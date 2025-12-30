プーチンが示した「アメリカへの強烈な不信感」…2007年、アメリカに「激怒」し、世界を震撼させたスピーチの中身

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社を代表する国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈ロシアとアメリカはなぜ対立へ向かったのか？…イラク侵攻が招いた「決定的断絶」〉に引き続き、2007年のミュンヘン安保会議でプーチン大統領が行なったスピーチの中身について詳しく見ていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

一極覇権への絶縁状

1963年に創設されたミュンヘン安保会議の年次会合は例年2月、五つ星の高級ホテル、ホテル・バイエルン・ホフで開かれる。スイスの保養地ダボスで開かれる世界経済フォーラムの年次総会「ダボス会議」の外交・安保版とも言われる。

2007年2月10日、時ならぬゲストが演壇に立った。40ヵ国を超える国々から招待された賓客を前に、スピーチ原稿に目を落とす。頭の回転の速さを示すよどみない語り。ロシア大統領ウラジーミル・プーチンその人だった。

通り一遍のあいさつを済ませた後、プーチンは「空虚な外交用語」ではなく、世界の安全保障問題について本音で話したいと告げる。最前列に陣取るドイツ首相アンゲラ・メルケルも耳をそばだてた。

最初に切り出したのは「一極世界」だった。米ソ冷戦の二極時代について簡単に触れた後、プーチンは「一極時代」に論点を移し、この時代には「世界の覇権を目指す動きが見て取れた」と述べた。

「しかし、一極時代とは何でしょう。それは1人の支配者、1人の主権者が存在する世界です。そのような一極モデルは受け入れられないだけでなく、（存続）不可能だと私は考えています」

名指しはしなかったが、超大国アメリカを告発しているのは明らかだった。プーチンは「（軍事力にものを言わせる）一極モデルには道徳的基盤が欠如し、欠陥がある」と述べ、国際法軽視を断罪した。

「一方的な行動は、しばしば正統性を欠き、いかなる問題も解決していない。戦争や紛争は減少していないし、これらの紛争で命を落とす人々の数は以前より増えている。著しく増えているのです！今日、われわれは制御できないような過剰な軍事力の行使を目の当たりにしている。それは世界を永久に続く紛争の奈落に突き落としている。国際法の基本原則に対する軽蔑もますます増大している」

一気に話し終えると、プーチンは語気を強めた。「何よりまず、アメリカ合衆国があらゆる面で境界線を逸脱している！」。9・11後の協力姿勢に別れを告げる公然たる絶縁状だった。

プーチンはこの演説の7年後の14年、ウクライナ南部クリミア半島を併合し、22年にはウクライナへ全面侵攻した。ミュンヘンでの対米批判が後年、ブーメランのように自分自身に返ってくるとは、当時は知る由もなかったに違いない。

「約束はどこへ行った？」

それからは、アメリカをおとしめる言葉のオンパレードとなった。大量破壊兵器の拡散、先制攻撃批判、軍縮の停滞……。極め付きが旧ソ連圏への北大西洋条約機構（NATO）の拡大である。

「NATOの拡大は互いの信頼を低下させる重大な挑発行為です。（冷戦後）西側の国々は（ロシアに対して）どのような約束をしたのでしょうか。今日、それを覚えている者すらいません」

プーチンはそう言うと、第7代NATO事務総長マンフレート・ヴェルナーによる1990年5月17日の演説に言及した。「彼はこう述べています。『ドイツ国外にNATO軍を配備するつもりはない。それこそが、ソ連への確固たる安全の保証になる』と」

「その約束は今、どこにあるのでしょうか？」

NATOの記録によると、ヴェルナーは確かにそう述べている。しかし、NATOは90年10月に統一ドイツを新規加盟国として迎え入れ、その後も99年に3ヵ国（チェコ、ハンガリー、ポーランド）、2004年にはバルト3国など7ヵ国の加盟を認めた。

これこそ、ソ連が東欧から「立ち去った」後、アメリカが「どん底状態のロシアに押し付けた」（ステント）秩序である。かつての勢力圏はオセロのように、次々と西側の陣地に塗り替わった。

むろん、それは民意の反映でもある。ソ連の軛から解放された人々自身がNATO入りを望んだ。ただ、プーチンから見れば「敵がどんどん迫ってきているように感じただろう」とマレーシアの元首相マハティール・ビン・モハマドは言う。

積もりに積もった鬱憤を吐き出すように欧米批判を展開するプーチン。ミュンヘン安保会議は白けた雰囲気に包まれた。最初は明るかったメルケルも顔を曇らせ、うんざりした表情を浮かべる始末だった。

「空虚な外交用語」は使わないと約束した通り、プーチンは30分近く本音をぶちまけた。演説の最後に「ご清聴ありがとう」とお決まりの言葉を述べると、気のない拍手が議場内に響いた。

