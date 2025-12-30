「撃墜数は何機だ」と聞かれ…米軍が恐れた「零戦乗り」が、戦後の宴席で放った「驚くべきひとこと」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後80年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は戦後も空を飛ぶことを諦めず、多くの後進を育てた大原亮治・元飛曹長を紹介する。

前編記事はこちら＜戦死率8割の「ラバウル」から生還したが、上官が「航空記録」を火の中へ…零戦乗りが死ぬまで忘れなかった「激しい怒り」＞

元飛行隊長に声を掛けられ、海上警備隊へ

郷里に帰った大原は、兄に「5年経ったら飛行機に乗るから、それまで遊ばせてくれ」と頼み、米軍キャンプで働いたりしながら虎視眈々、その機会をうかがった。

「昭和25（1950）年頃、日本航空が運航されるというのを新聞で見て、そらきた、と、翌年仙台にできた日航の事務所に行ってみましたが、『戦闘機の人はちょっと』と断られました。これは中央に出ないといかんな、と思って昭和27（1952）年、横須賀に出て、民間機のライセンスをとるため有り金をはたいて藤沢の飛行連盟に通いました。そしたらある日、藤沢飛行場で、横空戦闘機隊飛行隊長だった指宿正信少佐に声をかけられたんです」

指宿は、

「昔の海軍戦闘機隊がまたできるぞ。俺は海上警備隊に入っているんだ。いま、飛行機を領収に来たところだ。手続きをしてやるからお前も入れ」

と大原を誘い、飛行機にも乗せてくれた。

こうして大原は、昭和28年（1953）、海上警備隊（現・海上自衛隊）に入隊、1年間の艦船勤務を経て、昭和29年、鹿屋基地で第一回操縦講習員（海曹）として3ヵ月の訓練を受け、卒業すると同時に教官になった。

「飛行機が体の一部になっている」天才

当時、大原の指導を受けたなかには、より搭乗歴の古いパイロットをふくめ、多くの元海軍搭乗員がいたが、そのうちの一人、小野清紀元中尉（予備学生十三期、慶大）は、

「SNJ（アメリカ製練習機・ノースアメリカンT-6テキサンの海軍型）で同乗させてもらいましたが、ほかのパイロットが操縦するのと飛行機の動きが全然違うのに驚きました。完全に飛行機がピタリと体の一部になっている。この人は天才だと思いました」

と回想している。昭和60年8月12日、群馬県上野村の御巣鷹の尾根に墜落した日航ジャンボ機の高濱雅己機長も、海上自衛隊在籍中の昭和30年代に大原の指導を受けた一人である。

大原は、教官をさらに教育する役目の、海上自衛隊で4名しかいないスタンダード（基準）パイロットの一人とされていた。昭和30年（1955）、航空自衛隊の発足にあたっては、浜松第一操縦学校に教官として派遣されている。

航空自衛隊からも「大原さんは根っからのファイターだから、ぜひ戦闘機に」と誘われ、現に小福田租（元少佐）、指宿正信（元少佐）など、多くの元戦闘機搭乗員が航空自衛隊に移籍していったが、大原は、海上自衛隊鹿屋航空隊の初代司令であった相生高秀一等海佐（元中佐・のち自衛艦隊司令官）に、「お前は行くな、残れ」と止められて残ったという。

「ジェット戦闘機の夢は消えたけど、戦闘機の大先輩である相生さんにそこまで言われたのは嬉しかったですよ」

「操縦を通じて弱さを見通す」教官に

大原は昭和34年（1959）から海上幕僚監部の本庁勤務になり、昭和46年（1971）、3等海佐で退官するまで自衛艦隊司令部作戦部運用班長や羽田連絡所長などを歴任した。

その後は運輸省の外郭団体である航空振興財団に勤務、民間パイロットの地上訓練を指導する傍ら、航空教室などを通じて、一般への航空知識の普及につとめた。

航空振興財団では、各航空会社の委託を受け、パイロットの採用試験も担当している。昭和40年代後半から50年代にかけて入社した民間航空会社のパイロットのほとんどが、大原となんらかの接点があり、いまも大原を師と仰ぐパイロットは多い。大原の教え子で、のちに自らも日本航空で教官を勤めた飯島宏は、

「飛行機を操縦するには諸元を頭に入れる必要がありますが、大原教官は操縦感覚だけを頼りに全部のシミュレーターを順に乗りこなしたという伝説があります。怖かったですよ。それも暴力的に怖いんじゃなく、理にかなった指導で、操縦を通じてこちらの弱さをすべて見通されているような……」

と回想している。

「自分一人で戦ってきたわけじゃない」

平成2（1990）年、大原は69歳で航空振興財団を退職した。ところが退職の辞令を受け取ったその日に心筋梗塞で倒れ、療養を余儀なくされている。

「胸にドンと衝撃を感じたと思ったら、目の前にラバウルの情景が浮かんだ。それで戦死した戦友たちが迎えに来たのかと思って、野郎ども、俺はまだそっちには行かんぞ、と思ったのは憶えています。それ以来、ニトロが手放せなくなりました」

