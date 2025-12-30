石破茂前首相が「この本だけは面白かった」と絶賛…！2025年私のベストブック【尾崎世界観、栗山英樹ほか】

朝井リョウ （小説家）

『デモクラシーのいろは』森 絵都 KADOKAWA

学び、笑い、驚き、感動―あらゆる要素全部乗せの極上のエンタメ×教養小説。流石あの名作『みかづき』の著者！ と拍手喝采の読後感です。ボリュームを感じさせない一気読みの展開＆登場人物全員を抱きしめたくなるラストは年末年始の読書にうってつけ。中盤のとあるパートを読み、次は『女の子たち風船爆弾をつくる』（小林エリカ著）を読もうと決めました。

真逆の読み心地のベスト本は、『熊はどこにいるの』（木村紅美著）です。こちらは他に紹介できる機会をいただけたので今回は控え目にしつつ、最低限の言葉で最大値まで震撼させる本書、是非多くの人に薦めたいです。「熊」が指すものの正体を、雪深い夜に共に探しましょう。

麻布競馬場 （小説家）

『ラストインタビュー 藤島ジュリー景子との47時間』早見和真 新潮社

彼女は本当にそれを知らなかったのか、それとも―。

娘とその夫に探偵をつける母親。離散の経緯をバイネームで語られるタレントたち。そして、あの事件の裏側で起きていた全ての事。現実離れした現実をどうにか飲み込んだとしても、それは重しのように胃の腑を圧迫し続ける。とにかく体力のいる読書体験だった。

毒親からサバイブした一人の娘を巡る克明な記録とも読めるし、あらゆるインタビューまたは会話からどうしても排除できない「信頼できない語り手」性を巡るミステリーとも読める。世界のあちこちにある密室を描くことが小説だとすれば、本書は単なるノンフィクションに留まらず、間違いなく最高品質の小説だ。

芦沢 央 （小説家）

『明日の恋人たち』チョン・ヨンス著 吉川凪訳 小学館

自死や家庭の崩壊、不幸な事故など、とても重くてしんどいことを描いているのに、どこかユーモアを感じさせる不思議な静けさ、微視と俯瞰を自在に行き来する絶妙な距離感が心地よく、心強い。これからの人生でとてもつらいことが起きて、何をどう考えればいいのかもわからなくなったら、私はまずこの本を開くと思う。

阿津川辰海 （小説家）

『わたしがいなくなった世界に』七河迦南 東京創元社

幼い子供が繰り広げる謎めいた問答から幕を開ける物語。児童養護施設を舞台とした〈七海学園〉シリーズの一作です。本格ミステリー史に残るべき傑作『アルバトロスは羽ばたかない』から15年、ようやく出た続編への喜びはもちろん、今回もまたハイレベルな企みを配した内容になっています。それぞれに問題を抱え、多感な時期である子供たちの心理をよく描きつつ、謎解きへの野心をも忘れないところにいつも勇気を貰えます。フェアとアンフェアのぎりぎりを狙い澄ましてクセ球を投げる作者の姿勢に脱帽です。

阿部暁子 （小説家）

『月収』原田ひ香 中央公論新社

私はお金が好きです。「富豪になりたい」が口ぐせです。でも、そもそもお金って何なのか。それがあれば幸せになれるのか、幸せとは何なのか。六人の女性の物語を通して考えさせられます。特に小説家の大島さんの話にしびれました。月収八万円、こういう生き方があるとは。たとえ何があっても書き続けていくことはできるんだと勇気づけられました。

伊坂幸太郎 （小説家）

『第七問』リチャード・フラナガン著 渡辺佐智江訳 白水社

今年読んだ本の中では、『携帯遺産』（鈴木結生著）が素晴らしかったが、別のところで挙げてしまったのでこちらの本を。H・G・ウェルズにはじまり、著者の父親の話も述べられていく。「答えられるわけがないけれどずっと考えずにはいられない大きな問い」について、つまり、「諦めるしかないけれど諦めたくない思い」が静かに流れている本で、ノンフィクションに分類されてはいるものの、僕にとっては最上の小説に感じられる、とても不思議な本だった。

石田夏穂 （小説家）

『こうしてぼくはスパイになった』デボラ・ホプキンソン著 服部京子訳 東京創元社

子供の「お仕事小説」だ。舞台は1944年のロンドンである。13歳ながら民間防衛隊のボランティアに志願し、空襲時の伝令係として活動するバーティは、偶然にスパイのノートを拾い、その暗号解読に奔走する。最初から最後まで悲壮感を感じさせないところが好きだった。凄惨な状況にもかかわらずバーティは不幸語りするでもなく、自棄になることもなく、とにかく行動する。私は自分がけっこう脳筋なので（笑）、こういうひたすら具体的なことをする主人公が好きだ。初出勤時こそミスを重ねたバーティだったが、以後は「隊長にほめられるようがんばる」と懸命に自転車を漕ぐ姿に、ミドサーの私も胸がジーンとなりました。

