「結婚式費用300万円超は離婚リスクが3.5倍に跳ね上がる」米経済学者が暴く「見栄の代償」と、逆に招待客200人超で離婚率が93％低下する「離婚保険」としての結婚式事情

かつて日本社会を覆っていた「結婚式＝ホテルで盛大な披露宴」という常識は、もはや過去の遺物となり果てた。2025年、我々の目の前に広がるのは、婚礼市場における消費行動が極端なまでに二極化した、冷徹かつ鮮明な経済の風景である。

ブライダル市場の規模は約1兆8,448億円と横ばいを維持しているが、その内実は劇的な構造転換の只中にある。婚姻件数が減少の一途をたどる中で、実施カップルの単価は上昇を続ける一方、「ナシ婚（式を挙げない）」派も確実に勢力を拡大している。この現象が突きつける現実は残酷だ。かつてのように「相場に合わせて、なんとなく挙げる」という中庸な結婚式は、その経済合理性を問われ、存在意義を喪失しつつあるからだ。

生き残る道は、二つに一つしかない。「見栄」を捨てて徹底的に合理化するか、あるいは「絆」という無形の資産へ戦略的に投資するか。この激動の時代において「数百万円」という巨額資金を投じる価値が本当にあるのかを、経済合理性と「離婚リスク」という意外な視点から徹底的に解剖する。

20代の「勢い」と40代の「賢さ」

結婚式における資金投入のメカニズムは、年齢というフィルターを通すことで、その残酷なまでの違いを露呈する。業界が提示する「平均総額343.9万円」という数字に踊らされてはならない。そこには、世代ごとの全く異なる力学が働いているからだ。

市場を牽引しているのは、依然として「憧れ消費」に突き動かされる20代（24〜29歳）である。彼らの平均費用は350〜450万円と高額だが、その原動力は「友人に見劣りしたくない」という同調圧力と、SNS映えを意識したドレスや演出への渇望だ。資金源の多くを親の援助やローンに依存するその姿は、ある種の危うさを孕んでいる。

対照的に、30代は「選別消費」へとシフトする。子供っぽい演出を忌避し、料理の質やゲストの快適性に予算を集中させる。そして40代に至っては、「本質消費」の傾向が極めて顕著となる。彼らにとって結婚式は「見世物」ではない。費用は50〜150万円と合理的で、浮いた資金は新生活や資産運用へと冷静に配分される。

ここで注目すべきは、人数と費用の相関関係に潜む「損益分岐点」の罠である。

「人数を減らせば安くなる」という通説は、半分は真実だが、半分は致命的な誤解だ。データが示す事実は衝撃的である。ゲスト数が50〜59人という中途半端な規模こそが、最も「損をする（自己負担額が最大化する）」魔のゾーンなのである。

この規模では、演出や装飾といった固定費が重くのしかかる一方で、ご祝儀による回収が追いつかない。その自己負担額は約192万円に達する。逆に、ゲストが80人を超えると「規模の経済」が機能し始める。ご祝儀総額が固定費の上昇分をカバーし、結果として自己負担額は減少に転じるのである。中途半端な節約は、かえって家計を圧迫するというパラドックスがここにある。

式場選びの４つの選択肢と隠されたリスク

どこで挙げるかという選択は、単なる好みの問題ではない。それは満足度と請求額に天と地ほどの格差をもたらす、極めて戦略的な意思決定である。主要4スタイルのメリットとリスクを整理すれば、その構造が見えてくる。

まず、頂点に君臨するのは「高級ホテル」だ。500〜1,000万円という価格帯は、価格競争とは無縁の別世界である。料理長とのメニュー開発やスイート宿泊といった「面」での体験価値は極致にあるが、そのコストは圧倒的だ。

次に、市場のメインストリームである「専門式場（ゲストハウス）」。300〜450万円の予算で、プールや大階段といった非日常空間を貸切にできる。しかし、その実態は高コスト体質の塊である。建物維持費がかさむため、契約後のオプション追加攻勢は激しく、持ち込み制限も厳しいという「囲い込み」が常態化している。

これらに対抗するのが「格安婚（プロデュース）」だ。資産を持たないがゆえに200〜250万円という低価格を実現し、持ち込み自由で中間マージンを排除する。だが、その代償として日程は「仏滅」や「日曜夕方」などに限定され、打ち合わせ回数も制限されるという制約を受け入れなければならない。

そして、コスパ最強の選択肢として台頭するのが「フォト婚」である。20〜27万円で、韓国風レタッチやロケ撮影を楽しむ。しかし、ここにも罠はある。「基本プラン5000円」といった広告に釣られれば、衣装ランクアップやデータ購入で最終的には20万円を超える請求が待っている。

次に衣装。プラン内で選べるドレスは、意図的に古かったり安っぽかったりする。「一生に一度」という魔法の言葉が囁かれれば、数十万円の追加料金を支払うことに抗える者は少ない。ランクアップ率は62.4%に達する。

そして装花。初期プランのボリュームでは会場が貧相に見え、「写真映えしない」という殺し文句に追加発注を余儀なくされる（選択率48.1%）。

この構造的な搾取に対抗する唯一の手段、それが「持ち込み（BYO）」である。特に「衣装（10〜30万円節約）」と「ムービー（10〜20万円節約）」の外部調達は、コスト削減の特効薬となる。引き出物を「ヒキタク（宅配）」にし、会場を通さずに送ることで高い持ち込み料を回避するゲリラ戦術も有効だ。

