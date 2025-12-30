目指せ、聞き上手！ 話し相手を満足させる方法９パターン
意中の女性と何を話せばよいかわからない・・・・・・。これは誰もが一度は経験するはずの困った状況ですが、実は意外と簡単な方法で切り抜けることができるようです。ライフハック投稿サイト「ナナピ」では「なにもせず、一緒にいる相手を満足させる方法」を紹介しています。一緒にいる相手に「この人と居ると楽しいな」と思ってもらうためには、上手に相手の話を引き出す「聞き上手」になることが重要なようです。そこで今回は、話し相手を満足させるテクニックとして、比較的ラクに聞き上手になれる方法を９パターン紹介します。
【１】「最近、どう？」と聞いて、会話における運転手のような存在になる
「最近、どう？」は、相手が今いちばん話したいテーマを引き出す言葉。つまり、デートの日に「今日はどこに行きたい？」と聞くようなもので、結果的に相手の希望通りに会話を展開することになり、満足度が高まるでしょう。
【２】「がんばってるね」と言い、救われた気分にさせる
話し手の愚痴や悩みには、不用意に肯定や否定をするよりも、まずは「がんばってるね」のひと言で相手の存在自体を認めてあげることが肝心。そうして信頼関係を築ければ、より有意義な会話を展開していくことができるでしょう。
【３】話のさえぎりに注意して、常に相手を主役にしてあげる
意外とやってしまいがちですが、一番やってはいけないのが「話のさえぎり＝クロス・トーク」。相手が一息つくまでは、こちらからはしゃべらない、くらいの心持ちがいいでしょう。
【４】質問を掘り下げて、唯一無二のインタビュアーになる
話し手は、話しながら相手がその話題に興味があるのか無いのか何気に気になるもの。「そのとき、どう思ったの？」など、話の内容について質問をしてあげれば、相手は安心してさらに会話が盛り上がります。
【５】「そうですね」を連呼して、タモリさんになったような気分にさせる
相手が何を話しても、「そうですね！」と全力で理解を示すと、話し相手にとって信頼できるサポーター的な存在になれるでしょう。結果的に相手が心強い気分になり、楽しい気分で話をすることができるでしょう。
【６】発言を「オウム返し」して、スター歌手になったような気分にさせる
相槌と同様の意味を持つ高等テクニックが、オウム返し。相手が「上司がムカつくのよ！」と言ったら「へえ、ムカつくんだ！」と返します。まるでスター歌手の呼びかけに観客が応えるような構図になり、相手は気持ちよく話を続けることができるでしょう。
【７】「相槌」を送り、相手の会話能力を最大限に引き出す
相槌は「あなたの話に興味がある＝もっと聞かせて」というサイン。まるで会話におけるマエストロのように、しっかり相手の目を見てリズミカルに相槌を打てば、相手は自分の話に自信を持って話をすることができるでしょう。
【８】「なにげに大変でしょ？」と聞いて、神父様のような存在になる
たとえば実家暮らしのように、一般的にラクだと思われていることでも「なにげに大変じゃない？」と聞くことで「門限がある」「家が遠い」などの愚痴を引き出すことができるでしょう。小さな愚痴にも理解を示すことで、?何を話してもわかってくれる人?という最高ランクに昇格することができるはずです。
【９】「大変でしょ？」と聞いて、愚痴の焼却炉のような存在になる
「大学の課題って大変でしょ？」や「居酒屋のバイトって大変でしょ？」など、どんな話でも「大変でしょ？」と聞けば、女性は「そうなのよ！」と愚痴をこぼし始めるでしょう。たっぷり愚痴を吐き出せば誰もがスッキリします。
他には、どんな方法で話し相手を満足させることができるのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（アサハラヒ）
