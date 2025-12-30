臨終を看取ってくれるのはAIになる――。現役医師が描く「未来の看取り」の姿

誰にでも、いつかは最期のときが訪れる。そのとき、もし傍らにいるのが「AI」だったら――。そんな未来は、もはや空想の話ではない。

医師で医学博士の奥真也氏（医療未来学）は2025年９月、『AIに看取られる日」を上梓した。本書では、AIが医療現場や介護の現場に深く入り込み、「看取り」にまで関わる未来の社会を描いている。そこで奥氏に「未来の看取り」について聞いた。（全3回の1回目）

医療と介護分野でもAIの導入が進む未来

日本は今、少子高齢化と人口減少という局面にある。特に2030年前後には、医療・介護の現場でサービス利用者が増加する一方、担い手不足が一層深刻になると指摘されている。医療従事者や介護職員などの確保は容易ではないからだ。

こうした背景のもと、AIなどの最新技術は、暮らしを支える重要な柱として位置づけられている。医療と介護分野でもAIの導入が進み、技術革新のスピードは今後、さらに加速していくとみられている。

「なお、“医療介護”と表現するのは、医療と介護は本来別々のものではないからです。特に、人生の後半においては、両者は連続し、時には前後して存在する一連のものである。同書は一貫してこの考え方に立っています」

奥氏は著書『AIに看取られる日』の中で、こうした未来像を次のように描いている。

《2035年には、AIは日常的な介護業務の大部分を人間よりも正確かつ効率的に担うようになると思われます。食事の準備、服薬管理、排泄の手伝い、そして夜間の見守り。現在、多くの人手を要しているタスクが、自律型ロボットやAIシステムによって行われます。AIは狭義のバイタルデータ（体温、脈拍、血圧など）だけでなく、顔の表情や声のトーン、身体の微細な動きから、利用者の感情や精神状態を読み取り、適切なタイミングで声かけをしたり、サポートを提供したりできるようになるのです》（以下、《》内は本書からの抜粋）

その結果、これまで人間の医師や福祉の職員ら専門職が担ってきた役割は、AIと人が分担する社会へと変化していく。たとえば、症状の画像診断や介護認定、ケアプランの作成などをAIが担うことが考えられる。業務を効率化することで、人間の医師や職員は患者さんや利用者の一人ひとりに寄り添う医療や介護に時間を割くことができるようになる。その延長線上に「看取り」も含まれていく。

《これまで私たちは「人間の医師にしかできないこと」として、患者さんの感情に「寄り添う」ことや、人生の最終段階においてその命を穏やかに見送る「看取り」を挙げてきました。これらの行為は、論理的な思考やデータ分析だけでは代替できない、共感や倫理観、そして深い人間理解を要する「聖域」であると信じてきたはずです。

しかし、本書のタイトル『AIに看取られる日』は、その「聖域」にさえもAIが容赦なく踏み込んでいく未来を示唆しています。医療の現場だけでなく、私たちの最も身近な生活を支える介護の領域、そして人生の終焉という極めて個人的で神聖な局面である看取りにおいてさえ、AIはこれまで想像もしなかった形で深く関与するようになるでしょう。

「AIが人を看取る」という言葉は、私たちの感情を揺さぶり、不安や抵抗感を覚えるかもしれません。それは、私たちの持つ人間性や尊厳、これらの根源的な概念を問い直すことにつながります。AIは感情を持たない。AIは倫理を理解できるのか。AIに共感は可能なのか。

しかし、そうした問いを投げかけながらも、私たちを取り巻く社会構造の変化、特に少子高齢化という避けられない現実が、AIの介入を「必然」として後押ししています。本書は、この「AIに看取られる日」が単なる未来予測ではなく、すでに進行しつつある現実であることを示すと同時に、その日がもたらす光と影、そして私たちがどう向き合うべきかを深く掘り下げていきます》

「ケアリン」と家族の物語

では、AIによる「看取り」とは、具体的にどのようなものなのか。奥氏はさまざまな活動のほか、「AIによる看取り」をテーマにした「映画」制作を進めている。

映画という形を通じて、「AIに看取られる」という選択肢を社会全体で考えることを目的としている。

物語は、介護支援ロボット「ケアリン」とその家族を軸に展開するヒューマンドラマだ。（短尺プレビュー）（長尺プレビュー）

羊モチーフにした卓上ロボット「ケアリン」は日常会話や見守り、健康相談を担う生成AIを搭載する。健康相談は24時間対応、自然な会話による心理的なサポートもしてくれる。

しかし、ある高齢女性の死をきっかけにAIと人の関係は揺らぎ始める。発端は臨終の場でケアリンが発した「言葉」だった。「AIは死を誘導したのではないか」との疑念が生じ、裁判へと発展していく。AIによる看取りは医療か、尊厳か――。作中で展開される議論は、観る側に「最期のときをどう過ごすか」を突きつけている。

この動画制作で特に注目すべきなのは、「映画」自体もAIが作ってくれることだ。「AIが看取る日」というある種センセーショナルな話を、それさえもAIが語り部となって人間に伝え始める。

「何とも意味深長で現代的な状況がそこにあります。実際に公開されている動画には、羊の形をした介護ロボット『ケアリン』が登場します。短尺版では、ケアリンの声と最小限の映像だけで『看取る』という行為の入口がそっと示され、観る側に考える余地を残しています。長尺版は裁判仕立てで、ケアリンが臨終に関わったことは是だったのか非だったのか、その関与のあり方が人間の言葉によって問い直されていく」（奥氏）

いずれも結論を急がず、受け手の側に判断を委ねる距離感が保たれている点が印象的だ。

「こうした試みが、本格的な映画企画として身構える前に見せられる形になってしまうところに、時代の激変が窺える。この介護ロボット『ケアリン』が物語中の空想の産物にとどまるのではなく、2030年の現実の選択肢として皆さんの手元に届くことを願っています」（奥氏）

さらに奥氏は、著書の中で次のようなエピソードを紹介している。中編記事『「本当に看取ってほしい人にはAIが連絡をしてくれる」臨終間際まで余計な心配も無用、自分好みの姿で過ごす「最期の時間」とは』で続けて紹介する。

奥真也（おくしんや）

1962年大阪府生まれ。医療未来学者、医師、医学博士。経営学修士（MBA）。東京大学医学部医学科卒。英レスター大学経営大学院修了。東京大学医学部附属病院放射線科に入局後、フランス国立医学研究所に留学、会津大学先端情報科学研究センター教授などを務める。その後、製薬会社、医療機器メーカーなどに勤務。著書に『未来の医療年表』（講談社現代新書）、『医療貧国ニッポン』 (PHP新書）、『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』（朝日新聞出版）がある。現在、AIによる看取りをテーマにした映画制作も進めている。詳細はこちら（短尺プレビュー） （長尺プレビュー）

