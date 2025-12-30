初甲子園は「糸井の引退試合」、阪神戦は「全試合観てます」…女優・中江有里が「タイガース応援」に突如ハマったワケ

芸能界きっての読書家として知られる、女優の中江有里さん。実は最近、阪神タイガースの熱狂的ファンになり、野球沼にどっぷりとハマっているそうです。阪神戦と読書から得た人生のみちしるべをまとめた『日々、タイガース、時々、本。猛虎精読の記録』（徳間書店）が発売中。野球観戦に目覚めたきっかけや、そこから得た人生の知見について、中江さんにお話を伺いました。

初甲子園は糸井の引退試合

──新刊で中江さんが阪神タイガースの熱烈なファンだと知って、正直かなり驚きました。

そう言われることは多いですね。読書のイメージからインドア派だと思われているからでしょうか。でもたしかに、タイガースにどっぷりハマったのはここ数年の話です。

実は家族が大阪出身で、みんな阪神ファンなんです。妹は高校時代、新庄（剛志）さんや亀山（努）さんの追っかけをしていましたし、父も孫を阪神ファンにしようとして、かなり成功しています。でも当時の私の興味はテレビアニメや本に向いていたので、野球はほとんど観ていませんでした。その上早くに仕事を始めたので、家族の野球の話題に混じることもなかったんです。

──そこから、どうして急にタイガースの熱烈なファンに？

本当に偶然です。たまたま見た試合がすごく衝撃的な負け方で、「こんな試合があるんだ」と思ったのが最初でした。その年（2022年）は開幕9連敗で、マスコミにも相当揶揄されていましたが、その後、知人に誘われて神宮球場に行ったら勝ったんです。「あ、勝つんだ」と思って、それから少しずつ見るようになりました。

結果的にその年、タイガースはクライマックスシリーズにも進出しました。DeNA戦で劇的な勝ち方をして、ファイナルステージも見に行きました。結果は負けましたが、その時に「すごいな」と心をつかまれましたね。

その年、初めて甲子園球場にも行きました。たまたま糸井（嘉男）さんの引退試合で、広島戦でした。タイガースは延長の末に負けて、糸井さんの引退セレモニーまで観たんですが、電車がなくなって帰れなくなってしまって（笑）。踏んだり蹴ったりなんですけど、それも含めて面白かったんです。

「阪神戦を全試合観る」と決めて

──そこから「応援しよう」と進むにはひとつハードルがある気がしますが？

そうですね。私もファンになるのと、応援するのは違うと思っていて、意図的に「応援しよう」と決めた瞬間がありました。ファンクラブに入って「課金しよう」と。私の中では、ファンとはそういう姿勢を示すものなんです。

翌年から「阪神戦を全試合観る」と決めて、ずっと観ています。そしたら優勝して、日本一にもなってしまって。「暗黒時代」を知っている方からすると、都合がいいと言われることもありますが、誰も予測できなかったことですよね。

──中江さんが甲子園に来るとタイガースが勝つという噂が立って、一部では「勝利の女神」と言われると聞きました。

全然そんなことはないです、負ける試合もたくさんあります。そう言われるのはありがたいですが、正直ちょっと苦しくなる時もあります。私は単なるファンですから。

──甲子園球場のタイガースファンは独特の雰囲気がありますが、すぐに馴染めましたか。

私はあまり壁を感じませんでした。一人で行くこともありますし、球場に入れば、周りの人たちも同じ阪神を応援する仲間です。点が入った時に、知らない人と一緒に喜べる。ハイタッチしたりして、連帯感を感じられますね。

最近は試合以上に応援を楽しむスタイルもありますが、私は少し違います。勝ってほしいし、負けると悔しい。その気持ちを引きずるのも含めて、チームと一体化していく感じが楽しいんです。負け試合を見るのは正直、つらいです。でも負けている時こそ、普段チャンスのない選手が出てくることもある。そこでいいプレーをが生まれるのも醍醐味だと思うんです。

阪神タイガースは生きる支えです

──阪神だけでなく、野球全体を見るようにもあるのですか？

そうですね。タイガースを応援するようになってから、プロ野球そのものにはまりました。阪神戦がない日も他の試合を見ますし、他球団の選手も見ています。

野球の特徴は「間」があることですね。サッカーやバスケットボールはプレー中絶え間なく動いていますが、野球は考える時間がある。バッターだったら次は何が来るか、ピッチャーならどう投げるか、両方の立場で考えられる。武道に近い感じがします。

しかも、試合そのものの面白さもありますし、チームカラー、監督の采配、球場の個性など、全部含めて面白いんです。ただ、つい熱くなってしまうのは阪神戦だけで、他の試合は純粋に面白いなと思って観ています。

本は好きですが、野球のように悔しさを感じることはありません。野球は、見なくても生きていけるのに、選んで見てしまう。その分、悔しいし、でも嬉しさも大きい。それが醍醐味です。

──本の中では、「阪神タイガースは生きる支えです」など、応援についてかなり覚悟のある言葉を書いていますね。

振り返ると、すごいことを書いているなと思います。

「私にとって応援することは、自分の人生の持ち時間を阪神タイガースに費やすことであり、共に生き、闘っているようなもの」ですからね(笑)。でも、気持ちとしてはまさにその通りなんです。

人生に明確な勝ち負けはありません。でも野球は勝敗がはっきりしていて、結果を残せなければ戦力外を言い渡される。野球の厳しさや達成感は、人生では得がたいものだと思います。それが私を奮い立たせるのかもしれません。

一年かけて戦って、勝ち抜いて優勝する。その達成感を、野球を通じて自分は得ている。だからこそ、これほど心を動かされるのだと思います。

