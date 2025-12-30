過去最多の「いじめ自殺」は防げないのか…元文部官僚が絶望した、日本の学校システムに隠された「残酷すぎる構造的欠陥」

文部科学省の発表によれば、令和6年度(2024〜2025年)に小学校・中学校・高等学校で「いじめ」が認知された件数は、過去最多の76万9022件。また、いじめによる「重大事態の発生」も、1405件で過去最多である。いじめが原因とされる自殺は8件とされているが、原因が詳細に調査されたのは23件にすぎず、実際はもっと多いと考えられる。

つまり学校での「いじめ」と、それにともなう「重大事態」は年々増えつづけ、まったく減る気配がない。自殺者も、おそらく相当な数にのぼっている。そんな学校に、子どもたちは毎日通わされているわけだ。

約30年前にも、学校で「いじめ自殺」が多発したことがあった。このとき、一人の文部官僚が、「明治以来の学校制度を変えなければ子どもは救われない」と、学校の根本的改革に乗り出した。「週休5日」「生涯学習」「高校の序列化廃止」……次々に打ち出した斬新な施策が功を奏しはじめた矢先、あの事件が起きた。愛知県西尾市で中学2年生の男子生徒が同級生にいじめられ、悲痛な遺書をのこして自殺したのだ。

はたして、自分がやろうとしたことは正しかったのか――。この事件を924ページにわたって詳述した2025年屈指の問題作『see you again』を読みながら、文部官僚がいま、当時の苦闘を振り返る。

文部省の人間として最も印象深い事件だった

小林篤著『see you again』は、なんと、2段組み（3段組みの頁も！）924頁に及ぶ大冊である。しかし、これはわたしにとって必ず読まねばならぬ本だった。

というのも、書名となった英語句で終わる遺書の主、中学2年生の「上之郷清人」が1994年11月に自殺したあの一件は、31年半ほどになるわたしの文部省（のち文部科学省）での役人生活においても、最も印象深い事件だったからである。

この事件当時は、日本全国で子どもの自殺が相次いでいたため、わたしもいじめ、不登校などの問題に深く関心を持つことになり、それに対する政策を立案し、実行してきた。そのなかでも、この事件とその背景については、10年以上も考え続けた。30年かけて大著にまとめ上げた著者には到底及ばぬにせよ、自分なりに真剣に向き合ったつもりだ。

著者はジャーナリストとして、事件に関係する人々の話を可能なかぎり多く、そして根気よく丹念に聞いていく手法で、子どもたち、その周囲にいる親、家族、教師、教育委員会職員などの目から見えたものを浮き彫りにしていく。読み進むうちに教えられることが多々あり、腰を据えたルポルタージュの迫力を十分に味わった。

それに比べてわたしのほうの取り組みは、そんな本質的なものではなく、行政施策でどう対処するかという表層的な行動でしかなかったが、それでも、リアルタイムで同じ「いじめ問題」に真剣に対峙した者として、僭越ながら、自分が体験したことを記しておきたいのだ。

明治以来の学校制度を変えないかぎり、子どもたちは救われない

1984年、文部省からの出向で、福岡県教育委員会の義務教育を担当する課長に就任した31歳のわたしは、初めて学校現場と間近に接する日々を送ることとなった。75年に入省して9年間、霞ヶ関の役所でこなしてきた仕事とはまったく次元の違う現実が、そこには存在した。

折しも、日本ではバブル期が始まろうとしていた。しかし、炭鉱閉山後に貧困地帯と化した筑豊地方での子どもたちの生活ぶりや、県内にいまだ残る部落差別の実態に直面したときの衝撃は忘れられない。県内の中学校は、「荒れる中学生」の暴走で割れたガラス窓だらけだった。教師が生徒に殴られたとの報告も珍しくなかった。

だが、こうした中学校の「荒れ」は、じつは全国的な傾向だった。1986年2月には東京でも、「中野富士見中学いじめ自殺事件」が起こり、センセーショナルな話題となった。どうやら、明治以来100年以上続いてきた学校制度のあり方と、子どもたちの実情との間には、乖離が生じているとわたしは感じはじめていた。これを変えないかぎり、日本の子どもたちは救われない、と。

新しい概念「生涯学習社会」への大転換

1987年、文部省は「臨時教育審議会（臨教審）」の答申を出した。それは、何かを変える可能性を秘めたものだった。それまでは「教育」には、学校に在籍する期間に画一的に与える知識だけを無条件に身につけさせることが求められていたのに対し、答申が正面に掲げた「教育」とは、人間が生涯にわたって能動的に学び続けるための豊富な学習機会を用意することだった。

「学校中心社会」から「生涯学習社会」への、180度と言っていい大転換である。

この前年、文部省に戻っていたわたしは、ぜひこの改革の仕事をやりたいと思った。どうやら、そう切望したのは省内でわたし一人だったらしく、願いはすんなりと叶った。88年4月から92年6月まで4年余にわたり、わたしは新設された生涯学習行政を担当した。前半は課長補佐、後半は企画官という役職だったが、なにしろ上司たちは改革することに何ら関心がない人ばかりなので、やりたい放題だった。

本丸の学校教育は、「学校中心社会」の牙城であり、そこへいきなり斬り込むのは至難の業だ。だからわたしは、まずは大人たちに「自らの意思で学習する楽しさ」を知ってもらうところから始めた。「9時から5時まで」のお役所仕事だった図書館や公民館を、土日祝日も夜間も開館するようにし、高尚でとっつきにくかった博物館や美術館を、親しみやすい学びの場に変えていった。

