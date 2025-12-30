¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¡¼¤ó¡×ÀïÍ§¤Î¶«¤ÓÀ¼¤¬¼ª¤Î±ü¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡¡"¤ªÃã¤Î²È"¤ËÀ¸¤Þ¤ìÆÃ¹¶Ââ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àé¸¼¼¼¤µ¤ó¡¡Àï¸å80Ç¯¤òÀ¸¤¤ëÆüËÜ¿Í¤ØºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÚÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸µ»ö¡¡Û
µþÅÔ¤ÎÃãÆ»¡¦Î¢Àé²È¤Î£±£µÂå²È¸µ¤Ç¡¢£²£°£²£µÇ¯£¸·î¤Ë£±£°£²ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Àé¸¼¼¼¤µ¤ó¡£µìÆüËÜ³¤·³¤Î¸µÆÃ¹¶Ââ°÷¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡££Í£Â£Ó¤Ï¡¢Àé¸¼¼¼¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÌó£²¤«·îÁ°¤Î£¶·î£±£¶Æü¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤òÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Àï¸å£¸£°Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ÎÀ¥¡¢Ìó£±»þ´Ö¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÁ´Ê¸¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ø¤Î¡Ö°ä¸À¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Àé¸¼¼¼¤µ¤ó¤ÏµìÆüËÜ³¤·³¤Î¸µÆÃ¹¶Ââ°÷¡£¿ØÃæ¤Ç³«¤¤¤¿Ãã²ñ¤ÇÀïÍ§¤é¤¬¸ý¡¹¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¡¼¤ó¡×¤È¶«¤ó¤À¸÷·Ê¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¸ì¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¤¤¤Þ¤ÎìÔÂô¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤Ë¸·¤·¤¤¸«Êý¤â¼¨¤·¤¿¡£¡È»þÂå¤ÎÀ¸¤¾Ú¿Í¡É¤Ï¤Þ¤º¡¢Àï¸å80Ç¯¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÌ¤Á¾Í¤ÎÀïÁè¤ò¤·¤ÆÆüËÜ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡×
¡ÊÀé¸¼¼¼¤µ¤ó¡Ë
Àï¤ËÇÔ¤ì¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¢¤¢¤¤¤¦Ì¤Á¾Í¤ÎÀïÁè¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡££¸£°Ç¯Á°¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤È¡¢ËÜÅö¤ËÌµ»Ä¤Ê¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢ºÇ½ª¤Ë¤Ï¸¶»ÒÇúÃÆ¤Ê¤É¤ò¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÏÀïÁè¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ÆÊ¿ÏÂ¤ò·Þ¤¨¤¿¡×¤È¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤ò¸À¤¦¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£
»ä¤Ï£±£¹£´£³Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£±£¸Ç¯¡Ë¡¢Âç³Ø¤Î£±Ç¯À¸¤ÇÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤ÎË¡³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç²È¸µ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬Ë¡³ØÉô¤Ë¡Ä¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤éÀé²È¤Ï¤ªÃã¤Î²È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£°Ý¿·¤Þ¤Ç¤ÏÉð²È¡¢³ÆÈÍ¤Ë»Å¤¨¤ÆÏ½¹â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤ÇÏ½¹â¤¬Á´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¸ø²È¤¬¤º¤Ã¤ÈµþÅÔ¤Î¸æ½ê¤ò¤ª¼é¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ï¤º¤«¤ÊÏ½¹â¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½³µÇ¤ä¤é²Î¤ä½ñ¤ä¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²È¸µ¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤Ç¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£²È¸µÀ©ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£Æü¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
£²£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÄ§Ê¼¸¡ºº¡ÖDUTY¤ÈÀÕÇ¤´¶¡×
