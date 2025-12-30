著名人が実名で告白…実家を売るときに「やってよかったこと」「後悔していること」【家じまい】

実家、それは家族の思い入れがたくさん詰まった場所。しかし税金や災害のことを考えると、いつまでも放置しておくわけにはいかない。数々の著名人が実家の「家じまい」に悩んだ体験を語ってくれた。前編記事『俳優・佐藤藍子さんが実家の「家じまい」をして「後悔した」こと』より続く。

母の形見を仏壇の土台として再利用

タレントで俳優の見栄晴さん（59歳）も実家を放置していたが、遺品整理業者に依頼して一気に実家を片づけた。

「母が亡くなって空き家になった実家が2〜3年そのままだったんです。家財一式を整理するにあたって40万円で業者に依頼したことで、大幅に時間を節約し、自分の気持ちに踏ん切りをつけることもできました。

おかげさまで、2トントラック3台分もあった家財を丸一日で処分できました」

業者に来てもらう前に、ある程度自分で捨てる・捨てないを決めておくことが意外に大変だった。

「写真が一番大変だったかな。デビューから50年分の膨大な写真を捨てるには、心の整理も必要だったんです。

もう一つ、母が切り盛りしていた食堂にあった桜の木のカウンターは、どこかで再利用できないかと思ってとっておいたんです。実際、新しく建てた家の仏壇を置く土台として再利用しています。今でも母との思い出を毎日感じています」

片づけて終わりではない

無事に片づけを済ませたとしても、家を売るのは簡単ではない。エッセイストの広瀬裕子さん（60歳）は、都内にある実家を売るかどうか迷っていたという。

｢この先、実家に住むことはないと思っていたのですが、『せっかく両親が残してくれた家だから』と気持ちが揺れることがあり、そのたびに実家に行っては、庭を見ながら考えることもありました。

それに、いま住んでいる賃貸マンションの一室は45平方メートルほどですが、戸建ての実家は2階もあわせて100平方メートル以上ありました。せっかく都内に家があるのに、わざわざ賃貸で部屋を借りて住み続けるかどうか、相当考えました。都心の物件は高騰して、実家を手放せば都内に庭のある一軒家は二度と手に入らないと思ったのです。

一方で、賃貸マンションは便利で、安全管理も行き届いています。交通の便もよく病院や買い物できる店も近い。年老いたときのことを考えると、このまま住み続けるほうが良いと思い、最終的には実家を売ることにしました」

ただし、広瀬さんが家を売るためには、準備しなければならないことが山ほどあった。いざ解体して売却しようとした時に、初めて様々な問題がのしかかってきたのだ。

税金の特別控除を受けるために

「そもそも実家は借地で、売却する場合は地主さんとの協議・合意が必要でした。さらに、条件付きの土地だったため、売却するには購入希望者のために『建築許可』（新しく家を建てられる証明）をとる必要がありました。

また、隣家との境界があいまいで、不動産業者と隣家が土地の境界線を決めるにも、スムーズな契約に至らなかったようです。売るためのスタートラインに立つだけで半年。実際に売れるまで1年、合計1年半かかりました」

じつは、広瀬さんには実家の売却を急がなければならない理由があった。

「相続した空き家を売却した場合、3000万円までは税金の特別控除が受けられるのですが、その期限は相続から3年以内なのです。

父が亡くなった1年後の'23年に実家を売ることを決めたので、その時点で猶予は残り2年しかない。手続きや調整と、やることが多く、喪に服すなど悲しみに浸っている時間は実際にはありません。法律は、遺された家族の気持ちなど待ってはくれないのです」

家を売る準備の中では、売却先の不動産業者に不信感を抱くことも多々あった。

「実家は金額的に個人には売れない物件だったため、不動産業者に売買を依頼するしかありませんでした。しかし、いざ契約を進めていくと、女性一人での取引ということで『軽く見られている』と感じることもありました。

そこで、都が主催する不動産取引の無料相談会や売却先とは別の不動産業者に相談したところ、こちらが不利になる条件や不誠実な契約内容があることがわかったんです」

この時点で別の不動産業者に乗り換えればよかったのだが、知人の紹介で依頼していた手前、それは難しかった。

「最終的には、大手不動産業者の見積もりより少し安い価格での契約になりました。大手の不動産業者曰く、『複数の業者から選んで契約すれば、200万〜300万円売却額が違った』と言われました。

私のような何の知識もない素人の女性が、プロとやり取りするのは大変な作業でした。取引では、もっと心構えをしたうえで、『納得できない場合はすぐに止める』つもりで臨めばよかったと思います」

片づけにしても売却にしても、実家の後始末は一筋縄ではいかない。次章から、その具体的な手順を考えてみよう。

