2025年も有名人やスポーツ選手がSNSやメディアで「意外な姿」を披露し、世間を驚かせました。芸能界引退後、変貌を遂げた伝説のお笑いタレント、バラエティ番組で衝撃的な変装を見せたバドミントン元世界王者、そして競技中のストイックな姿からは想像もつかない艶やかな「大変身」を遂げたスプリンター。ファンから「激変」「二度見した」と驚愕の声が上がった、話題のビジュアルを振り返ります。



【写真】「メッチャ顔変わったやん」島田紳助69歳のゴルフ姿に衝撃「整形してんのか？」「お元気そうで何よりです」

芸能界引退から14年、島田紳助69歳の近影

2011年に芸能界を引退したタレントの島田紳助さん（69）の近影が「めっちゃ顔変わっている」などとSNSで話題となった。紳助さんが登場したのは、格闘家・皇治さんのインスタグラムで、一緒にゴルフを楽しんだ模様。意外なショットに、ファンらは衝撃を受けた。



皇治さんは「叔父ちゃん的存在、紳助さんとゴルフ 楽しかったやん」と紳助さんとの2ショットを投稿。ゴルフカートをバックに2人が並び、紳助さんはカラフルなキャップを被り、派手な柄シャツにパンツ、黄色のゴルフシューズを合わせていた。ポケットに手を突っ込み、決め顔が印象的だ。



意外な組み合わせに、ファンは騒然。「メッチャ顔変わったやん！紳助さん整形？」「紳助、、、若作り整形してんのか？」「紳助さん、お元気そうで何よりです」「うわ！これはやばい！！！」「紳助さんまた戻ってきてや」などのコメントが並んだ。



また、5月24日にはボクシング・亀田和毅さんが出場するイベントに、兄の亀田興毅さんが紳助さんをリングに上げる場面も。場内は悲鳴まじりに驚きの声が上がり、騒然としていた。



「メッチャ顔変わったやん」島田紳助69歳のゴルフ姿に衝撃「整形してんのか？」「お元気そうで何よりです」



バドミントン元世界王者が“衝撃の老人姿”に

バドミントン元世界チャンピオン桃田賢斗さん（31）の変わり果てた姿にSNSが騒然とした。



桃田さんは6月19日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」に出演し、タレント河合郁人とともに特殊メイクで老人に変装し、「バドミントンのダブルス大会でバレずに勝ち抜き優勝できるのか！？」という企画にチャレンジした。



2時間の特殊メイクで60代の老人に変装した桃田賢斗さんは生え際が後退し、白髪交じりの眉毛にアゴひげをたくわえ、黒ぶちメガネで別人になった。ネット上では「誰？」「えええええ」「ヤバい」と驚きの声が上がった。



桃田さんはおじいさんに変装しながら、さりげなく世界王者のテクニックを披露し、時に強烈なスマッシュで実力を見せつけた。インスタグラムには「変装しててもカッコイイのがダダ漏れですよ〜」「やっぱりバドミントンのプレーは素敵でした」「変装してもイケメン」と称賛のコメントが寄せられていた。本人は変装写真に「桃田おじさんです」「3回目なんでハゲてんの」とメッセージを投稿した。



桃田賢斗が激変「誰？」「なんでハゲてんの」「ええええ」「ヤバい」



日本代表スプリンターが艶やか花魁姿に

陸上女子スプリンターの三浦愛華（みうら・まなか） さん（23）が、自身のインスタグラムで花魁（おいらん）姿のコスプレを披露し、注目を集めた。



三浦さんは「大変身すぎた」と極彩色の艶やかな着物に身を包み、豪華な髪飾りに花魁メイクを施した写真を5枚投稿し、「京都」「嵐山」「花魁体験」「コスプレ」などとハッシュタグを付けた。



競技場で見せる引き締まった肉体とキレのある加速とはギャップのある艶やかな姿に、「びっくり仰天！」「めちゃくちゃ可愛い」「美しすぎます！」と驚きと称賛の声が上がった。



三浦愛華さんは奈良市出身の23歳。中学時代に陸上を始め、奈良県立添上高校から園田学園女子大学へ進んだ。大学時代にユニバーシティゲームズ日本代表として4×100メートルリレーに出場し、4位入賞に貢献した。2024年世界リレーでも4×100ｍで日本代表として出場したスプリンター。



スプリンターが花魁コスプレに挑戦 「大変身すぎた」オフショット「めちゃくちゃ可愛い」