»ä¤ÏÁÄÀè¤ÎÀéÍøµÙ£±£µÂåÌÜ¤ò·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÀµ£±£²Ç¯¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Éð²ÈºîË¡¡¢ÃãºîË¡¤È¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¤¤¤Ö¤óÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡£·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÍøµÙ¤Î¤ªÃã¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»ä¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÂçÊÑ¤Ê³Ð¸ç¤¬Í×¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤Ïº£¤È°ã¤Ã¤ÆÃæ³Ø¤Ï£µÇ¯´Ö¡¢¾®³Ø¹»¤â£µÇ¯´Ö¡¢Èó¾ï¤Ë¤è¤¯ÊÙ¶¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Î¤³¤í¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Í·¤Ó¤´¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢Àï»þÃæ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥é¥¸¥ª¤À¤±¡¢Ãæ³Ø£µÇ¯´Ö¤Î½¼¼Â¤·¤¿ÊÙ¶¯¤¬¤¤¤Þ¤Ë¤âÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤½¤·¤ÆÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É£±Ç¯À¸¤«¤é£²Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤Ë£²£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡£ÀÎ¤Ï¡¢ÃË»Ò¤Ï£²£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÄ§Ê¼¸¡ºº¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼õ¤±¤ë¡¢¤³¤ì¤ÏDUTY¤Ç¤¢¤ë¡¢µÁÌ³¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÃ±¤Ê¤ëµÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡Öresponsibility¡áÀÕÇ¤´¶¡×¤Ç¤¹¡¢¤³¤ì¤òÈó¾ï¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÏÃæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤éÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼Î¤Æ¤í¡ª¡×³¤·³¤Ç¤ÎÀ¸³è
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ÎÇ¯¤ËÅì¾òÆâ³Õ¤«¤é¡¢Ê¸·Ï¤Î³ØÀ¸¤ÏÄ§Ê¼¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤í¤È¡£°å³ØÉô¡¢Íý³ØÉô¡¢¹©³ØÉô¡¢ÇÀ³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤Ï¤è¤í¤·¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç³Ø¤ÇÊÙ¶¯¤·¤í¤È¡£·ÐºÑ³ØÉô¡¢Ë¡³ØÉô¡¢Ê¸³ØÉô¤ÏÄ§Ê¼¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤í¤È¡£¤Þ¤¢º£¤È°ã¤Ã¤ÆÂç³Ø¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Äë¹ñÂç³Ø¡¢µìÀ©¹âÅù³Ø¹»¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¦¤È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤¹¤«¤Í¤¨¡£Î¦·³¤Ë¸À¤Ã¤¿Ï¢Ãæ¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éµ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥í¥·¥¢¤ÇÊáÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆîÊýÀïÀþ¤Ç¥Ó¥ë¥Þ¤Ç¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±¿Í¤«£²¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï»î¸³¡¦»î¸³¡¦»î¸³¤Ç¡¢³¤·³Èô¹ÔÍ½È÷³ØÀ¸¤È¤¤¤¦Âç³ØÀ¸¤ËÍ¿¤¨¤é¤¨¤¿ÆÃ¸¢¤Ç¤½¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢³¤·³¤Ë£²Ëü¿Í¤È¤é¤ì¤¿¡££²Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á£²£°£°£°¿Í¤¬Åë¾è°÷¤Ç¡¢¤¢¤È¤Î1.8Ëü¿Í¤Ï´ÏÁ¥¤äÄÌ¿®¡£»ä¤¿¤Á¤Ï£²£°£°£°¿Í¤À¤±Âè°ìÁªÈ´¤Ç¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢ÅÚ±º¤Î³¤·³¹Ò¶õÂâ¤ÇÍ½È÷»Î´±¤Î¶µ°é¤ò£²¤«·îÈ¾¡¢¤¢¤ì¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨¡£Âç³ØÀ¸¤¬Í½È÷»Î´±¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¡£Âç³Ø¤«¤éÍè¤¿¤¬¤½¤ì¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼Î¤Æ¤í¡ª¤³¤ì¤«¤éÄë¹ñ³¤·³¤Î·³¿Í¤È¤·¤ÆÃÃ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2¤«·îÈ¾¤ÎÃÃ¤¨¤é¤ìÊý¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æ»î¸³¤ÈÅ¬À¸¡ºº¤Ç¹ç³Ê¤·¤ÆÈô¹Ôµ¡¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«£±£°£°£°Ì¾¡¢£±£°£°£°Ì¾¤ÎÃæ¤«¤é¤Þ¤¿ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢Áà½Ä¤ÈÄå»¡¡¢¤½¤ì¤«¤éºÇ¸å¤ËÃÏ¾å¶ÐÌ³¤Ë¤Þ¤ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¿ÈÄ¹¤ÎÀé¤µ¤ó¡ÖÎíÀï¡×¤òÃÇÇ°
