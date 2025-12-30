日本で不人気な「国産サバ」がアフリカで美味しく食べられている！　サバの品質向上を目指す「漁獲枠」の議論が問題だらけなワケ

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

アフリカ諸国で人気、日本産のサバ

ノルウェー産と対照的に小型で脂の乗りが良くない日本のサバは、多くが飼料や肥料などに回されているほか、海外にも輸出されている。2024年の貿易統計によると、冷凍サバの輸出国は、ベトナムやタイを筆頭に、エジプト、ナイジェリア、ルワンダ、ガーナといったアフリカへも渡っている。

ベトナムやタイでは自国消費もあるようだが、サバ缶の原料として日本のサバを輸入することが多い。それを日本が逆輸入するといったケースも含まれているようだが、アフリカの国々では、おいしく日本のサバをいただいているという話を聞いた。

日本の商社によると、アフリカでもサバは人気のある魚であり、かつてはノルウェーなどヨーロッパからの輸入が主体だったという。ところが、ノルウェーをはじめ欧州諸国の大西洋サバに関する資源管理や、日本をはじめとした需要増に伴って価格が上昇。アフリカ諸国が大西洋サバを買いづらい状況になっているのだという。

そうした事情から、日本産の価格が安い小サバに目が向けられ、大量に買い付けて、アフリカでのサバ需要を満たしているという。「レストランなどで日本のサバが振る舞われているほか、燻製にした日本のサバを焼いて、日常の食卓で味わっている」（商社筋）と話す。

これが日本のサバのすべてではないとはいえ、日本人が大量のノルウェーサバを第三国経由も含めて輸入し、それとは知らずに味わい続けている半面、国産サバはアジアの国々で缶詰にされたり、アフリカではおいしく調理され、食卓に上ったりしている現状を知ると、少々複雑な気持ちになる。

サバ資源は悪化傾向、漁獲枠削減案に注目が集まる

こうした中、水産庁は2025年2月、太平洋のサバについて、資源が悪化し、親魚の量が減っているといった研究機関の分析などを基に、大幅な漁獲枠削減案を明らかにした。2025年漁期（同年7月から1年間）の太平洋でのサバ漁獲枠を、2024年漁期（約35万トン）より7〜8割少ない約7〜11万トンとする案を示したのだ。

これを受け、メディアでは、サバの漁獲枠大幅減→水揚げさらに減少→（あらゆる物価が上昇している中で）サバも値上がり必至――などと伝えられた。サバも値上がりか、と不安を煽る内容だが、本当にそうだろうか。

これまで述べてきたように、国産のサバは食用向けの割合が低く、塩焼きや味噌煮などで食べられているのは、多くがノルウェー産だ。そればかりではない。漁獲枠の削減は太平洋産で、大幅に減るとはいうものの、そもそも（前年漁期の）漁獲枠が多く設定されているため、漁業者がサバの漁獲を控えなければならないという状況にもなり得ないのだ。

漁獲枠削減は本当に効果的か？

研究機関などによると、サバは資源水準が低下している最中だけに、実際に太平洋での漁獲量は年間7〜8万トン。かつて1970年代には、100万トンを超える豊漁期もあったが、その後は増減を繰り返し、2021年以降は再び減少期に。23年漁期は約7万トンと低水準に落ち込んでいる。

水産庁が示した太平洋での漁獲枠の削減案について、サバの消費者団体「全日本さば連合会」（東京）の小林崇亮会長は眉をひそめつつ、「かつてのようにサバ資源を回復させるには、実際の漁獲量よりも大きく減らすことが必要ではないか」と話す。

近年7〜8万トンしか獲れていない太平洋産のサバの漁獲枠を7〜11万トンに削減しても、漁獲を抑えることにはならないばかりか、資源をさらに減らすことにならないのか。

漁業者の意見などを考慮し、水産庁は2025年5月上旬、太平洋産のサバの漁獲枠を13万9000トンとすることを最終決定した。当初の規制案をさらに緩和し、近年、実際に獲れているサバの2倍近い上限。それで効果的な管理策なのかどうか、疑問が残る。