それだけでなく、ダンス教室も開講し、カラオケも釣りも盆栽も……と広げていった。それらは遊びではなく「学び」なのだと強調し、「生涯学習」という新しい言葉、新しい概念を打ち出したのである。

学校の窮屈さの原因である「画一化」と「序列化」を崩す

さて、次はいよいよ学校である。

臨教審の答申は、「学校週5日制」、つまり週休2日を提言していた。これは92年に宮沢喜一首相の決断で、月1回の実施という形で現実のものとなった。学校制度発足以来、初めてのことだったから、当然、保護者をはじめ世間は心配した。たとえば、土曜も親が勤務で不在の場合、家には子どもだけになってしまう、と。

ここで、「生涯学習」の考え方と習慣を大人たちに浸透させていたことが、功を奏した。土曜日に保護者が不在の子どもたちを、図書館などの生涯学習施設が受け入れたり、地域の大人たちが居場所をつくってくれたり、などといった対応をとることができたのだ。

同じ92年には、改訂された学習指導要領もスタートした。小学校の1、2年生では、教師からの「教え込み」でなく子どもたちが自ら学び、自ら考える「生活科」という教科を導入した。また中学校では、週1時間ではあるものの自分の学びたい授業を選べる「選択教科」の時間を創設した。

学校が息苦しくなってしまうのは、全員が同じ内容を同じスピードでこなさないと「落ちこぼれ」呼ばわりされてしまう厳格な画一性にある、と臨教審は指摘していた。こうした改革にあたっては、幼児教育から高校教育までを担当する初等中等教育行政に携わる人たちも頑張ってくれた。

92年7月、わたしはその初等中等教育行政へと移り、高校のうち普通科でない職業学科（現在は専門学科）を担当する課長になった。そこでは必修以外の科目はすべて自ら選べる「総合学科」を新しく創設するという、中央教育審議会（中教審）の提案を忠実に実行した。

また、「画一化」と並んで学校の窮屈さの大きな要因である「序列化」を崩すことにも着手した。普通科がいちばん上で、次が商業、その次が工業、農業……と厳密に順位づけられた不当なランクを打破することに取り組んだのだ。幸い、当時の鳩山邦夫大臣が「偏差値輪切りの廃止」を言い出してくれたのを奇貨として、日本中の中学生が、民間業者の「業者テスト」でつけられた偏差値によって序列化され、受験する高校まで指定される桎梏（しっこく）から解放される道筋をつけることができたのだ。

その仕事にメドがついた93年12月、わたしは広島県教育委員会に教育長として赴任する命を受ける。再び学校現場を預かる身となったわけだ。

改革を次々に進めていた矢先に起きた「上之郷清人」の事件

広島県は、ほとんどの高校が県立である。だから、これまでに述べた改革をどんどん具体的に実行できる。95年4月には、通学エリアごとに7校の総合学科をつくり、専門学科にはそれぞれ独自の魅力をアピールさせることで、学校序列を崩す方向に踏み出していくことを確定させた。

あわせて、これは『see you again』でも指摘されていたことだが、管理職の人事が学校序列にもとづいて決まる悪弊を壊す作業に取り組んだ。優秀な管理職が名門校の校長への道を進むのでなく、力量ある人ほど、困難を抱える高校を担当してもらうという人事を断行した。

さらに95年度入試では、定員に余裕があっても、適格でないと判定した者は高校側が入学を拒める「高校入学者適格制度」を、全国で初めて廃止した。学力が低くても、障害をもっていても、高校で学びたいという意欲さえあれば受け入れる、としたのである。志望校の入試に不合格だった場合は、定員に余裕のある別の高校に入学できるという新制度もつくったから、事実上の高校入学希望者全入だ。

こうやって高校や高校入試を変えたのには、小学生と違って自我の目覚める年頃でありながら、画一化や序列化にさらされている中学生たちの苦悩を少しでも和らげたいという狙いがあった。また、この年度から学校週5日制が月1回から2回に拡大されたことから、学校だけに縛られず、地域のさまざまな活動に参加して多様な価値観に触れてほしいとの思いもあった。

そうした諸々の改革に向けて準備を進めていた矢先の、94年12月初め、愛知県西尾市で前月末に起きた「上之郷清人」のいじめ自殺事件が大きく報じられたのである。

広島県でも起きていた「いじめ」「自殺」

また一人、子どもが自ら命を絶ってしまった……。それを止めることができなかった痛恨の気持を噛みしめ、こんな事態を一件でも減らすよう力を尽くさねばならないと肝に銘じた。

広島県ではわたしの赴任する2年前に「広島市中学校教師結婚差別事件」があり、部落差別によって県立高の女子生徒が婚約を破棄され自殺に追い込まれていた。このような事案を二度と生まないよう、部落解放同盟広島県連合会と話し合いを重ねている最中でもあった。

また、某市教育委員会からは、このような問い合わせを受けた。市立中学校に通っていて自殺したある生徒の保護者から「子どもが存命ならこの3月に卒業式を迎えるので、卒業証書を出してほしい、自殺についての学校の責任は問わないから」との申し出があったのだが、証書を発行してよいか、と。これに対しては、発行してかまわないと回答した。

広島県でも、新たな事件はいつ起きても不思議ではない状態だったのである。

後編記事『女子高生から「今日、死にます」というFAX…広島県の教育長がとった「まさか」の行動と「衝撃の結末」』へ続く。

【つづきを読む】女子高生から「今日、死にます」というFAX…広島県の教育長がとった「まさか」の行動と「衝撃の結末」