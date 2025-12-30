「円安が物価を上げている」のウソを実証データで確認！日本最大の誤解「サナエノミクス批判」に反論します！

高市政権はなぜ高支持率なのか？

高市早苗政権の高支持率のウラで、彼女の経済政策は批判にさらされている。

前編『高市政権の高支持率の秘密は「アベノミクス」がまだ必要だからだ！日銀「利上げ」と「インフレ」の正しい読み解き方を解説します！』で見てきたように、彼女の経済政策がアベノミクスを継承しているからだ。

今回は、この批判に私なりの反論を試みている。

批判的な論者からは、次の３つの批判が上がっている。

１．現在、需給ギャップはゼロ近辺にあり、これ以上、景気刺激をしても物価を押し上げるだけだ。

２．物価上昇は円安の影響なので、円高政策が必要だ。

３．金利引き上げで円高を誘導し、インフレ圧力を抑えるべきだ。

「１．」については、前編の解説した通り、需給ギャップの分析からは、いまの物価上昇は、需要が過熱した結果ではなく、エネルギーや食料など外生的な価格要因に引きずられた「供給型インフレ」であることが見えてきた。

そうであれば、金融引き締めによる景気冷却は逆効果になりかねない。

つづけて、「２．物価高は円安のせいだ」「３．金利を引き上げれば円高になり、インフレを抑えられる」という “円安・金利批判論”を検討していこう。

本当に円安が原因か？

ワイドショー番組に出演するコメンテーターの多くは、物価の上昇は円安によるもので、金利を上げて円高にすべきであると言っているが、果たして本当だろうか。

図２は、消費者物価上昇率と円ドルレートの前年同期比を示したものである。

物価（オレンジと黄色の線）と円ドルレート（緑の線）の関係を示している。

上に上がるのが円安方向の変化なので、グラフで見ても、円安になると物価が上がるように見える。ただし、円ドルレートの大きな動きにもかかわらず、物価の動きは小さいことが分かるだろう。なぜそうなるかと言えば、GDPに占める輸入の割合が低いからである。

その割合は2割程度であるから、たとえば円が１％上昇しても消費者物価は0.2％程度しか下がらないと考えられる。

しかし、グラフを見るとその比率はもっと小さそうである。輸入品が10％上がっても、流通コストはそのままだから、お店での値段が10％上がる訳ではないからだ。

厳密な実証分析によると、円ドルレートが１％上昇しても消費者物価は0.02％しか下がらない（「令和6年度 経済財政白書」第1−2−6図によれば、円ドルレートが１％下落すると財の消費者物価は0.05％上がることが示されている。これは財だけなので、財とサービスの両方なら0.02％しか上がらない）。

つまり、3％の物価上昇率を1％引き下げて2％にするためには50％の円高が必要になるということだ。つまりは、1ドル78円の水準の極端な円高が求められるかもしれないということになる。

海外旅行は大変だけど

お分かりになるだろうか。私が言いたいことは、「円高にすれば物価は下がる」という議論は数量的には誇張されすぎているということである。

コメンテーターが円高による消費者物価の抑制効果を言い立てるのは、彼らが海外旅行で経験した物価高を根拠に述べているにすぎない。なにしろ、海外に行けば、10％の円安は10％の海外での買い物コストの増加要因となるのだからだ。だが、それは日本国内の事情とは、異なる面が多い。

そして、そもそも、どうすれば円高に誘導できるのかも、実際のところ分かっていない。

図2からも分かるが、2002年、2008年、2016年は急激な円高になった。特にリーマンショック後の2009年からは年10％の円高が2012年まで続いたが、これで日本の輸出産業は大打撃を受け、いまも立ち直れてはいない。

失業率は下がっていない

こうした議論を見るにつけ、私が懸念するのは失業率だ。今一度、図1（前編で示したグラフ）を示そう。

失業率（緑色の線）は、コロナショック前の2019年には2.3％まで低下したが、2025年には2.5％までしか下がっていない。

トランプ関税の効果がこれからどう出てくるのか分からない。人手不足だと言うが、これまでと同じ賃金では人を集めることができないということだ。物価が上がっているなら賃金は上がるはずだが、実質賃金をプラスにするほどにはなかなか上がらない。

こうしたときに利上げを推進するとどうなるか。需要を冷やし、雇用を縮小し、賃金の停滞を招く。

低水準の失業率でも賃金が上がらないのは、さらに失業率を低下させる余地があるということだ。この段階での金融引き締めは、雇用を悪化させる危険が高い。

さらに連載記事『「消費減税」の旗を高市首相は降ろしてはいけない…「責任ある積極財政」の“責任”とは何かを解説します！』でも、日本経済の論点を示しているのでぜひ参考にしてほしい。

【こちらも読む】「消費減税」の旗を高市首相は降ろしてはいけない…「責任ある積極財政」の”責任”とは何かを解説します！