¡ØTHE SECOND¡Ù3ÂåÌÜ²¦¼Ô¡¦¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤¬¸ì¤ë¡¢·ëÀ®18Ç¯ÌÜ¤Ç¡íÌ¡ºÍÎÏ¡í¤ò¤â¤¦°ìÃÊ¿¤Ð¤·¤¿¹©É×¡Ö¸ÀÍÕ¤ËÂÎ½Å¤¬¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ØTHE SECOND¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤È¡¢ËÜ»ï¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤Î·à¾ìÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÎ®µ·¡×¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥ëµð¿Í
¡ØTHE SECOND¡Ù¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤È¡¢50Ç¯°Ê¾å¡¢·à¾ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¡¢¶Ë¤á¤¿¼Ô¤À¤±¤¬¤ï¤«¤ëÌ¡ºÍÏÀ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¥¾¡¤ò´î¤Ö¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡ÚËÜÅö¤Ï¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿Âç²ñ¤¬NG¤ò½Ð¤·¤¿¥Í¥¿¡Û
µð¿Í¡¡¡ØTHE SECOND¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥»¥«¥ó¥É¡Ù¡¢25Ç¯5·î¡Ë·è¾¡¤Î1ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡£
¼þÊ¿º²¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡¤ï¤¶¤ï¤¶¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
µð¿Í¡¡¤¢¤Î¤È¤¤Î295ÅÀ¤Ï·è¾¡»Ë¾å¡¢ºÇ¹âÆÀÅÀ¤Ê¤ó¤ä¤í¡©¡¡
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡ËÍ¤é¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼þÊ¿º²¡¡1ËÜÌÜ¤ÏºÇ½é¤Ã¤«¤é¥¦¥±¤¹¤®¤Æ¡¢µÕ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤é¤Î¥Í¥¿¤Ã¤Æ¡¢½øÈ×¤Ë¥¦¥±¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤»¤ä¤Î¤Ë¡¢¥Ä¥«¥ß¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥¦¥±¤Æ¡£¤³¤Ã¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥¦¥±¤Ê¤¤ÏÃÂ³¤¯¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤«¡©¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í½Áª¤Ç¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤È¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¤ò¡¢·è¾¡¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¤Ï¤ê¤±¡Á¤ó¤º¡¢°Ï¸ë¾´ý¤òÇË¤ê¡¢¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿
µð¿Í¡¡¤¤¤ä¡¢½Ð¤À¤·¤«¤éÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤È»×¤¦¤Ç¡£¤¢¤Î1ËÜÌÜ¤ÎÍ¾±¤¤ÇÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£3ËÜÌÜ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡£
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡¤½¤ì¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·è¾¡¤Ï°Ï¸ë¾´ý¤¬¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¡£
¼þÊ¿º²¡¡¸åÈ¾¡¢µ´¥¹¥Ù¤ê¤·¤¿¤«¤é¤Ê¡£
µð¿Í¡¡1¡¢2ËÜÌÜ¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢3ËÜÌÜ¤âÄã¤¤ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤Ê¡£1ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¤òºÇ¸å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Í¥¿¤Î½çÈÖ¤ÎºîÀï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ÏÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡¤â¤¦¡¢ËÍ¤é¤Ï°ìÀï°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¼þÊ¿º²¡¡ÌÌÇò¤¤¤Î¤«¤é¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¤Ä¿´»Ä¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Í¥¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¦¥±»Ï¤á¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Í¥¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò3ËÜÌÜ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥É¤Ë¸õÊä¥Í¥¿¤òÄó½Ð¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¥³¥ó¥×¥éÅª¤ËNG¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¿¤Ö¤ó¡¢´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÁê¼ê¤ò......¡£
µð¿Í¡¡¤ä¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£À¸ÊüÁ÷¤Ê¤ó¤ä¤«¤é¡£
¼þÊ¿º²¡¡¤¤¤ä¡¢ÀµÄ¾¤½¤ì¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡£¾¼ÏÂ¤ÎÂç»Õ¾¢¤¿¤Á¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¥À¥á¤ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¥À¥á¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤ä¤é¤Ï¤Ã¤¿¤ä¤í¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£
µð¿Í¡¡¡ÊÀ¾Àî¡Ë¤Î¤ê¤ª¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤Ã¤È¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î¥Í¥¿¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¼þÊ¿º²¡¡¡ÖÃÏ²¼ÁêËÐ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Í¥¿¤Ç¡¢È¿¼Ò¤Î¿Í¤È¤«¥É¥é¥Ã¥°´Ø·¸¤Î¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
µð¿Í¡¡¤½¤ì¤Ï·à¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¸«¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤ä¤Ê¡£
¼þÊ¿º²¡¡¤Ï¤¤¡£¡Ö¡Ø¥»¥«¥ó¥É¡Ù¤ÇNG¿©¤é¤Ã¤¿¥Í¥¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥ó¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾3ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¤Î¤È¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¤Û¤¦¤¬ÉáÃÊ¤ÎËÍ¤é¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤Ï2025Ç¯¤Ç·ëÀ®18Ç¯ÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Þ¤Ç¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ï¥À¥á¥À¥á¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡Á°È¾¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¥¦¥±¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¸åÈ¾¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥Ù¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡ØM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Î¤È¤¤Ê¤ó¤«¡¢¤Û¤ó¤Þ¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡£
