振り抜いた打球は一直線に右中間スタンド上段に突き刺さった。7月19日の巨人対阪神16回戦。両チーム無得点で迎えた延長11回表、勝利を決定づける一撃を放ったのは阪神タイガースの若き4番・佐藤輝明（26）だ――。

攻守ともにチームを引っ張り、首位独走

この日の本塁打が今季25本目となり、7月にして早くもキャリアハイを超えたサトテル。セ・リーグの本塁打王争いを独走し、打点でもトップ。4番打者の成熟が阪神首位独走の一因となっているのは疑いようがない。

「打撃の向上は言うに及ばず、三塁の守備もかなり安定しています。昨季は23失策の“エラー王”で緩慢な守備も目立ちましたが、今季はここまでわずかに2失策。柔らかなグラブ捌きと強肩を披露し、攻守ともにチームを引っ張る存在です」（スポーツ紙記者）

阪神打線のもう一つの核が森下翔太（24）だ。今季は3番打者として本塁打、打点とも佐藤に次いでリーグ2位につける。今年のオールスターゲームのファン投票では全選手の中で最多の77万8000票を獲得、人気の高さも証明した。



佐藤輝明選手（左）と森下翔太選手（右） ©時事通信社

「侍ジャパンの井端弘和監督からも高く評価されていて、来春開催されるWBCでも日本代表の主軸を任されるのは確実。2学年上の先輩・佐藤とは仲が良く、ともに眩しさを軽減するために目の下を黒く塗っているのでファンのあいだでは『アイブラック兄弟』と呼ばれています」（同前）

夜の六本木、とある雑居ビルに2人の姿が

そんな球界を代表する大砲2人の強さと人気は夜の街でも独走状態だった。

佐藤の一打から遡ること約24時間前の18日午後11時。2人の姿は東京港区六本木にあった。

煌々と光るディスカウントショップのネオンのもとにまず現れたのは森下。マスクで口元を覆っていても、Tシャツの下の強打者の胸板は、隠しようもない。週刊文春では7月17日発売号で森下が、「俺、文春に狙われている」と周囲に話していると報じたが、この日の森下は全くの無警戒で雑居ビルの中へと消えた。

それから20分後、同じ雑居ビルの入り口の前にぴったりと付けられたタクシーから降りたのはサトテル。変装はメガネだけで、後輩である外野手の前川右京（22）とともにビルへと入っていった。

果たして、このビルは一体――。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年7月31日号）