»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤ÏºÇ½é¤ÏÎíÀï¡áÀïÆ®µ¡¤ò´õË¾¤·¡¢ÀïÆ®µ¡¤Ï£¹£³¼°¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÇØ¤¬Âç¤¤¤¡£Åö»þ¤Ï£±¥á¡¼¥È¥ë£·£µ¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¡£ÀïÆ®µ¡¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï£±£¶£µ¡Á£±£·£°¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡£ÎíÀï¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡¢Á¢¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¾è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡£¤½¤ì¤ÇÂâÄ¹¤¬¡¢¡ÖÀé³ØÀ¸¡¢·¯¤ÏÂç¤¤¤¤«¤éÂç·¿µ¡¤Ë¤¤¤±¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö·ù¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÆÁÅç¤Î³¤·³¹Ò¶õÂâ¤ÇÂç·¿µ¡¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äå»¡µ¡¤ò²þÂ¤¤·¤ÆÀïÆ®ÍÑ¤Ë²þÂ¤¤·¤¿¡ÖÇòµÆ¡×¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀïÆ®µ¡¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤í¤Ï»°É©¤È¤«ÆüÌî¤È¤«¡¢¤ß¤ÊÈô¹Ôµ¡¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ü¤¯¤ÏÂç·¿µ¡¤ÇÇòµÆ¤ò²þÂ¤¤·¤Æ£²£µ£°¥¥í¤ÎÇúÃÆ¤òÍã¤Î²¼¤ËÀÑ¤ó¤Ç¡¢£´¿Í¾è¤ê¤Î¤È¤³¤í¤ò¡¢£²¿Í¾è¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢Áà½Ä°÷¤ÈÄå»¡°÷¤À¤±¡£¤½¤·¤ÆÅÅ¿®µ¡£±¤Ä¡¢£±£³¥ß¥ê¤Îµ¡´ØË¤¤ò°ìÈ¯¡¢¤¤¤ä¤¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨¡£¤Ü¤¯¤é¤Î·±Îý¤Ï£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Î·±Îý¡££±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ï»ÀÁÇ¥Ü¥ó¥Ù¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê·±Îý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Å¨¤Î¥°¥é¥Þ¥ó¡¢¥Ø¥ë¥¥ã¥Ã¥È¡¢¤³¤ì¤ÈÀï¤¨¤ë¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¡£
¡Ö·¯¤¿¤Á¤ÏÂç³Ø½Ð¿È¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¤Û¤«¤Î¤â¤Î¤¬£±Ç¯È¾¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤ò£±Ç¯¤ÇÁ´Éô¿È¤Ë¤Ä¤±¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤É¤¦¤»»à¤Ë¤ËÍè¤¿¤ó¤ä¡¢·¯¤¿¤Á¤ËÂå¤ï¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¡£¡×¤È¤«¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ä¤Ö¤¹¤Ê¡¢»à¤Ì¤Ê¡¢»à¤Ì¤Ê¡×¤È¡£Ä«¤«¤éËèÆü¡Ö»à¤Ì¤Ê»à¤Ì¤Ê¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡£¤Þ¤¢¤¤Ä¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ÃÏ¹ö¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¡Á¤ó¡×ÀïÍ§¤ÎÀ¼¤¬¼ª¤Î±ü¤Ë»Ä¤ë
ÀèÁÄ¤ÎÀéÍøµÙ¤Ï¡¢Ãã¤ÎÅò¤Î»ÕÈÏÂå¤È¤·¤Æ¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¹çÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¿ØÃæ¤ÇÀï¤¦Ï¢Ãæ¤Ë¤ªÃã¤ò°û¤Þ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¿ØÃæ¤Î¤ªÃã²ñ¤âÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¦¤Á¤ÎÉã¤¬¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯½Ì¾®¤·¤Æ¿ØÃæÃãÈ¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï³¤·³¤Î»þ¤½¤ì¤ò°ì¼°»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£Î¦·³¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³¤·³¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£³Ú´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¤â¤¤¤¿¡£³¤·³¤ÏÁ¥¤ÎÀ¸³è¤¬¼ç¤Ç¤¹¤«¤é¤½¤ê¤ã²»³Ú¤â¤ªÃã¤âÉ¬Í×¡¢·³¿Í¤È¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¬¿ØÃæÃãÈ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢·±Îý¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡ÖÀé¤µ¤ó¡¢¤ªÃã¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ä¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÇÛµë¤ÎÍÓæ½¤È¤ä¤«¤ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¤ªÃã¤ò¤¿¤Æ¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÃã°û¤ó¤Ç¡¢¡ÖÀé¤Á¤ã¤ó¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤¢¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í»×¤¤½Ð¤¹¤ï¡×¤È¡£
Åö»þ¤Î²æ¡¹¤ÏÃË½÷¤ÎÃç¤Ï¤ª¤Õ¤¯¤í¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£º£¤ß¤¿¤¤¤Ë¼«Í³ËÛÊü¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³ØÀ¸¤È¤¤¤¨¤É¤â¤ß¤Ê¤ä¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤ª¤Õ¤¯¤í¤¬Îø¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¡¼¤ó¡×¤È¤ß¤Ê¤¬¶«¤ó¤ÀÀ¼¤¬»ä¤Î¼ª¤Î±ü¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤ª¤Õ¤¯¤í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¤È¡¢¤ß¤ó¤ÊÎÞÎ®¤·¤¿¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ç¤¹¤è¡£