µð¿Í¡¡¡ØM¡Ý1¡Ù¤ÎºÇ¹âÀïÀÓ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¡£¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÌ¡ºÍ¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ó¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¡©
¼þÊ¿º²¡¡2017Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Îº¢¤«¤é¼þ¤ê¤Î·Ý¿Í¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤¬¤¤¤¯¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢18Ç¯¡¢19Ç¯¡¢20Ç¯¡¢21Ç¯¡¢22Ç¯¡¢23Ç¯¤ÈËèÇ¯¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËèÇ¯½à¡¹·è¾¡»ß¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
µð¿Í¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤í¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¦¥±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌµÍý¤ä¤ê4Ê¬¤ËµÍ¤á¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤Î´Ö¤Ç¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
µð¿Í¡¡Ì¡ºÍ¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤ä¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¤¤é¤ó¤ä¤í¡×¤È»×¤Ã¤Æºï¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¥¦¥±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Ë¤½¤ì¤òÌá¤·¤¿¤é¥¦¥±¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Ê¡£
¼þÊ¿º²¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÍ¤é¤â¸ÀÍÕ¤òºï¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡¼þ¤ê¤Î·Ý¿Í¤Ë¤Ï¡ÖÆ±¤¸¥Í¥¿¤ä¤Î¤Ë¡ØM¡Ý1¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¡Ö¹Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¡×¤Ã¤Æ¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤Ê¡£
µð¿Í¡¡¡Ø¥»¥«¥ó¥É¡Ù¤Î¥Í¥¿»þ´Ö¤Ï¾¯¤·Ä¹¤á¤Î6Ê¬¤ä¤í¡£¤½¤ì¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¡£
¼þÊ¿º²¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½àÈ÷¤·¤¹¤®¤ë¤È¤Þ¤¿ºï¤Ã¤Æºï¤Ã¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÁª¹Í²ñ¤Î1½µ´Ö¤¯¤é¤¤Á°¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤Î½àÈ÷¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ç¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤Î¥Í¥¿¡¢6Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬·è¾¡1ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µð¿Í¡¡Îý¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤â¤¢¤«¤ó¤Î¤ä¤í¤Ê¡£¡Ú¿·¤¿¤Ê¹©É×¤¬Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡ª¡Û
¼þÊ¿º²¡¡¤¢¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¾¡°ø¤«¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Í¥¾¡Á°¤Î1Ç¯¡¢½é¤á¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥¦¥±¤¬²¿³ä¤«Áý¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
µð¿Í¡¡²¿¤·¤¿¤ó¡©
¼þÊ¿º²¡¡ÁêÊý¤Ë¤É¤Î¥Í¥¿¤ò¤ä¤ë¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁêÊý¤ÏËÍ¤¬ÉñÂæ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê½Ð¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Í¥¿¤¬¤ï¤«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
µð¿Í¡¡¤½¤ì¤Ã¤ÆÁêÊý¤«¤é¤·¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉÔ°Â¤ä¤Ê¤¤¡©
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡¡Ö¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
µð¿Í¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¡£
¼þÊ¿º²¡¡¥Í¥¿¤ò·è¤á¤ÆÆþ¤ë¤È¡¢½Ð¤À¤·¤Î¤È¤³¤í¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î´¶¤¸¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·è¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¨¤¨¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤é¡¢¡Ö¼¡¤Ë¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤ä¤í¡×¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤é¤·¤Æ¤¤Æ¡£ÁêÊý¤ÏÁêÊý¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÏÃ¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤¯Ê¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡²¿¤¬¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¡¢ÁêÊý¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡£Á°¤Þ¤Ç¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊ¹¤³¤¨¤¿¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
µð¿Í¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤á¤ë¤ÈÏÃ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¤¤ó¤è¡£
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¿´¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ñÏÃ¤¬¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¤·¡£
¼þÊ¿º²¡¡¤³¤Î1Ç¯¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ø¥»¥«¥ó¥É¡Ù¤Ç¤Ï¤ä¤ë¥Í¥¿¤Ï·è¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢1ËÜÌÜ¤ËËÍ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê³ú¤ó¤Ç¡¢¤³¤¤¤Ä¤¬¡Ö³ú¤ó¤É¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥ó¥Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥¢¥É¥ê¥Ö¤â½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¡¡¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤ä¤«¤é¤Ê¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢È¿¼ÍÅª¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¢¤«¤ó¡£
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡ËÍ¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ßÊ¸²½¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¹Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¹¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¼þÊ¿º²¡¡¡ØM¡Ý1¡Ù¤Î¤È¤¤«¤é¡Ö¤³¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢¸À¤¨¤Ø¤ó¤ï¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Ê¡£
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡¤Ç¤â¡¢¥Í¥¿¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ËÂÎ½Å¤¬¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼þÊ¿º²¡¡¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Ê¡£
