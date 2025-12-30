AndBra×ブラ選びの新常識。約8割が測らない時代に生まれた“自宅試着”革命

ブラ選びに、どこかモヤっとした不安を感じたことはありませんか。サイズが合っているか自信がない、測るのが面倒、店員さんとのやり取りが気まずい…。そんな本音を裏付けるような、衝撃的な調査結果が発表されました。多くの女性が抱える“ブラ選びの壁”に真正面から向き合い、解決策を提示したのが高機能ノンワイヤーブラAndBra。今、女性たちの間で静かに注目を集めています♡

ブラサイズを測らない女性が約8割という現実



2025年11月に実施された公式SNSアンケートでは、ブラ購入時に毎回サイズを測っている女性はわずか22.3%。一方、77.7%が「測っていない」と回答しました。

理由は「面倒」「測り方がわからない」「店員とのやり取りを避けたい」など実にリアル。

さらに、数値を把握していてもブランド差でフィット感が変わるため、結局試着しないと分からないという声も多く寄せられました。

ツーハッチのベストランジェリーAWARD発表！輝くランジェリーたちをご紹介♡

自宅で2サイズ試せるセルフフィッティング



こうした声を受け、AndBraは初回限定で2サイズを自宅で無料試着できるセルフフィッティングサービスを開始。

S/M、M/L、L/LLから2サイズを選べ、送料・返送料は完全無料、購入義務もありません。

普段の洋服と合わせてじっくり確認できるため、「ネット購入で失敗したくない」という不安にも優しく寄り添います。

医療ノウハウが詰まった高機能AndBra



AndBraは医療用圧迫着の開発実績を持つ株式会社エンパイアが、3年半かけて完成させたノンワイヤーブラ。揺らさない×締め付けないを両立し、12項目の機能を搭載しています。

価格は8,980円（税込）。ノンワイヤー構造や脇高設計、幅広ストラップなど、日常から睡眠時まで快適に支える設計が支持され、Makuakeでは達成率1,000%超を記録しました。

「測らない私」に寄り添う新しい選択



サイズを測らないのは、ズボラだからでも意識が低いからでもありません。忙しい毎日の中で、自分に合うものを“確実に選びたい”という気持ちの表れ。

AndBraのセルフフィッティングは、そんな女性の本音に応える新しい選択肢です。測らなくても、比べられる。着てから決められる。

その安心感が、毎日のブラ時間を少し心地よく変えてくれるはずです♪