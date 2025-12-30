「一般人なのに、なりすましされました。これ以外のアカウントは偽物なので、フォローしたりしないでください」。最近、芸能人でもインフルエンサーでもない一般人が、InstagramやFacebook等のSNSでなりすましをされる被害が相次いでいる。理由と背景、対処法までを、SNSの事件やトラブルに詳しい成蹊大学客員教授高橋暁子さんに聞いた。

【写真】なりすまし被害にあった意外な都道府県アカウント

＊ ＊ ＊

「まさか自分がなりすましをされるなんて思わなかった。芸能人でもなければ有名人でもない。ただのおじさんなのに」

不思議そうに首をかしげたのは、平均的な50代男性だ。不思議がるのももっともで、彼はごく普通の会社員で、特別な活動等をしているわけでもなく、アカウントのフォロワー数も400人程度とそれほど多いわけでもない。

このような話はまったく珍しいことではなく、最近は「なりすましをされるのは芸能人や有名人等だけ」ではなくなっているのだ。

男性は、自分の偽アカウントをキャプチャした画像を警告のために投稿していたが、そのとき既にフォロワーは30人ほどいる状態となっていた。プロフィール写真やプロフィール、投稿内容などはコピペされてまったく同じだったが、名前やIDなどが一文字多かったり記号を含ませており、注意して見ないと本物と間違えそうなものだった。

なりすましアカウントは、コピー元である本物のアカウントと繋がっている友達やフォロワーに狙いを定め、素知らぬ顔でフォローするという手口を使っている。フォローされた友達やフォロワーは、前述のようによく見ないと偽物だと分からないアカウントからのアクションなので、フォローし返してしまう。「いつの間にかフォローがはずれていたのかな」「新しくアカウントを作り直したのかな」などと思い、特に疑いもしない。

フォロー返しをすると､相手からメッセージが届く。その多くは、投資や儲け話を勧誘するメッセージだ。これも信じてしまうと、投資詐欺に遭い、金銭的被害に発展する可能性が高い。

なりすましの2つのパターン、金銭詐欺が目的

SNSのなりすましと言われるものには、2つのパターンがある。1つ目は、本物のアカウントを乗っ取って、本人になりすますもの。2つめは、本物のアカウントとは別の偽アカウントを作って、本人になりすますものだ。

1つめは、アカウント乗っ取りののち「コンテストのアンバサダー候補になったので、投票をお願いします」などと連絡がくるのが近ごろの常套手段だ。この投票にかこつけて、電話番号とパスワードリセットの認証コードを巧みに聞き出し、次々とSNSアカウントを騙し取ってゆく。他には、フィッシング詐欺等を仕掛けるなど様々な手段を使ってパスワードや金融機関の口座情報などを奪おうとする。いずれにしても、いきなり個人的に送られてきたURLはタップしない等の対策を心がけていれば問題は回避しやすい。

2つめは、前述の50代男性会社員の被害のように、気をつけていてもいつの間にか作られている。プロフィール写真やプロフィール、投稿内容などはコピペされてしまうので、本物と見分けづらい点に注意が必要だ。いくらでもなりすましできてしまうため、複数回にわたっていくつも作られてしまった人もいる。

なりすましをする理由は、詐欺に使うためということがほとんど。交友関係や信用を悪用し、友人・知人を騙して金銭や個人情報などを騙し取る目的でなりすますというわけだ。

作成の手間は減り、信頼性・意外性が逆手にとられている

SNSのなりすまし詐欺は、古くから行われてきているものだ。かつては芸能人や著名インフルエンサー、有名企業になりすまし、フォロワーなどを騙すという手口が多く行われていた。

しかし近年、神社や警察署、地方局のアナウンサー、地方の市議会議員など、かつてなら心配しなかった規模のユーザーのなりすましが目立つようになってきた。もしフォロワー数が何十万、何百万と多くなるとアカウントの不自然さに気づく人が出現する可能性が高まるが、数百〜数千程度だと気づかれないかもしれない絶妙な規模だ。一方で、フォロワー数が中規模のユーザーは、リアルでの信頼性が高いことが前提の人が多いため、まさか悪意ある連絡をするはずがないと思われているため、騙しやすい。地方局のアナウンサーや市議会議員など、実際に連絡をくれそうな距離感の相手も狙われた。

ところが最近は、冒頭で紹介したように中規模な有名人どころか一般人まで、なりすまし元として狙われるようになっている。それというのも、アカウント作成が、生成AIなどを使った自動化プログラム等を使えばたやすくなったためだ。

なりすましアカウント作成の手間が減ったこと、なりすますなら有名人だろうと思われてきた意外性や、リアルでも知る友人だからと担保されている信頼性を逆手に取れることから、一般人がなりすまし対象となっていると考えられる。そのうえ、一般人のフォロワー数規模だと、なりすましが露見しづらいため、その先に実行したい詐欺なども実行しやすくなる。かかる手間と悪事の成功率のバランスが、悪意ある人間にとって都合よくなってしまっている。

なりすましの見極め方、なりすまし対策は

なりすましアカウントの見分け方はどうすればいいのか。残念なことだが安心しないこと、一般人でもなりすましされている実態を知り、たとえ友人・知人でも、一度疑う姿勢を忘れないこと。少なくとも、送られてきたURLなどは確認しないままタップせず、投資や儲け話にも乗らず、電話番号や認証コードなどは決して送らないようにしてほしい。

有名人などのなりすましがなくなったわけではない。そのような場合は、当人からなりすましへの警告などが投稿されていることがある。公式サイトなども確認し、本物かどうか確認する手間を惜しまないことが大切だ。特に最近作られた新しいアカウントの場合は、偽物を疑った方がいいかもしれない。

では、なりすましされないための対策はどうすればいいのか。もし、なりすましをされてしまったら、偽物アカウントをキャプチャして保存、その画像を投稿し、友人・知人などに注意喚起しよう。画像やID等の証拠を保全した後、サービスの運営会社に通報、なりすましアカウントを停止処分としてもらおう。

ただし、実際はなかなかなりすましアカウントが停止、削除されないと聞いている。そこで、友人・知人に協力してもらい、一斉に通報することで、停止処分にしてもらえる可能性が高まるはずだ。

また、なりすまし対策として、公式サイトなどを持っている方は、そちらに本物のSNSアカウント一覧を載せておくと、見分けるときの参考にしてもらいやすい。ぜひ参考にしていただければ幸いだ。