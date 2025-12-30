「日本は米中どちらとも喧嘩をしてはダメだ…」自民党きっての国際通が最期に遺した言葉

博覧強記な「第二外務省」

きっかけは約20年前、むさくるしい編集部にかかってきた、高齢男性からの一本の電話だった。

「君が書いた中国の本が面白かった。一度、ランチに招待したい」

翌週、指定された東京・赤坂の鹿島建設に行くと、恭しく奥まった部屋に通された。まばゆいばかりの書斎を背に、笑みを浮かべた平泉渉鹿島平和研究所会長が鎮座していた。

すぐに高級寿司が持ち込まれ、極上のプイィ・フュイッセが開けられた。

「日本は周辺に友達と呼べる国を増やさないといけない」

「中国という国を、もっと深く広く捉え、本腰を入れて付き合うべきだ」

約2時間にわたって、ご高見や思い出話を承った。世界情勢と歴史を俯瞰する博覧強記に圧倒された。

平泉渉（1929〜2015年）は福井県出身の外交官・政治家である。フランスの日本大使館勤務時代に、鹿島建設の「中興の祖」鹿島守之助を案内したことから、見込まれて女婿となった。政界に転身後は、科学技術庁長官、自民党国際局長、経済企画庁長官などを歴任。自民党きっての国際通として活躍した。

晩年は、鹿島平和研究所での研究会を通して、日本外交を担う外交官や元政府高官らと議論を重ね、「第二外務省」と言われた。その末席で傍聴させていただいたのは僥倖だった。

アメリカとも中国とも喧嘩をしてはいけない

'09年に私が北京駐在員となり、挨拶に行ったら、「君がいる間に北京に行くよ」と仰った。

実際に、病身を押して訪問された。宿泊先のホテルに伺うと、「君が留学していた北京大学を見たい」と言われた。

市の東南部に位置するホテルと北西部に位置する北大は真逆だったが、タクシーで長時間かけて案内した。「大きな街だなあ」と嘆息しながら、悟ったような笑みを浮かべていた。そして、帰国後まもなく他界された。

それから10年の歳月が流れ、「高市発言」で日中関係が大揺れになる中、都内のホテルで十年祭が開かれた。立食の会場には高市内閣の高官らも顔を見せた。

ご子息の信之会長が、「家庭では得意のフランス料理を作って振る舞う父でした」と挨拶。私は「なぜあれほどの知性が、ご著書を遺さなかったのですか？」と尋ねた。

「国際情勢はあっという間に移ろうからと、父は言っていました。ただ自分の知見が国の政策に必ずしも十分活かされず、日本の国力が衰えていく現状には、複雑な想いがあったでしょうね」

会場の片隅に置かれたTVで、生前のインタビュー映像が流されていた。

「米国はすべてを自由にして競争させる人類のハッピーワールド。中国は『皇帝』の言うことを何億人にも従わせて発展させる国。日本はどちらともケンカしてはダメだ……」

聴き入る聴衆は私一人だった（合掌）。

「週刊現代」2026年1月5日号より

