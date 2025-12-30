「普通のお墓」を持つことは遺族に「罪悪感」を植え付ける…ドイツ人に独特な「墓」のカタチと「埋葬の仕方」へのこだわり

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

お墓参りに行けなくて罪悪感

少子化と都市化が進む日本では、「誰がお墓を受け継ぐか？」が問題になっています。

地方出身者が都会に出て家庭をもつと、「そんなに頻繁に帰省はできないし、地元にあるお墓の手入れをするのは難しい」という話もよく聞きます。

「お墓をどうする問題」は、もちろんドイツにもあります。

「知り合いの高齢者が、『自分が死んだら墓は作らずに遺灰を海に撒いてほしい』と言っていたの。話を聞いて『ロマンチックだな』と思ったけど、本当の理由は、お墓を作っても息子がお参りに来ないことがわかっていたからなのよ。自分が今いる施設にも会いに来ないんだからお墓に来るわけがないってね」

こう語るのは、40代のドイツ人女性です。

飛行機事故で父を亡くしたユリアさんも、「普通のお墓」には否定的です。

「母方の家族のお墓はベルリンにあるの。私が小さかった頃、母はお墓参りに行くたびに自分を責めていた。雑草だらけで手入れもされていない、申し訳ないって。だけど、仕事があって小さい子どもが3人もいたら、しょっちゅうお墓参りできないのは仕方ないよね？ だから私はお墓はいらない。残された人が罪悪感をもって、そのうち負担になるのは避けたいもの。父の遺灰は海に撒いたけど、私は自宅近くの山に遺灰を撒いてもらいたいな」

こうした話を聞くと「海への散骨」というのは、なかなか合理的というか現実的かもしれません。

「悲しむ権利がある者」でお墓の相談

ミュンヘン在住の60代のドイツ人女性は、父親を亡くした時に母親の介護の最中で、お墓についてゆっくりと考える時間がありませんでした。

ドイツの法律では、骨壺や遺骨を自宅に保管することが禁じられています。お隣のスイスでは日本と同じように、「遺骨をしばらく家のリビングに置いて故人を偲ぶ」ことは可能ですが、ドイツだと違法になってしまうのです。

そこで彼女は「とりあえずあいていた墓地」に父親を埋葬しましたが、数年経ってから、もっといい場所へと、「お墓の引っ越し」（Urnenumbettung）をしました。お墓に関しては、配偶者や子どもなど、故人の家族（Trauerberechtigte）全員の同意を得なければなりません。“Trauerberechtigte”を直訳すると「悲しむ権利がある者」というのが面白いところです。

ドイツのお墓に関しては「土葬ならでは」のエピソードもあります。女性は、母親が亡くなった3年後にお兄さんを亡くしています。二人とも土葬で同じお墓に入りました。

現実的な話をすると、基本的には「前の人を埋葬してから5〜6年ほど間があいていれば」、そして「故人が特に大柄でなければ」、土葬でも一つのお墓に、問題なく3人ぐらい入れます。

ところが、女性の母親も兄も、かなりの大柄だったのです。

非常識な一言

葬儀の日、みんなで兄の死を悼んでいると、高齢のいとこが女性に対して大声で言い放ちました。

「もし、そんなに時間が経たずにあなたが死んだら、もう場所がないから、あなたのことは焼く（verbrennen）しかないわね！」

ちなみにドイツでは、誰と・どこの・どのようなお墓に入るかは生前の「本人の意思」によるところが大きいようです。日本のような「家制度と結びついた考え方」はないため、妻が夫の家の墓に入るという慣習はありません。ですが、夫婦であれば同じお墓に入ることが多いのです。

夫婦のどちらかの親族の墓地に、夫婦のお墓を立てることもよくあります。つまり、「嫁に行った娘」が自分の両親の墓の隣に「夫婦墓」を立ててもいいし、自分の両親の墓に入ってもかまいません。

したがって、お墓は「核家族だけでもオッケー」「先祖代々でもオッケー」「おひとり様でもオッケー」です。とはいえ、よほどのこだわりがなければ、家族のお墓のある墓地で眠るのが一般的です。

ここで特筆すべきは、昔ながらのドイツ人の感覚だと「焼く」ということに「ギョッとするような感覚」が伴うことです。

「いとこの言うこともわからないではないの。兄は過食気味で体重が1 5 0キロもある、ものすごい巨体だったから、兄が亡くなった数年後に私が亡くなってしまうと、土葬で同じお墓に入るのは、確かに難しいかもしれない。でも、兄のお葬式のその場で、『もしあなたが死んだら焼くしかないわね！』と大声で言うこと自体が、非常識よね」

火葬への忌避感

ドイツはキリスト教徒が多く住んでいる国です。バイエルン州など南部はカトリック教徒の割合が多く、北部ではプロテスタントが多くなります。いずれにせよキリスト教では、火葬は長らく「よろしくないもの」とされてきました。

なぜなら「人間は土から来て土に還る」という概念があり、イエスも土葬されたと考えられているためです。日本で当たり前のこととして行われる、火葬場での「遺骨拾い」がショックだったという声は、日本にいる欧米人からよく聞きます。

ただし聖書には、「埋葬はこうしなければいけない」と明確に書かれてはいません。特に様々な改革を行うプロテスタント教会は、1 9 2 0年代には火葬を認めています。現在は、カトリックでもよほど厳格な教徒でない限り、火葬も珍しくありません。

葬儀の相談を請け負うノヴェンバー（Everlife社）によると、2 0 2 3年現在、ドイツで火葬を希望する人は約60％、土葬を希望する人は30〜40％。北海やバルト海への「海葬」は5〜10％、そして森林葬の希望が14％だといいます。

ドイツは北のほうに少し海があるだけの国です。だからこそ海に憧れがあり、休暇のたびに多くの人が「海とビーチのある南の島に遠出する」のもそのためでしょう。「海葬」を希望する人が1割ほどいるというのはなかなか興味深い話だと思います。

