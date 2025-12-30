東京五輪の空を見上げて天皇陛下が発した「ひとこと」…「皇統護持」を託された元戦闘機乗りの知られざる「数奇な運命」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後80年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は戦後、航空自衛隊制服組トップの航空幕僚長となった山田良市・元大尉を紹介する。

戦闘機乗りの尽力が実を結んだ五輪の輪

昭和39（1964）年の東京オリンピックを象徴する場面として印象的なのが、開会式のとき、国立競技場上空でみごとな五輪の輪を描いた航空自衛隊「ブルーインパルス」の妙技である。

敗戦国・日本が名実ともにふたたび世界の表舞台に立った平和の祭典。だが、この飛行の裏に、かつて帝国海軍でともに戦った上官と部下、二人の戦闘機乗りの尽力があったことはあまり知られていない。

その一人は、元第三四三海軍航空隊司令・海軍大佐で、戦後は航空幕僚長をつとめた源田實参議院議員。もう一人は、源田司令の第三四三海軍航空隊戦闘第七〇一飛行隊分隊長で、オリンピック当時は航空幕僚監部教育課飛行教育班長をつとめていた山田良市2等空佐である。

オリンピック開会式にブルーインパルスを飛ばすというのは、自らも昭和のはじめ、日本初の編隊アクロバット飛行チーム「源田サーカス」のリーダーをつとめた源田議員の悲願だった。源田氏は、これをオリンピック実行委員会に提案、実施することが決まり、じっさいの飛行にあたっての地上指揮官には山田2佐があたることになった。

天皇陛下が「ほらほら、あっちだ」

「ブルーインパルスは当時、浜松基地にいて、浜松に関係があるのは教育課、しかもぼくは、その前に浜松でブルーインパルスの飛行隊長をやっていましたから。源田さんも、ブルーインパルスとなるとぼくが出てくることは承知の上で提案されたんでしょう。

はじめのうち、事故のリスクが委員会で問題にされましたが、ぼくが最初に決めたのはエマージェンシー、要するに緊急の場合、飛行機が駄目になったらすぐに東京湾に飛んで行って機体を沈め、パイロットは落下傘で脱出せよと、それで了承させたわけです」

と、山田は回想する。地上指揮官というのは、国立競技場の天皇陛下の天覧席の斜め後ろ、40メートルほど上に設置された箱型の通信室に一人で入り、天候や会場の進行状況もにらみながら、無線で飛行機に指示を飛ばす役目である。

「このときは非常にうまくいきました。ぼくは無線で、『いま、順調にいっている。予定通り』と言うぐらいのものでしたが、飛行機が予定より5秒遅れて入ってきたんです。この5秒が、絶妙の間合いだった。天皇陛下が飛行機のほうをチラッと見られたんですね。それで皇后陛下に、『ほらほら、あっちだ』とおっしゃって。それで、きれいにスーッと五色の輪を描いた。訓練中は、あれほどきれいに描けたことはなかったんだそうですよ。大気の状態も良かったんでしょうね、しばらくきれいに残っていました」

国防、軍事の専門家としての経験

山田は大正12（1923）年長崎県で生まれ、福岡県で育つ。昭和17（1942）年、海軍兵学校を七十一期生として卒業し、戦艦武蔵、敷設艦津軽乗組を経て飛行学生となり、戦闘機搭乗員になる。新鋭機紫電で編成された第三四一海軍航空隊戦闘四〇二飛行隊に配属され、昭和19（1944）年10月、フィリピンに進出。負傷して内地に戻り、こんどは紫電改を主力とする第三四三海軍航空隊戦闘七〇一飛行隊分隊長となり、終戦まで戦った。終戦時の階級は海軍大尉。

山田が私の取材に応じてくれたのは、平成7（1995）年、当時、零戦搭乗員会代表世話人（会長）をつとめていた志賀淑雄の鶴の一声によるものだった。志賀が、私の取材への協力を、各部隊、海軍兵学校の各クラスごとに要請してくれたことで、海兵七十一期は緊急クラス会を開き、そこで、かつて三四三空で志賀の部下だった山田を、いわば差し出す形になったのだという。

以後、私は、町田市の山田邸に何度か通い、また、航空自衛隊幹部学校で毎年、催されていた講演にも同行した。

山田の話はつねに明快で、単に戦争体験者としてではなく、国防、軍事の専門家としての経験に裏づけられた、根拠のはっきりとしたものだった。インタビューがいつしか軍事学の講義になることもあり、一般には入手できないような資料を教科書に、多くのことを教えられた。

いざ自決、という瞬間に明かされた「皇統護持」任務

山田は、三四三空が展開していた長崎県の大村基地で終戦を迎えた。

「14日、輸送機で飛んできた民間人が、司令に会いたい、と。よほど偉い人かな、と思ったんですが、それが川南工業社長の川南豊作氏でした。司令は、そのときに終戦を知ったんでしょう。ぼくは、15日になるまで知りませんでした。

終戦を知ったときは、『やっぱり負けたか、もうやめるのか』と思ったですね。そのときは、よその情報が入ってこず、全体の状況がわからないもんだから、まだやれるのに、という気持ちもありました」

山田はこのとき、満22歳の誕生日を目前に控えていた。

そして、東京で皇統護持（連合軍による天皇の処刑、皇室の解体に備えて皇族の子弟の一人を九州に匿い、養育する）の任務を授けられた源田司令が大村基地に戻り、8月19日、部隊解散の訓示ののち、皇統護持の同志を募るため、司令とともに自決と称して隊員たちが集められた。山田も、この場に参加していた。

「源田司令が自決する、というから、そうか、と。先輩、クラスメート、部下、みんな死んでしまって、自分だけ生き残っても仕方がない。ゲリラ戦をやってもはじまらん。ぼくは馬鹿だったかもしれん。いつでも戦さで死ぬ覚悟はしてたから、そんなに深刻には考えなかったですね。

ピストルをもって集合場所の健民道場に行って、満天の星――その日はまた、特にきれいだった――を眺めながら、生死一如、というけど、そんな悟りも開けぬまま、とうとう死ぬわい、と。死ぬのは痛そうだけど仕方ないな、なんて思いながら、さばさばした気持ち。各自、ピストルとか短刀とかもって集まって、別れの盃。この酒がうまかったのは妙に憶えています。それで、弾丸を込めていざ自決、というときに、『待て！』と、皇統護持の任務が明かされたわけです」

