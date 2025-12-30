ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が２９日（日本時間３０日）、米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」に出演し、ポスティングシステムでメジャー移籍を目指す巨人・岡本和真内野手（２９）について言及した。

同記者はかねて移籍先候補にはエンゼルス、パイレーツ、レッドソックス、ブルージェイズ、カブス、ダイヤモンドバックスの計６球団を挙げていた。この日は、「（パイレーツの）主な焦点は、もう１人、強打者を加えること。彼らは今オフ、ここまでは“勝ち組”です。岡本は間違いなく候補の１人です。私は依然として、岡本はパイレーツにとって確実に可能性のある選手だと思っています」と、改めてパイレーツが有力候補であることを強調した。

米１年目の日本人野手で最大の契約は、２２年１２月に２９歳だった吉田正尚がＲソックスと結んだ５年９０００万ドル（約１２４億円＝契約当時のレート）。岡本の交渉期限は、米東部時間で来年１月４日午後５時（同５日午前７時）までとなっている。

すでに１週間を切っており、争奪戦は最終コーナーに突入。本人は渡米し、現地では代理人のボラス氏とミーティングを行うなどして、最終的な移籍先の絞り込み作業に入るとみられる。