敗戦後の日本、ソ連軍による軍政が敷かれた「樺太の実態」

ソ連軍制の下で：樺太

樺太ではソ連軍による軍政が敷かれることになった。8月27日に在樺ソ連軍司令部は最初の命令として、樺太の住民に対して職場復帰と生産活動の再開を指示した。GHQのように社会改革に対する命令ではなく、生産活動が初めにくる辺りに社会主義国らしさが感じられる。

樺太ではラジオ供出命令と日本本土との通信遮断に加えて、放送や新聞発行も禁じられ情報統制は強化された。

そして豊原市警務司令官に就任したアリモフ少将は、9月1日に金融機関の払い出しを禁止し、通貨は暫定的に円とルーブルを併用することにした（1円＝1ルーブル）。

ソ連軍は金融機関を接収すると、金庫にあった現金や貴金属を持ち出していった。10月には北海道拓殖銀行・豊原支店の2階にソ連の中央銀行であるソ連国立銀行（ゴスバンク）の窓口が開設され、ソ連人に対する銀行業務が始まる。ゴスバンクは中央銀行だが、商業銀行業務も行っていた。

終戦後の樺太では、1946（昭和21）年1月まで拓銀とゴスバンクが併存して銀行業を営んでいた。ただゴスバンクは人材を欠いており、拓銀の行員を少しずつ転籍させた。それに伴い、拓銀の店舗も順次閉鎖となった。

1月末で拓銀最後の店舗となった本斗支店が閉鎖されると、翌2月1日に拓銀豊原支店長だった高橋太郎・取締役がハバロフスクに抑留される。続いて2月5〜9日が円・ルーブルの交換期間に指定され、それ以降の樺太では日本円は使用禁止となった。

なお1945年10月に、拓銀本店（札幌）は建物の6割近くを米第77師団司令部として、また役員行宅も将校用住居などとして接収された。