µð¿Í¡¡Ì¡ºÍ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â±³¤ä¤«¤é¤Ê¡£½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ï¤±¤ä¤Ê¤¤¤Î¤ËËè²ó¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤ê¡£¸ÀÍÕ¤Ï°¤¤¤±¤Éº¾µ½»Õ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤ä¤Í¡£¤¤¤«¤Ë¾å¼ê¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò´¬¤¹þ¤à¤«¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡Ø¥»¥«¥ó¥É¡Ù¤Ç²¿ÅÙ¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤Æù¤Ï¹Å¤¯¤Æ¤Þ¤º¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤«¤â¤Ê¤È»×¤ï¤»¤¿¡£
¼þÊ¿º²¡¡¤À¤«¤é¥¦¥±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
µð¿Í¡¡¤½¤¦¤ä¤í¡£±³¤Ç¤âÊ¹¤¹þ¤Þ¤»¤ëÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ä¤È»×¤¦¡£¡Ú4·î¤«¤éÅìµþ¤Ø¡ª¡ÖËÜ²»¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Û
µð¿Í¡¡Í¥¾¡¤·¤¿¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¤É¤¦¡©¡¡ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¼þÊ¿º²¡¡Í¥¾¡¤·¤¿¤é¡¢µ¢¤ê¤ÎÂçºå¤Þ¤Ç¤Î¿·´´Àþ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÈËÜ¶½¶È¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
µð¿Í¡¡¥Ï¡¼¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Å»ö¤Ï¤É¤ó¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤¿¡©
¼þÊ¿º²¡¡3ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤Î¼Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆâÍÆ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁ°¤Ï¿·Âçºå¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¿·´´Àþ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢·×6»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤±¤ÆÆÊÌÚ¤Î±Ä¶È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ÐÈÖ10Ê¬¤À¤±¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡10Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËËÍ¤é¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶Âçºå¤«¤é¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤ä¡ª¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼þÊ¿º²¡¡¤¢¤ÈÈÖÁÈ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¤«¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¤Ê¤ó¤Î¥Í¥¿¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ÊÁ°¤À¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£
µð¿Í¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤¬²¿ÃÊ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤ä¤Ê¡£
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡Í¥¾¡Á°¤¸¤ã¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼þÊ¿º²¡¡¤¢¤È¡Ø¥»¥«¥ó¥É¡Ù¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í°ú¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢410Ëü±ß¤º¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¤Û¤Ü»È¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¡¡²¿¤Ë»È¤Ã¤¿¤ó¡©
¼þÊ¿º²¡¡24Ç¯9·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÉã¤ÎÊè¤È¡¢¤ª¤«¤ó¤Ë¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÆþ¤ìÊª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¡¡¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¨¤¨ÏÃ¤Ç¤ª¤â¤í¤¤¤ä¤ó¡£
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡ËÍ¤ÏÉÏË³À¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Ç¤«¤¤Çã¤¤Êª¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£6000±ß¤Î¾åÃå¤¬1Ëü5000±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¾¯¤·¤À¤±À¸³è¤¬¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
µð¿Í¡¡4·î¤ËÅìµþ¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤ä¤í¡©¡¡¤â¤¦°ìÈ¯¡¢²¿¤«¤ÇÅö¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ê¡£
¼þÊ¿º²¡¡ËÜ²»¤ò¸À¤¦¤È¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤â¤¦¤ª¸ß¤¤42ºÐ¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡¤â¤¤¤Æ¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤é¤Ï»Õ¾¢¤ß¤¿¤¤¤Ë²¿½½Ç¯¤â¤º¤Ã¤ÈÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¡£¾Íè¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤ó¤È¤Åìµþ¹Ô¤Ã¤È¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤¹¤ë¤Î¤À¤±¤Ï¥¤¥ä¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î18Ç¯´Ö¡¢Åìµþ¤Ø¹Ô¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¹Ô¤¯¤Ê¤éº£¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è°Ê³°¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
µð¿Í¡¡¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ä¤í¡£Åìµþ¤ÇÇä¤ì¤¿¤éÂçºå¤Î²¿ÇÜ¤âÎÏ¤¬¤Ä¤¯¤·¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤â¾å¤¬¤ë¤«¤é¤Ê¡£
¼þÊ¿º²¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍÌ¾¤ÊÌ¡ºÍ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¤µ¤ó¤¬ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÇï¼ê¤Î¸ü¤ß¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡¤¢¤ÎÇï¼ê¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼þÊ¿º²¡¡¡Ø¥»¥«¥ó¥É¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤â¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÃ¯¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»Õ¾¢¤Ï¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¤ò4²ó¤â³Í¡Ê¤È¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤ÏºÇÂ¿µÏ¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
µð¿Í¡¡¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤â¤¢¤È2Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç³Í¤ì¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡©
¼þÊ¿º²¡¦¤¿¤«¤Î¤ê¡¡¤¨¡¼¤Ã!?
