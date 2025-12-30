¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î½àÈ÷¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç¡Ä¡ÄNHK¿¦°÷¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¡ÖÈÑ»¨¤¹¤®¤ë·±Îý¡×¤ÎÃæ¿È
¡Ö¸¦½¤¤Î°ÆÆâ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¬¤¯Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ÂÐ³°Åª¤Ë¤ÏAIµ»½Ñ¤äDX¤Î¿ä¿Ê¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ëà·±Îýá¤ò²Ý¤¹¤Î¤Ç¤¹¤«¤é(¶ì¾Ð)¡£
º£²ó¤Îà·±Îýá¤Ï11·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â»Ü²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤È¡¢Âç¤¤¯¡ØÊóÆ»¶É·±Îý²ñ¾ì¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¤¿Å½¤ê»æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾åÁØÉô¤Ï¡¢»×¹Í¤¬¾¼ÏÂ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£à·±Îýá¤ÎÆóÊ¸»ú¤ò¸«¤Æ°ÊÍè¡¢ËÜµ¤¤ÇÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
NHKÊóÆ»¶É¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë30Âå¤Î¿¦°÷¤Ï¡¢¤¿¤áÂ©º®¤¸¤ê¤ËÏÃ¤¹¡£
¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¡Ä
»ÕÁö¤ÎÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡½¡½¸¸ÁÛÅª¤ÊÀÄ¤¤¸÷¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅÀÅô¤·¡¢Ï¢Æü¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¡¢Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤ÏÂçÀª¤Î¸«ÊªµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·öÁû¤ò²£ÌÜ¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä³¥¿§¤ÎµðÂç¤Ê¥Ó¥ë¡£¤³¤³¡¢NHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾åÁØÉô´Î¤¤¤ê¤Î¸¦½¤¤¬¡¢¤¤¤Þ¶ÉÆâ¤ÇÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¶É¤Ç¤Ï¡¢1965Ç¯¤«¤é±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÏ·µà²½¤ò¼õ¤±¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¥é¥¸¥ª¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝÊüÁ÷¤Ê¤É¤ÎÊóÆ»ÉôÌç¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë½¸Ìó¤·¡¢Æ±ÉßÃÏÆâ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤ëÃÏ²¼1³¬¡¦ÃÏ¾å11³¬¤Î¿·¤¿¤Ê¾ðÊóÅï¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë·×²è¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢ÍèÇ¯5·î¤«¤é¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»ñºàÈñ¤Î¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Áí¹©Èñ¤ÏÅö½éÁÛÄê¤è¤ê50²¯±ß°Ê¾å¤âÁý¤¨¡¢¼Â¤Ë650²¯±ß¤Ë¤â¤ª¤è¤ó¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦·úÊª¤Ê¤É¤Ø¤Î¸«Ä¾¤·¤¬Ç÷¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¾ðÊóÅï¤À¤±¤Ï¡¢¼Ò²°°ÜÅ¾¤ÎÀìÌç¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢°ÛÍÍ¤ÊÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¿¦°÷¤«¤é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤«¡£
¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤·¤ï´ó¤»¤¬¸½¾ì¤Ë
Èà¤é¤ÎÆ¬ÄË¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾ðÊóÅï¤Ø¤Î°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¤¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÊüÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£Á°½Ò¤Î¿¦°÷¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¸å¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¸¶¹Æ¤ÎºîÀ®¤¬¤¹¤Ù¤ÆÅÅ»Ò²½¤µ¤ì¡¢°õºþ¡¦»æÂå¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÀìÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÎÀ©ºî¤â¿¦°÷¼«¿È¤¬PC¤ÇºîÀ®¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¡¢¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤ÎÂçÉý¤Ê¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤¬¿Þ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¼õ¿®ÎÁ¼ýÆþ¤Î¸º¾¯¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¾åÁØÉô¤Ï¼ý±×²þÁ±¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤·¤ï´ó¤»¤¬¸½¾ì¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³°Ãí¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤³¤Ê¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ÎÎÌ¤¬2ÇÜ¡¢3ÇÜ¤ËÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¸½¾ì¤Î¿¦°÷¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ëÊ¬¤À¤±¡¢Ã±½ã¤Ê¥ß¥¹¤Ë¤è¤ëÊüÁ÷»ö¸Î¤âÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡ÄÉÔ°Â¤ÈÉÔËþ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡ÖÎÌ¤¬ËÄÂç¡×
