元乃木坂46の与田祐希さんが鷹の映画初日舞台挨拶を振り返った

ソフトバンクのドキュメンタリー映画「HAWKS SP!RIT -273日の記憶-」の公開初日舞台あいさつが26日、都内で行われた。今季最高出塁率を獲得した柳町達外野手とともに参加したナレーション担当の元乃木坂46・与田祐希さんがサプライズ登場した今イベントを振り返った。

与田さんは今年2月に乃木坂46を卒業し、その後は俳優として活動。福岡県出身で幼少期に家族でソフトバンクの試合を観戦したこともある縁があり、本作ではナレーションを務めることとなった。

サプライズ出演すると場内は大歓声。今季は最高出塁率のタイトルを獲得するなど、飛躍を遂げた柳町も与田さんに照れ笑いしていた。その後、映画の公式X（旧ツイッター）は与田さんの感想を投稿した。

与田さんは「ホッとしています。サプライズゲストでホークスファンがいらっしゃるので私が出てきて『なんだ？』みたいな。どういう空気になるのか不安だったので……」と本音を吐露。「出てきた時に拍手と歓声をいただけると思っていなかったので。すごいホークスファンは温かったので、ありがたかったです」とはにかんで感謝した。（Full-Count編集部）