¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡¢ÃÏÊýÇÏ20Ç¯¤Ö¤ê²÷µó¡ÄÅìµþÂç¾ÞÅµ¤òÀ©¤¹
¡¡12·î29Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊG1¡Ë¤ò¡¢Åìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¡ÊTCK¡Ë½êÂ°¤Î¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡Ê¤»¤ó7¡¢¹Ó»³¾¡ÆÁ±¹¼Ë¡Ë¤¬ÌðÌîµ®Ç·µ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÀ©¤·¤¿¡£TCK½êÂ°ÇÏ¤Ë¤è¤ëÆ±¥ì¡¼¥¹À©ÇÆ¤Ï¡¢1993Ç¯¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ë¥Ð¡¼°ÊÍè32Ç¯¤Ö¤ê¡£ÃÏÊý½êÂ°ÇÏ¤È¤·¤Æ¤â20Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤Ï¡¢9·î¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ê¥¢¥«¥Ã¥×¡ÊG3¡Ë¤òÀ©¤·¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ½êÂ°ÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ³¤³°¤Î¥À¡¼¥È¹ñºÝ¥°¥ì¡¼¥É¶¥Áö¤ò¾¡Íø¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÎ×¤ó¤À°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢Ä¾Àþ¤Ç³°¤«¤é±Ô¤¯ÄÉ¤¤¾å¤²¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¥¯¥Óº¹¤Çº¹¤·ÀÚ¤ê¡¢¸«»ö¤Ë¥´¡¼¥ëÈÄ¤òÀèÆ¬¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡¹Ó»³¾¡ÆÁÄ´¶µ»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ³¼ê»þÂå¤Ë¤âÅìµþÂç¾ÞÅµ¤òÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤Îº£²ó¤Î¾¡Íø¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¥À¥Ö¥ëÀ©ÇÆ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éã¡¦¹Ó»³ÆÁ°ìÄ´¶µ»Õ¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÇÆ±¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ë¤è¤ëÅìµþÂç¾ÞÅµÀ©ÇÆ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤âÃ£À®¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤ê¹Ó»³Ä´¶µ»Õ¤ÏÂç°æ¶¥ÇÏ³«ºÅ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯´Ö¾¡Íø¿ô¤ò75¾¡¤È¤·¡¢Ç¯´ÖºÇÂ¿¾¡µÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤¬Áí¹çÍ¥¾¡¡Ä2025 G/Jpnµ¥°¥é¥ó¥É¥Ü¡¼¥Ê¥¹³ÎÄêTCK½êÂ°ÇÏ¤È¤·¤Æ¤Ï32Ç¯¤Ö¤ê
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¹Ó»³Ä´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¶¯¤¤JRAÀª¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀµÄ¾¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç³°¤Ë½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤È»×¤Ã¤¿¡£¼¡Áö¤Ï°ìÅÙÃ»´üÊüËÒ¤ò¶´¤ß¡¢¥É¥Ð¥¤¤òÌÜ»Ø¤¹Í½Äê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÌðÌîµ³¼ê¤â¡ÖÃÏÊý½êÂ°ÇÏ¤Ë¤è¤ë20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿´Â¡¤â¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¿Ø±Ä¤¬¤¦¤Þ¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÇÏ¤âÁ°¸þ¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿·ë²Ì¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê°ì¾Ï¤ò¹ï¤ó¤À¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡£¼¡¤Ê¤ëÉñÂæ¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿³¤³°Ä©Àï¤Ë¸þ¤±¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£