＆お宝映像大放出SP』
■2026年1月8日（木）19 時〜21時54分：『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』
