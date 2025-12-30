100均・ニトリ・towerで冷蔵庫がスッキリ！人気キッチンアイテムでまるっと収納を整えてみた

今年の7月に引っ越しました。以前の住まいで使っていた収納グッズはほぼ処分して、すっからかんの状態で新生活がスタート。冷蔵庫の中も「いつかやらなきゃ」と思いながら、目に入りやすい場所ばかり手をつけて後まわしになっていました。

「とりあえず」で置いた食品たちはぐちゃぐちゃに。食事作りの意欲はダダ下がり。ええい！ これじゃいかん！ 年末年始を前に（ようやく？）重い腰を上げて、気になっていた収納アイテムや、SNSでよく見かけるグッズを使って、わが家の冷蔵庫をまるっと整えてみました。

実際にアイテムを取り入れてみてよかったこと、逆に少し気になった部分などリアルな感想とともにご紹介します。ぜひ冷蔵庫収納の1つの例として参考にしていただけたら嬉しいです。

家族構成：夫婦ふたり（と、鳥などの動物たち）

冷蔵庫：三菱／MR-CG33E-T／330リットル

買い物の頻度：週1〜2回

自炊の頻度：ほぼ毎日、昼と夜（いずれも2人分）

野菜室

ほかの場所よりサッと終わりそうだったので、まずは野菜室からはじめました。以前はクラフトガゼット袋を多用しすぎて、視認性が悪くなっていたように思います。

(1)ニトリ／野菜・冷凍室用伸縮ストッカー深型（レギュラー）／1490円

(2)ニトリ／フレッシュキーパー（S）／799円

(3)セリア／鮮度保持袋 Sサイズ・Lサイズ／各110円（S80枚、L40枚）

(4)ダイソー／耐震マット／110円（4枚セット）

(5)購入先不明（100均）／ブックエンド／110円（2〜3個セット？）

(6)Bee Eco Wrap／蜜蝋ラップ スタンダードSサイズ／902円

野菜室で使ったのはこの6種類です。(1)と(3)は買い足したもの、(4)〜(6)は以前から愛用していたor 家にあったものです。(2)も以前から愛用していたのですが、食器乾燥機（本来は使用不可！）で変形させてしまったので買い直しました……。

大きい変化と言えば、クラフトガゼット袋を伸縮ストッカーに変えたこと。量に合わせて伸縮できるほうが自分に合うと感じたからです。

野菜に限らずほとんどの食材に共通しているのは、買い出しから帰ってすぐ（可能なものだけ）パッケージから出し、洗うなどの下処理を終わらせた状態で各場所に入れること。

「面倒じゃない？」と思われるかもしれませんが、私にとっては料理のたびに洗うほうが面倒ですし、パッケージなどのゴミ処理を後まわしにするのも、すごくモヤモヤするのです。

冷蔵室（後出）でうまく収納できなかった日本酒の瓶は、ここで斜めに入れることにしました。伸縮ストッカーで幅を調整すれば、720ml前後の瓶だと2本まで置けます。

小さいブックエンドの裏に耐震マットを貼って固定。2本置いてもびくともしません。

伸縮ストッカーとブックエンドの後ろには、日本酒のストックを置いたり、長めの野菜を置いたり。

写真では伝わりにくいかもしれませんが、伸縮ストッカーがあっても後ろまでしっかり見えます。買ったことを忘れる心配もありません。伸縮ストッカーに変えたことで視認性が良くなり、デッドスペースになっていた段下を有効活用できました。

冷凍室

次に取り掛かったのが冷凍室です。「立てる収納」は意識していたものの、ジッパーバッグ中心だったため、量が減ると自立しないのが悩みでした。

(7)マーナ／極 冷凍ごはん容器（大盛）／1628円（2個）

(8)セリア／伸縮収納トレーL

(9)セリア／しっかりパックV／110円（2個）

(10)セリア／しっかりパックY／110円

(11)ニトリ／伸縮できる野菜・冷凍庫トレー（スリム）／799円

冷凍室で使ったのはこの5種類です。(7)は以前から愛用していたもの、(8)〜(11)は買い足したものです。「立てる」を「支える」ための仕組みを意識しました。

上の段はとてもシンプル。取り出す頻度が高い「氷（下に保冷剤）・アイスクリーム・ごはん」の3種類に絞りました。立てる必要があるのはごはんだけなので、ごはん容器の幅と冷凍庫の奥行きに合うケースを選んだだけで完成です。やはり伸縮トレーは便利ですね。

下の段もシンプルです。2つ並べた伸縮トレーには、うどんや食パンなどのスタメンを。以前はジッパーバッグに入れていたものは、シール容器に移し替えて。これだけで驚くほど安定感が増しました。

お歳暮やふるさと納税返礼品などが来て、この上にドカッと置くこともありますが、大きく乱れることは（いまのところ）ありません。

ドアポケット

一番悩んだのがドアポケットでした。液体調味料がパンパンで、冷蔵室に転がして置いていたからです。ドアポケットの上段はスカスカなのに、どうしたもんか。眉間にシワを寄せて考えた結果、こうなりました。

