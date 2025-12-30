「カウントダウンイベント」の誘いに気が進まない理由９パターン
気になる女性にカウントダウンイベントの誘いを断られたら、「来年も寂しくなりそう…」とガックリきてしまうもの。とはいえ、「もう誘わないで」などとハッキリ拒絶されたのでなければ、望みを捨てるのはまだ早いかもしれません。そこで今回は、インターネットユーザーの独身女性71名に聞いたアンケートを参考に「『カウントダウンイベント』の誘いに気が進まない理由」をご紹介します。
【１】行き帰りの道中や待ち時間が、とにかく寒すぎるから
「貴重なライブとかじゃない限り、わざわざ真冬の夜中に出掛けたくない！」（20代女性）というように、季節柄、「寒さ」がネックになる場合は多そうです。カウントダウンは無理でも、昼間に屋内で暖かく過ごせるデートならOKしてもらえるかもしれません。
【２】「年越し」や「カウントダウン」にまったく興味がないから
「予定がなければ喜んで行くし、忙しければ断る。ほかの日のデートと同じです」（20代女性）というように、いたってクールな判断基準で回答する女性もいます。現状では「こちらに気がある」とは言いがたいですが、アタックし続ける価値はあるでしょう。
【３】雰囲気に飲まれて、一気に関係を進めてしまいそうだから
「新年早々後悔したくないから、相手がいい人ならなおさら慎重にことを運びたい！」（20代女性）というように、今の距離感を大事にしたくて断るケースもあるようです。「初詣じゃダメ？」などと誘い返されるようなら、「一応好意はある」と見てもよさそうです。
【４】それほど親しくない男性と、夜遅くに外出したくないから
「初デートでカウントダウンに誘われても、OKしづらいかも…」（20代女性）というように、いくら大晦日とはいえ、まだよく知らない相手を深夜のデートに誘うのは、時期尚早かもしれません。まずは普通のデートに誘って、友達以上の関係を築くのが順当でしょう。
【５】イベントがメインだと、二人で話せる時間が少なそうだから
「せっかくなら大晦日の夜を二人きりで楽しみたい！」（20代女性）というように、相手も同じ想いでいるようなら、「親密な年越しデート」のほうが喜ばれそうです。イベントを断られてピンと来たら、「二人で過ごすのは？」と別プランを提示するのも手です。
【６】家でのんびりしながら、年末恒例のテレビ番組を見たいから
「年末特番を観ながらダラダラするのを楽しみにしてるので！」（20代女性）というように、イベントよりテレビ番組が優先される場合もあります。「そんな理由!?」と思ったとしても、ここは相手を尊重して引き下がるのが得策でしょう。
【７】周りの人たちのハイテンションなノリについていけないから
「クラブイベントとかだと、行ってもあまり楽しめない気がする」（20代女性）というように、「浮かれた雰囲気が苦手…」と参加をためらわれるケースです。改めて相手の趣味をリサーチし直し、喜んでもらえそうなプランで再挑戦するといいでしょう。
【８】年越しの瞬間は、家族と一緒に過ごすことに決めているから
「カウントダウンも楽しそうだけど、大晦日は親戚が集まるから抜けられない！」（20代女性）というように、「家の用事」で断られることもあるでしょう。しつこく誘って困らせるよりも、「家族が仲よくていいね！」などと相手の事情に理解を示したほうが、いい印象を与えられそうです。
【９】人混みが苦手で、行っても疲れるのが目に見えているから
「会場だけじゃなく電車の中もけっこう混みそうだから、できれば家にいたいです」（20代女性）というように、「静かに新年を迎えたい」と考える女性もいます。騒々しい街中を歩かせるより、近場の神社での初詣などのほうが、相手の好みに合っていそうです。
同じ「お断り」にも、さまざまな理由が隠されているようです。押せばまだまだ可能性はあるのか、それとなく真意を探ってみましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年8月4日から11日まで
対象：合計71名（独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