石破 茂 （元総理）

『富める者だけの資本主義に反旗を翻す』原丈人著 聞き手・奥野武範 新潮社

今年は忙しくてちゃんと読書する時間もありませんでしたが、この本だけはおもしろくてあっという間に読みました。学者も官僚もあまり教えてくれない、「経済の本質」をわかりやすく伝える一冊。著者の原さんは、岸田政権のコンセプトをつくった方です。

たとえば10年代を振り返ると、企業の利益は141％、株主配当は136％も増えている一方で、従業員の給料はたった2％増。つまり日本の資本主義は、「お金持ちだけのもの」だったと喝破しているわけです。私が描いていた経済政策と重なる点も多くありました。

今村昌弘 （小説家）

『神の光』北山猛邦 東京創元社

まずタイトルでどんな本なのか興味を引かれると思います。すべての話において、一瞬で目の前から建造物や街が消失するという、とんでもない短編集です。ミステリーには様々な謎がありますが、消失という謎が幻想性を帯びた時、これほどまでに面白く神々しさすら覚えるとは。とにかくおすすめです。

伊与原 新 （小説家）

『プレイグラウンド』リチャード・パワーズ著 木原善彦訳 新潮社

パワーズが紡ぎ出す自然界の物語は、いつも驚異と哲学に満ちている。今回の舞台は海中世界。そこに暮らす生物たちの生態が活き活きとカラフルに描かれ、まるで自分もアクアラングを背負って彼らとともに泳ぎ回っているような感覚が味わえる。特筆すべきは、そこにテクノロジーの進歩と友情の物語が見事に縫い合わされていることだ。感嘆したり、涙したり、深く考えさせられたりと、パワーズの手のひらで感情を転がされる快楽を存分に味わうことができる一冊である。

上田岳弘 （作家）

『ブレイクショットの軌跡』逢坂冬馬 早川書房

格差社会、マイノリティー、ネットメディアの隆盛による情報の権威性の混乱、などなど、様々な現代的な意匠やアイテムを完全につなぎこむ手腕に舌を巻いた。

ページ数が多いが、ページを繰るのがまったく苦にならず、どんどん読めた。

王谷 晶 （小説家）

『人形のアルファベット』カミラ・グルドーヴァ著 上田麻由子訳 河出書房新社

幻想と呼ぶには生々しく、ホラーと呼ぶには哀切に満ち満ちている、スコットランドから来た恐るべき短編集。古典の風格すら感じる文体で綴られる、新し過ぎる奇想の数々に眩暈がした。特に「アガタの機械」は、学生時代に友達のいなかったオタク女子は落涙必須の問題作。「推し活」が軽々なおもしろ流行ワードになっている今こそ読んで、戦慄してほしい！

尾崎世界観（ミュージシャン・小説家）

『「なむ」の来歴』斎藤真理子 イースト・プレス

複雑な物事をわかりやすく伝える本が売れている世の中を、肯定できない気持ちがなんとなくあります。斎藤真理子さんが1991年の韓国や、若い日を過ごした沖縄で考えたことなどを書いたこの本は、そんな気持ちに寄り添ってくれる。決して難しいわけではないけれど、深く刺さる。

自分の気持ちにいちばん近い言葉を一生懸命悩んで探しながら書かれているのが伝わってきて、その様は「翻訳的」と言えるかもしれません。柔らかいものばかり食べていると嚙む力が衰えるといいますよね。この本のように言葉を嚙み締める読書がしたい。そして同じ言葉を使って創作する人間として、斎藤さんの誠実さを見倣いたいと思っています。

川内有緒（ノンフィクション作家）

『原子爆弾』山田克哉 講談社ブルーバックス

20世紀の世界の秩序を根本から揺るがしてきた核爆弾はいかにして作られたのか？ それを、原子の構造や性質、科学者による核分裂の発見、マンハッタン計画の歴史に至るまで非常に丁寧に、そして多角的に紐解いていく。

手に取ると分厚く、若干難しそうに見えますが、あくまでも嚙み砕いた言葉でひとつずつしっかりと書かれています。もともと文系脳の私ですら迷子になることなく理解でき、―語弊があるかもしれませんが―こんなにも知的興奮を味わえ、衝撃的なサイエンス本を読んだのは初めてかもと思う読書体験でした。ますます世界が不穏に感じているみなさんに読んで欲しい一冊です。

栗山英樹 （元プロ野球監督）

『我らが緑の大地』荻原 浩 KADOKAWA

植物の研究者である主人公が、植物による反乱に直面するパニック・サスペンス。エンタメ作品としておもしろいのはもちろんですが、植物に関する最新研究を数多く参照していて、学びが多くあります。

何より読み終わった後に、自然とどのように共存していくべきなのか、自ずと考えさせられました。難しいテーマを誰かに伝えるときに、物語にするとわかりやすくなりますよね。私も選手たちにアドバイスするときに心がけていますが、その意味でも参考になる一冊でした。