µð¿Í¡¡¤Û¤«¤ËÃ¯¤«¤ª¤ë¡©
¼þÊ¿º²¡¡¡Ø¥»¥«¥ó¥É¡Ù²¦¼Ô¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¤¤¦¤È¥®¥ã¥í¥Ã¥×¤µ¤ó¤È¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¤¬³Í¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤È¡¢¡ØM¡Ý1¡Ù²¦¼Ô¤ÎNON STYLE¤µ¤ó¤â¤Þ¤À³Í¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡²¿ÁÈ¤âÀè¤Ë³Í¤ë¤Ù¤ÀèÇÚ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£
µð¿Í¡¡¤½¤¦¤«¡£¤Û¤ó¤À¤éÁá¤¯¤Æ¤â5¡¢6Ç¯¤Ï¤«¤«¤ë¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼þÊ¿º²¡¡¤¢¡¢¤Ç¤â»Õ¾¢¤¬¡Ö2Ç¯¤Ç³Í¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£
µð¿Í¡¡²¶¡¢±³¤Ä¤¤Ë¤Ê¤é¤ó¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤é¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼7Ç¯ÌÜ¤Ç1ÅÙÌÜ¤Î¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¡¢³Í¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡£
¤¿¤«¤Î¤ê¡¡¤Ï¤ä¤Ã¡ª
¼þÊ¿º²¡¡ºÇ¸å¤Ë¸À¤¦¤Î¡¢¤½¤ì......¡£
¡ü¥ª¡¼¥ëµð¿Í ALL KYOJIN¡¡
1951Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£75Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¤ò·ëÀ®¡£¡Ö¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¡×¼õ¾Þ4²ó¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö»ç¼úË«¾Ï¡×¤ò¼õ¾Ï¡£ËÜ»ï¤Ç¡Ø¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤Î·à¾ìÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÎ®µ·¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ
¡ü¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö TWOTRIBE¡¡
NSCÂçºå¹»30´üÀ¸¡£Ê¼¸Ë¸©Î©Âç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¶¦¤ËNSCÂçºå¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢2008Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£2017Ç¯¡ØABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù·è¾¡¿Ê½Ð¡¢2019Ç¯¡¦2022Ç¯¡¦2023Ç¯¡Ø¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñÂç¾Þ¡ÙÊ¸·ÝÉôÌç¾Þ¼õ¾Þ¡£¡ØTHE SECOND ¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2025¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¡£¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¡¢¥Ç¥ë¥Þ¥Ñ¥ó¥²¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¡×¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ü¼þÊ¿º² SHUHEIDAMASII¡¡
1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£¼ñÌ£¤ÏÎÁÍý¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¢Äà¤ê¡¢²»³Ú´Õ¾Þ¡£ÆÃµ»¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢µþÅÔ°ÆÆâ
¡ü¤¿¤«¤Î¤ê TAKANORI¡¡
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£¼ñÌ£¤ÏÄà¤ê¡¢Î¹¹Ô¡¢¤ª¼ò¡¢ÆÉ½ñ¡¢±Ç²è¡£ÆÃµ»¤Ï²øÃÌÏÃ¡¢½ÀÆ»¡¢·õÆ»¡¢ÎÁÍý¡¢DJ
