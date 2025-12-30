橋本環奈、久々の制服は「膝小僧出てて寒かった笑」

女優の橋本環奈（26歳）が12月29日、自身のX（Twitter）を更新。久々に制服を着たことを報告し、「膝小僧出てて寒かった笑」と振り返っている。



橋本はこの日、「まさかのドレミファドンで司会をやらせて頂き、、、学校かくれんぼでは久々の制服！」と、2026年1月5日放送の「新ドラマ＆人気番組対抗 クイズ！ドレミファドン！50周年の祭典 日本人が歌った名曲＆お宝映像大放出SP」（フジテレビ系）での司会と、大みそか放送の「新しいカギ 年またぎスペシャル 超！年越し学校かくれんぼ」（フジテレビ系）に出演することを告知。



そして、制服を着た「学校かくれんぼ」について「膝小僧出てて寒かった笑」とつづり、「生徒達の声が間近に聞こえてきて、かくれんぼめっちゃドキドキしたなぁ〜」と振り返った。