退官してからは軍航空隊関係の多くの戦友会に出るようになり、丙種予科練出身者で組織する「丙飛会」会長、全予科練出身者が集う「（財）海原会」顧問、元戦闘機搭乗員のみで結成された「零戦搭乗員会」事務局次長などをつとめ、運営の実務を取り仕切った。

「戦後しばらくは目の前の仕事に精一杯で、遺族や戦友のことまで頭がまわりませんでした。しかしある時期から、戦死した戦友たちに思いを馳せ、けっして自分一人で戦ってきたわけじゃない、と思えるようになりました。昔のことは忘れたい、という人もいますが、なんで忘れられるんだろう、と腹立たしく感じます。私は死ぬまで、戦争の記憶をひきずっていきますよ」

大原はまた、米海軍に知人、友人が多く、米海軍厚木基地や横須賀基地でパーティーやセレモニー、イベントなどがあるたびに出かけていって親交を深めていた。私も、大原に誘われてしばしば同行している。「ゼロファイター・オオハラ」の人気は日本人にはかえって想像もつかないほどのもので、大原の周囲にはいつも、米軍パイロットたちが憧憬のまなざしで集まってきていた。さまざまな本に、根拠の不明瞭な数字をもとに大原の敵機撃墜機数が16機とも48機とも書かれているが、招かれた米海軍のパーティーの席上、米軍人たちから撃墜機数についての質問が出ると、大原は、

「私はあなた方の友人としてここに来てるんだから、あなた方の先輩を何機墜としたとか、そんなことは聞かんでください」

と答えるのがつねだった。

70年の時空を越えた不思議な感覚

私が宮野大尉の長編伝記を書き始めた平成16（2004）年、大原は私と一緒に大阪の宮野大尉の墓参をし、宮野大尉の姉・宮崎そのを訪ねている。

「隊長、私もこんなに歳をとりました……」

遺骨なき宮野大尉の墓に、大原はしみじみと語りかけた。

平成25年、私がNHK番組の取材でラバウル、ブカ島を訪ねたさい、あらかじめ大原のサジェスチョンを得て臨んだことは、本稿のはじめに触れた。零戦隊のいたラバウル東飛行場は、平成6（1994）年、花吹山の大噴火で火山灰の下に埋もれてしまったが、そこから見る風景は当時の写真と大きくは変わっていない。「ヤマモト・バンカー」とよばれる地下壕の入口近くでは、子供たちが日本海軍の三連装二十五ミリ対空機銃の銃身にぶさ下がって鉄棒遊びをしていた。さらに、町並みは変わっても、道路の道筋は当時とさほど変わっていないらしく、大原に書いてもらった地図をもとに歩いてみると、宿舎や病院、司令部などさまざまな施設の跡地を簡単に探し当てることができた。

――飛行場から宿舎へ向かう途中のこのあたりに陸軍の幕舎があって、そこの蓄音機から流れてきたラヴェルの「ボレロ」の調べに大原が足をとめて聴き入ったのだな……。往時に思いを馳せながら、これまでに見たこと、聞いたこと、調べたことを再確認してゆくのは、70年の時空を飛び越えたかのような不思議な感覚だった。

航空界に恵まれた人生

帰国して撮ってきた写真を大原に見せると、大原はたいていの場所をピタリと言い当て、

「いまも目を瞑れば当時のことが浮かんできますよ。一緒に行きたかったですなあ」

と、残念そうにつぶやいた。

平成30年（2018）年11月2日、死去。享年97。

「戦争中は飛行機のことしか知らなかったし、『死』は日常にあってべつに怖いとは感じませんでした。自分がやられるとは思ってもいなかったですけどね……。しかしこんなに長生きするとは思わなかった。ほんとうに飛行機が好きでパイロットになって、最後まで航空界に恵まれた人生でした。辛いこと、悲しいこともあったけど、悔いなし、と思っていますよ」

「わが人生ラバウルにあり、宮野大尉にあり」と、大原は何度も繰り返した。大原の居室には、宮野大尉をはじめ亡き戦友たちの写真が飾られ、大原は物言わぬ彼らの若い笑顔を見つめながら、言葉に尽くせないさまざまな思いを語りかけていた。

【こちらも読む】『じつは「カーペンターズ」を日本で流行らせたのは「元零戦隊長」だった…洋楽を知らないのに大ヒットを生み出した「凄すぎる手腕」』

【こちらも読む】じつは「カーペンターズ」を日本で流行らせたのは「元零戦隊長」だった…洋楽を知らないのに大ヒットを生み出した「凄すぎる手腕」