¤µ¤é¤Ë¿¦°÷¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤¬°¤¤¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Îà·±Îýá¤À¡£¤¤¤Þ¡¢¸½¾ì¤Î¿¦°÷¤Ë¤Ï¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½¬½Ï¤Î¤¿¤á¤Î¸¦½¤¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¸¦½¤¤¬¡¢¶ÉÆâ¤Ç¤ÏÀµ¼°¤Ëá·±Îýá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Î¥»¥ó¥¹¤Ë¤¢¤¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¦¤¨¡¢¤³¤Îá·±Îýá¡¢ÎÌ¤¬ËÄÂç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×(Æ±)
¤Þ¤º¿¦°÷¤Ï³Æ¼«¤Ç¡Ö¸ÄÊÌÁàºî·±Îý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ÖºÂ¤òÀìÍÑ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÍ½Ìó¤·¡¢°ì²ó1»þ´Ö¤ÎºÂ³Ø¤Ë¤è¤ë¸¦½¤¤ò30²ó¤Û¤É¼õ¹Ö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª·±Îý¡×¤ÇÈÖÁÈ¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡Öà·±Îýá¤ÎÍ½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡Ø¡ü¡ü¤µ¤ó¡¢¤Þ¤Àà·±Îýá¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¤á¤Ë¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÃí°Õ´µ¯¤Î¥á¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾åÁØÉô¤Ï¡Ø¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê°õºþ¡¦»æÂå¤òÂçÉý¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤«à·±Îýá¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°õºþ¤µ¤ì¤¿¿ô½½Ëç¤â¤Î»æ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»æ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤Ï¡ØÈëÌ©¾ðÊó¡Ù¤È°õ»ú¤µ¤ì¡¢¸¶Â§¡¢»ý¤Á½Ð¤·¶Ø»ß¡£¾ðÊó¤Ï¸·¤·¤¯´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
à·±Îýá¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¿¦°÷¤«¤é¡Ø¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¾ðÊóÅï°ÜÅ¾¤Ï¼ºÇÔ¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£à·±Îýá¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¦°÷¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë³ä¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÉéÃ´¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤â¤Ê¤¤¡£¸½¾ì¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤À¤À²¼¤¬¤ê¤Ç¤¹¡×(Æ±Á°)
¡ÖÉéÃ´¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯À¼
ÊÌ¤Î50Âå¿¦°÷¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¶ÉÆâ¤Ç¤Ï¥³¥¹¥Èºï¸º¤È´Æ»ë¡¦´ÉÍýÂÎÀ©¤ÎÅ°Äì¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤Î¿¦°÷¤Ë¤Ï¡¢½Ð¶Ð»þ¤ËGPS°ÌÃÖ¾ðÊóÉÕ¤Î¥¿¥¤¥à¥«¡¼¥É¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎÂÇ¹ï¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤â¡¢Éô½ðÆâ¤Ç»þ´Ö¤äÆâÍÆ¤Î¶¦Í¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ëè·îËö¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤Î»Å»öÆâÍÆ¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç¡Ø¹©¿ôÅÐÏ¿¡Ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¡ØÊÔ½¸ºî¶È=¡ü»þ´Ö¡Ù¤ä¡Ø·ÐÍý¼êÂ³¤=¡ü»þ´Ö¡Ù¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Îºî¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤ÎÊó¹ð¤òÃà°ì¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¿¦°÷¤â¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Â©¶ì¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î»ÕÁö¤ÎÂ¿Ë»¤ò¤¤ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº£ÅÙ¤ÏàÊóÆ»·±Îýá¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤·¤¿´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤ÏÈèÊÀ¡¢°à½Ì¤¹¤ë°ìÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
NHK¹ÊóÉô¤ËàÊóÆ»·±ÎýáÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢
¡ÖÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿·¤·¤¤·úÊª¤Ï¡¢ÍèÇ¯Ãæ¤Ë±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤ÇÍÍ¡¹¤Ê½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢Á´¿¦°÷¤Ë¹©¿ô¤ÎÅÐÏ¿¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤ä·Ð±Ä»ñ¸»¤Î´ÉÍý¤Î¤Û¤«¡¢¤ß¤º¤«¤é¤Î¶ÈÌ³¤Î²Ä»ë²½¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊNHK¹Êó¶É¡Ë
¤È¤Î²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
º£Ç¯¡¢ÊüÁ÷³«¶É100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿NHK¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¤¬¡¢¿¦°÷¤ÎÈáÌÄ¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£