「豪華な式」は離婚への序曲か

「たった1日のイベントに数百万払うなんて無駄」――金融的な視点だけで見れば、この主張は正論である。しかし、社会学的なデータ分析にかけると、結婚式には「夫婦の寿命を延ばす」という、金銭には代えがたい機能があることが判明した。

ここで、結婚式と離婚率に関する衝撃的な相関関係を提示しよう。そこには「金」と「人」という二つの変数による、残酷なまでの逆相関が存在する。

1. お金をかけすぎると離婚する：見栄の代償

「豪華な結婚式を挙げた夫婦ほど幸せになる」というのは、業界が作り出した幻想に過ぎない。米国エモリー大学の経済学者らによる調査データは、不都合な真実を突きつけている。

結婚式費用が2万ドル（約300万円）を超えたカップルは、5,000〜1万ドル（約75〜150万円）に抑えたカップルと比較して、離婚率が3.5倍も高くなるという結果が出ている。

なぜ「豪華」が仇となるのか。答えは明白だ。

第一に、見栄のための過度な出費は、新婚生活の家計に対する時限爆弾となる。借金や貯蓄の枯渇による「金銭的ストレス」は、夫婦喧嘩の最大の火種となり、関係を内部から破壊する。

第二に、「燃え尽き症候群」である。結婚式を挙げること自体がゴールとなり、その後の生活への覚悟が欠落する。祭りのあとの虚無感が、夫婦の溝を広げるのだ。

つまり、「愛の大きさは金額に反比例するリスクがある」。これが統計の示す皮肉な真実である。

2. 人を呼ぶほど離婚しない：最強の「離婚保険」

一方で、変数をお金ではなく「人」に切り替えると、全く逆の現象が起きる。結婚式は、ゲストを呼べば呼ぶほど、強力な「離婚防止装置」として機能するのだ。

同研究において、ゲストを200人以上招いたカップルは、2人きりで式を挙げた（または式をしなかった）カップルと比較して、離婚リスクが93%も低下することが確認されている。

なぜ「人数」が効くのか。

心理学的に、人は「公言した約束」を破ることに対して強い抵抗感（認知的不協和）を感じる。多くの証人の前で「一生愛する」と宣言することは、二人だけの約束よりも遥かに重い「逃げられない鎖」――パブリック・コミットメントとなる。

また、多くの友人を招くことは、危機が訪れた際に二人を支えるセーフティネット（応援団）を構築することと同義である。「あんなに祝福してもらったのに」という心理的抑制が、安易な破局を食い止める防波堤となるのだ。

逆に、「ナシ婚」には落とし穴がある。日本国内のデータでも、離婚歴のある人の82.4%が結婚式を挙げていなかった。通過儀礼を経ないことで、「夫婦になった」という自覚や覚悟（役割移行）が遅れるリスクは否定できない。

令和版「賢い結婚式」とは

以上の分析から導き出される結論は、極めてシンプルかつ合理的だ。

結婚式を行う真のメリットとは、豪華なドレスや装花を見せるためのショーを開催することではない。それは、「自分たちは夫婦として生きていく」という覚悟を社会に宣言し、長い結婚生活で訪れる危機から二人を守るネットワーク（社会関係資本）を固めるための「社会的投資」に他ならない。

金融資産としての結婚式（料理やドレス）の価値は、式が終わった瞬間にゼロになる「減価償却資産」である。しかし、「あの時、みんなにあれだけ祝ってもらった」という記憶と記録（写真・映像）は、時間が経つほどに価値を増す「精神的資産」となる。

したがって、賢明な消費者がとるべき戦略は以下の通りである。

「いくら使ったか（金額）」ではなく、「誰に誓ったか（証人の数）」によってメリットを最大化せよ。「見栄（豪華さ）への出費は抑え、人（ゲスト）を集めることには投資する」。これこそが、データが教える最も合理的な結婚式の在り方だ。

市場は今、「格安フォト婚」と「こだわり婚」に二極化しており、中途半端にコストをかける「平均的な結婚式」こそが、最もコストパフォーマンスが悪い選択肢となった。

投資として「買うべき」ものは、ゲストとの歓談の時間、料理のグレード、そして未来へ残る写真・映像である。これらは関係性を強固にするための「交際費」であり、将来価値を生む資産だ。

一方で、浪費として「捨てるべき」ものは、その場限りの過剰な装花、多すぎるお色直し、そして捨てられる運命にあるペーパーアイテムである。

2025年以降、結婚式は「脱・主役」と「キャッシュレス」へと進化する。ご祝儀はデジタル決済で管理され、高砂に座らずソファー席でゲストと同じ目線で過ごすスタイルが主流となるだろう。

結婚式は、単なる豪華なイベントとして消費するなら「割高」だが、一生続く社会的な絆への投資と考えるなら「適正価格」になり得る。

「一生に一度」という業界の美辞麗句に踊らされず、「見栄」ではなく「証人」にお金を払う。業者主導のプランを拒絶し、自分たちの価値観に基づいた冷徹な取捨選択ができるカップルこそが、この結婚式最終戦争における真の勝者となるのである。

【こちらも読む】『「結婚カウンセラー歴25年」の「婚活のプロ」が感じた「ここ数年の婚活女性の変化」』

【こちらも読む】「結婚カウンセラー歴25年」の「婚活のプロ」が感じた「ここ数年の婚活女性の変化」