「農をあきらめない」ために、地域の力を結集…コメの「食べ手」が「作り手」を支える、宮城県の山間地の取り組み

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『もうコメは食えなくなるのか』連載第42回

『“安直な未来予想図”ではなく「信頼のネットワーク」を築くことが重要…消費者と生産者が「食」によって支え合う「生協自給圏」の仕組み』より続く。

おむすびの試作や器の制作も

山深い山間地の鳴子温泉（宮城県大崎市）地域の鬼首地区で、2006年に「鳴子の米プロジェクト」という興味深い取り組みがスタートした。「作り手」が安心してコメを作れる価格を決め、「食べ手」はその価格で予約購入する。「食べ手」が「作り手」のコメ作りを買い支えるCSA（Community Supported Agriculture＝地域支援型農業）だ。

山形と鳴子の県境で山間地に合ったコメの試験栽培に挑戦し、「ゆきむすび」という新品種が誕生する。地域の女性が「ゆきむすび」を使って100種類ものおむすびを試作し、こけし工人や桶・漆の職人は、地元材を使っておむすびをのせる素敵な器を作った。地域の力を結集し、みんなでおいしく楽しい「食」への努力を続けたのだ。

このコメは、農家から60キログラム当たり1万8000円で買い取る。「鳴子の米通信」の発行経費や、若者の研修支援費用などの運動維持経費を上乗せし、60キログラム当たり2万4000円で「食べ手」に販売している。

北海道から九州まで、900人の「食べ手」

「鳴子の米プロジェクト」は、コメの作付け前の年始から予約の受け付けを開始する。昔ながらの「自然乾燥杭掛け」で農村風景を守りつつ、11月下旬から12月にかけて新米を発送する。

新米の予約者は、田植えや稲刈りの時期に鳴子を訪れ、作業を手伝うこともできる。「作り手」と「食べ手」の直接交流だ。

地元の旅館などの買い取りから始まった「鳴子の米プロジェクト」は好評を博し、2025年現在では北海道から九州まで900人の「食べ手」がいる。

「作り手」は現在14戸あり、田んぼの面積は16ヘクタールだ。鳴子にあるJR陸羽東線・中山平温泉駅の近くには、「ゆきむすび」の絶品おむすびを提供するお店「むすびや」もオープンした。「鳴子の米プロジェクト」を通じて「農をあきらめない」挑戦が続いている。

『「幻のコメ」を買い入れるために“10年に及ぶ長期契約”を結んだ消費者が、生産者と汗を流す…愛知県の山村集落で進む「自給家族」の姿』へ続く。

【つづきを読む】「幻のコメ」を買い入れるために”10年に及ぶ長期契約”を結んだ消費者が、生産者と汗を流す…愛知県の山村集落で進む「自給家族」の姿