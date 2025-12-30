今年で13年目！『クイズ☆正解は一年後』いよいよ【出演者一覧】
TBS系バラエティー『クイズ☆正解は一年後2025』が、30日に放送される（後11：40）。
【画像】懐かしい！ファミコン風なゲーム『あつしの名探偵』のプレイ画像
今年で13年目を迎える同番組は、1年を振り返るクイズを“年始に収録”し“年末に答え合わせ”する年末の風物詩。今年も年明け早々、出題・解答ブロックの収録が行われた。芸能人の結婚に始まり…芸能界・テレビ界を中心に、2025年に関するさまざまなクイズを出題。まだ起きていないことを様々な角度から予想するため珍解答も続出。年末に放送される際に解答者たちは自分の答えを覚えているか、そして年始に予想した解答はどこまで合っているのか。
■『クイズ☆正解は一年後2025』
【MC】田村淳、枡田絵理奈
【出演】有吉弘行、おぎやはぎ、くっきー！(野性爆弾)、後藤輝基(フットボールアワー)、田村亮、バカリズム、ヒコロヒー、FUJIWARA、吉村崇(平成ノブシコブシ)、RG(レイザーラモン)、キンタロー。、ぱーてぃーちゃん、森香澄ほか
