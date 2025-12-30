¡Ö¤´½¥½ýÍÍ¡×¤Ë¤Ï¤É¤¦ÊÖ¤¹¤Ù¤¡©·ëº§¼°¤Ç¡Ö¤Ä¤ÞÀè¤Î¶õ¤¤¤¿·¤¡×¤ÏNG¡©Áòµ·¤Î¡ÖÊ¿Éþ¡×¤Ã¤Æ¡©¡Ú2025Ç¯¡¦´§º§Áòº×¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡Û
SNS¤ÇÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¾å¤ë´§º§Áòº×¤Î¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¡×¡£½ÐÀÊ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ê¤«³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤â¤½¤â¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§¼°¤Ç¤Ä¤±¤¿¤éNG¤Î¥Ô¥¢¥¹¤Ã¤Æ¡ª¡©
¡Ö¤´½¥½ýÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦ÊÖ¤¹¡©
葬儀の場でよく耳にする言葉のひとつに「ご愁傷様です」があります。弔意を表すこの言葉に、「どのように返すのが適切なの?」と迷った経験はありませんか。
Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤´½¥½ýÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤´°äÂ²¤ÎÈá¤·¤ß¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ä¤¤¤¤Î°ÕÌ£¤À¤½¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÊÖ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ä¡Ö¤ª¿´¸¯¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªµ¤¸¯¤¤´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢·Ú¤¤´¶¤¸¤Ç¡Ö¤¢¡¢¤É¤¦¤â¡×¤ä¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡×¡Ö¤¤¤¨¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÊÖ¤·Êý¤Ï¡¢Èá¤·¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¿¤áÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ªÁò¼°¤ÇÀäÂÐNG¤Ê°ì¸À¤È¤Ï
故人との別れを惜しむ葬儀の場では、不用意な一言が遺族を傷つけることがあるので注意が必要です。「お葬式の場で遺族にしてはいけない質問」は意外と多いのだそう。
¸Î¿Í¤¬¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¼«Á³»à¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»à°ø¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤»ö¾ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡©¡×¡Ö¤É¤³¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤Ê¤É¡¢ÉÂ¾õ¤ä»à°ø¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤´°äÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿É¤¤¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶ËÎÏ¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤³¤È¤âÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ëº§¼°¤ÎÆæ¥Þ¥Ê¡¼¤Ëµ¤Èè¤ì¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á
¤¢¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ëº§¼°¤ò¤·¤¿¿Í¤Î6³ä¶¯¤¬¡Ö¥ë¡¼¥ë¤äÉ÷Ä¬¤¬ÍýÍ³¤Ç½àÈ÷¤ä»²Îó¤òÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö·ëº§¼°¤ËÍÉ¤ì¤ë¥Ô¥¢¥¹¤òÃå¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÈÄí¤¬ÍÉ¤é¤°¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇNG¡×¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ï¡Ø¸Ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç±ïµ¯¤¬°¤¤¡×¡Ö·ëº§¼°¤Ç¤Ä¤ÞÀè¤Î¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë·¤¤òÍú¤¯¤Î¤Ï¡ØºÊ¤¬ÀèÎ©¤Ä¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éNG¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡£¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤ÉÔÊ¸Î§¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÀ¸¤Ë²¿ÅÙ¤â¤Ê¤¤ÂçÊÑ¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¡×¤ËÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿´Íý¤âÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Ìñ²ð¤Ç¤¹¡£
Áòµ·¤Î¡ÖÊ¿Éþ¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡©¡©¡©
通夜やお葬式で着る「喪服」ですが、「家族葬のため平服でお越しください」と言われると、服装を悩みますよね。そんな時はどうすれば?
¼Â¤Ï¡¢¡ÖÊ¿Éþ¡á»äÉþOK¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£¡ÖÊ¿Éþ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊÃå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÎ¬ÁÓÉþ¡×¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÃÏÌ£¤Ç¹µ¤¨¤á¤ÊÁõ¤¤¡×¤¬Á°Äó¤Ç¡¢¹õ¡¦º°¡¦¥°¥ì¡¼¤ÎÌµÃÏ¤Ç¸÷Âô¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬´ðËÜ¤È¤Î¤³¤È¡£¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë´ó¤ê¤ÎÉþÁõ¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¸¡¼¥ó¥º¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÏNG¤Ç¤¹¡£