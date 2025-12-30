タレントの安西ひろこ（46）が29日、自身のインスタグラムで「突発性難聴」と診断されたことを明かした。



【写真】か、可愛い♡20年以上ぶりにギャルメイク＆ギャルファッションに挑戦

安西は「12月に入って急に左耳が聞こえずらくなりました」と書きだし、「最初は寝たら治るかな？と何日か様子を見ていたのですが日に日に聞こえづらくなってしまい 病院へ行ったら『突発性難聴』と診断されました」と病名を明かした。



難聴を発症してからの生活については「聞こえずらくなってから私の世界が変わってしまいました」と記し、「人の声より周りの音が大きくて水の中にいるみたいな世界」と表現した。



また、治療のためステロイドの点滴や投与を始めていたが、医師から「稀に5%の人がステロイド治療が効かない人達がいる」と告げられ「私はその5%の中に入ってしまいステロイド治療が一切効いてないので、ステロイド治療は辞めになりました」と治療方針を変更したことも明かした。



症状について「最悪の場合聴力やめまいはこのままも 覚悟しなきゃいけない」と記した安西。それでも「『突発性難聴』は不安で辛いけどならなかったら大切な事に気がつく事はできなかったと思ったんだ」と前向きに捉え、「左耳が聞こえなくても私は本当に幸せ。もし治らなくても仕事は続けて行きます」と今後もタレント業を継続していくことを明かした。



（よろず～ニュース編集部）