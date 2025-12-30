「韓国のお正月は1月1日じゃない」KARA知英に聞いた「韓国の年末年始の過ごし方」

2026年1月11日スタートの日本テレビ系ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』で殺人未遂の罪で起訴され、拘置所に移送されてきた未決拘禁者のパク・ハユンを演じる知英さん。今年12月12日には、『知英カレンダー2026』を発売し、12月22日に発売記念イベントも開催した。さらに遡ると11月上旬には、日本でのソロファンミーティングを成功させるなど、日本での活動も精力的に行なっている。過去の連載で韓国での一般的なハロウィンとクリスマスの過ごし方を聞いたが、今回は韓国ならではの年末年始の過ごし方について語ってもらった。

韓国のお正月は1月1日ではない

クリスマスが終わると、街の雰囲気は一気に年末モードに。日本では12月の27〜28日頃から休みになる企業も多く、「今年も1年お疲れ様でした！」という雰囲気になる。しかし韓国では少々事情が違うようでーー？

「韓国では年末年始は普通に仕事をして、元日だけ休むという感じです。大晦日も仕事をしている会社が多いと思います。なぜなら韓国では、1月1日ではなく、＜旧正月（ソルラル）＞をお正月だと考えているからです」

陰暦の1月1日である「旧正月」の日程は毎年変わり、だいたい1月の終わり頃から2月の中旬頃になるという。韓国では、当日とその前後の2〜3日を合わせた日数が連休になるそう。ちなみに2026年の旧正月は2月17日になる。

「旧正月はまとまった連休になるので、みんな実家に帰って家族と過ごしたり、家でのんびりしたりします。あとは家族でご飯を食べた後で、ご先祖様のお墓参りに行ったりもしますね」

ご先祖様を大事にする韓国の行事、秋夕

ご先祖様を大事にする韓国で欠かせない行事に、「秋夕（チュソク）」がある。日本でいうお盆のようなものだろうか。これは毎年旧暦の8月15日に行われ、その前後1日ずつが祝日となるという。2025年の秋夕は10月6日だった。

「秋夕には、家族と親戚が集まります。この日は都会で働いている人も実家に帰り、お墓を掃除したり、法事の準備を手伝ったりするのが一般的です。そしてクリスチャンの家庭以外は、ご先祖様にご挨拶をする＜茶礼（チャレ）＞という儀式をします。

ドラマなどで目にしたことがある人もいるかもしれませんが、部屋の一角に料理や果物などのお供え物を並べた＜茶礼床（チャレサン）＞を作り、その祭壇に向かって深いお辞儀をするのです。その後、家族みんなで朝食を食べてお墓参りをします。お供え物を一部持って行って、お墓に供えたりもします」

支度が大変な行事は時代とともに変化

茶礼床のお供え物のなかには、梨やリンゴなどの果物も。どれも上部が横にカットされているが、これはご先祖様が食べやすいようにするため、または果物を積み上げやすくするためという理由からだそう。

「茶礼床はどこに何を並べるのかなど、位置や順番も決まっています。この茶礼床の準備はオモニ（お母さん）がするのですが、最近では以前ほど本格的にやらない家庭も増えているようです。

うちも父が長男だったため、ずっと実家で茶礼をやっていました。でも母が1人で支度をするのがあまりに大変で、『今後はお墓参りだけにしよう』と数年前にやめることを決定。今は秋夕当日のご飯も外で食べています。

韓国は家族の行事が多く、オモニの負担が大きかったものの、最近は時代の流れで徐々に簡略化されるようになっていて、すごくいいことだと思います」

◇後編【KARA知英が振り返る、紅白歌合戦に初出場したときのこと「最後まで会場にいられなかった」】では、KARAとして日本のNHK紅白歌合戦にも出場経験がある知英さんに、その当時のことや、大晦日の過ごし方について聞いた。

知英（ジヨン／Jiyoung）

1994年1月18日生まれ。韓国出身。2008年、韓国にてKARAのメンバーとしてアーティスト活動をスタートさせる。2014年夏より、日本で俳優としての活動を開始。26年1月期日本テレビ系ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』にパク・ハユン役で出演する。出演作には、ドラマ『地獄先生ぬ〜べ〜』『ヒガンバナ〜警視庁捜査七課』『連続ドラマW そして、生きる』、映画『暗殺教室 卒業編』『片想いスパイラル』、ミュージカル『スウィート・チャリティ』などがある。ソロアーティスト・JY としても活動。『知英カレンダー2026』が好評発売中。

