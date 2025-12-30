斜面からグリーンに乗せるコツを状況別で解説！あえて曲げるが正解

フェアウェイの絶好のポジションからのアイアンショット。ピンを狙って真っすぐ打とうと思いがちだが「グリーンに乗せたいなら球を曲げて打つといいですよ」河野勝成コーチ。曲げて打つテクニックをレクチャーする。

傾斜からでも曲げれば乗る確率アップ

「斜面からのショットも真っすぐ打とうとするとグリーンに乗りにくくなります」と河野。曲げるつもりでスイングすればミスが減り、狙った目標をとらえることができる。

【左足上がり】右足軸で軌道はアウトサイド・イン！

アウトサイド・インで振れば簡単

クラブを振り抜きやすいアドレスと軌道で振ることは

すべての傾斜での共通ポイント

左足上がりは右足体重でスイングするイメージ。そのためインサイド・アウトに振るのがいいと思い込んでいる人が多いのですが、逆です。左足への体重移動が少なくてインパクトで体が開きやすい状況ですから、最初からオープンスタンスに構えましょう。

ボールを右寄りに置き、スライスを打って乗せるほうが合理的ですし、球筋のコントロールもしやすくなります。

ボールをスタンス中央よりも、やや右にセットする（左）

左に置きすぎると右にプッシュしやすい（右）

【左足下がり】スライスを打つつもりでスイング

アウトサイド・インならヘッドを低く出せる

斜面に沿ってクラブを張るにはアウトサイド・インの軌道がベスト

左足のほうが低い斜面は、ボールを上からとらえてフォローでクラブを低く振り抜くのが一番のポイント。アドレスは体を目標よりも左に向けて構え、アウトサイド・インの軌道で振りましょう。曲げて打つ球筋は、左足上がりと同じスライスです。

ボールが低い角度で飛びやすいため、球を上げようとしがちですがスライスを打って狙えば、すくい打ちのミスを未然に防げます。

ターゲットよりも左を向き、左足体重で構えよう（左）

ボールを上げようとすると手前をダフってしまう（右）

【ツマ先下がり】スライスしか打てないと考える

最初からスライスを打つつもりでスイング

足場よりもボールが低いので

スイングはタテ振りになるためスライスが適している

ツマ先下がりの斜面もアウトサイド・イン軌道でスライスを打つのが理屈に合っています。目標に対して、真っすぐのスクエアではなく、体を目標よりも左に向ける。球を右に20ヤードくらい曲げるつもりで思い切ってオープンに構えましょう。

ショット前に球筋をはっきりイメージすることが大切。意図どおりのスイングができるので、球を右にきちんと曲げやすくなります。

曲げたい幅だけ目標よりも左を向く（左）

体を左に向けないと、目標よりかなり右に飛んでしまう（右）

【ツマ先上がり】斜面でフックが適した唯一の状況

インサイド・アウト軌道でフックを打つ

足場よりもボールが高いのでアウトサイド・インでは振りにくい。フックで打つのが正解

ツマ先上がりだけは、フックが適しています。アウトサイド・イン軌道はインパクトが詰まりやすく、クラブが抜けなくなってしまいます。曲げたい幅だけ体を目標の右に向けて構え、インサイド・アウト軌道でスイングしましょう。

中途半端な気持ちで振ると思うように曲がらなかったり、逆球が出たりするので「しっかりと左に曲げる」と決めて打つことが大切です。

右を向いて構え、フックを打つつもりでスイング（左）

目標を向いて構えると、球が左に飛んでしまうライ（右）

いかがでしたか？ 場面にわけて打ち方を変えてみてください。

レッスン=河野勝成

●こうの・かつなり/1996年生まれ、山口県出身。高校卒業後ティーチングの経験を積み、現在は東京都港区のファイブエレメンツを拠点に多くのアマチュアをレッスン中。

構成=三代崇

写真=田中宏幸

協力=熊谷ゴルフクラブ