(12)ダイソー／冷蔵庫便利ポケット仕切り（伸縮式）クリア／110円

(13)セリア／しっかりパックJ／110円（2個セット）

(14)セリア／しっかりパックC／110円

(15)ニトリ／仕切りにもなる伸縮式冷蔵庫ポケット（ワイド）／199円

(16)ダイソー／おこのみソースホルダー／110円

(17)ダイソー／マヨケチャホルダー／110円（2個セット）

ドアポケットで使ったのはこの6種類で、すべて買い足したものです。

ほぼ使っていなかった上段に、比較的低めの液体調味料を置くことにしました。バラバラになっていた調味料はすべてドアポケットに集結。心配していた液だれは一切ありません。

大人気のポケット仕切り。「無くても困らないけど、まあ買ってみるか」くらいの気持ちで試したのですが、これがまあ本当に便利。ガタガタ動かないということが、こんなにも素晴らしいなんて。期待以上の満足度です。

「ガタガタ動かない」と言えば。伸長式ポケットと、おこのみ＆マヨケチャホルダーも◎。以前も愛用していましたが、逆さまに固定できるのは本当に便利ですね。

冷蔵室

最後は冷蔵室です。液体調味料問題が解決したおかげで、自由度が高くなりました。

(18)セリア／ミエル バスケット／110円

(19)セリア／キレイストッカー ワイド クリアー／110円

(20)セリア／袋物スタンド クリア／110円

(21)セリア／キレイストッカー スレンダー クリア／110円

(22)Amazon／エッグホルダー／1090円

(23)tower／冷蔵庫ドリンクサーバー 2.8L／2970円

(24)ニトリ／耐熱ガラス保存容器 長方形（1040ml）／449円

(25)ニトリ／耐熱ガラス保存容器 長方形（370ml）／249円

(26)セリア／スポンジポケット／110円

(27)セリア／冷蔵庫便利ポケット仕切り（伸縮式）ホワイト ／110円

冷蔵室で使ったのはこの10種類。(23)〜(25)は以前から愛用していたもの、それ以外はすべて買い足したものです。これといった悩みは無かったのですが、より使いやすくできればと期待して、収納ケースを増やしてみました。

正直なところ、ケースを増やすと庫内が（以前より）暗くなり、圧迫感も増します。導入直後はその点が残念に思えたものの、いつの間にか意識しなくなりました。

上段・中段のケースたち。「使用頻度が低いものは上段に」というのがセオリーだと思いますが、あまり気にせず配置しちゃいました。

奥行きと幅で選んだ(20)は、仕切り位置を自分で調整できればもっと使いやすかったかも。

SNSで見つけて気になっていたエッグホルダー。違う色のたまごを入れると、新旧が分かりやすいです。

コロコロ転がってくれて便利なのですが、たまごのサイズによっては最後まで入れることができません。また、下の段に落ちる際に多少衝撃が加わるせいか、いざ使おうとすると意図しない箇所からパカっと割れることがあります。

サイズの問題はフタをしないことで解決できますが、割れやすさについては衛生面の不安もあり、たまごをあまり使わないご家庭には不向きかもしれません。

下段は鍋やボウルを置くためにすっきりと。麦茶ポットを(23)のドリンクサーバーに替えてすごく快適なのですが、注ぎ口が開け閉め時に当たることもあり、チルド室の扉を取りました。

このチルド室上段には作り置きを、下段にはペットシーツを敷いて精肉・鮮魚を。買ってすぐ冷凍することが多いので、チルド室としての役割は下段だけに絞りました。

最後はこちら。自動製氷機があったのですが、手入れが面倒なので取ってしまいました。ザーっと放り込むだけだったチョコ菓子を「すこしでも取り出しやすくしたい」と思い、仕切るためのアイテムを加えました。

狙い通り取り出しやすくなったものの、チョコの消費量はぐんと増えました。ははっ。

「わが家にちょうどいい」冷蔵庫のかたち

冷蔵庫を整えたことで、食事作りへの意欲も自然と戻ってきました。

仕切りやケースを多用する収納はあまり好みではなく、いわゆる「収納のための収納」はしたくないと思っていたのですが、本当に自分の必要なところにだけ取り入れた結果、想像以上に使いやすくなってびっくりしています。

わが家は夫婦ふたり暮らしで冷蔵庫もコンパクトですが、家族構成やライフスタイルが違えば、必要な量や形もきっと違うはず。

年末年始のタイミングで「わが家にちょうどいい冷蔵庫収納」を見直してみるのも、ちょうどいいタイミングかもしれません。

※当記事は、WEBサイト「台所図鑑」がまとめた記事コンテンツです。紹介した商品や効果は使用環境などで異なり、保証するものではありません。商品リストにある価格は2025年12月15日時点のものです。また、筆者の購入先以外でも同じ製品が販売している場合があります。ご購入の際は、各商品の公式情報やレビューなどをご確認のうえでご判断ください。

