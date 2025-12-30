戦後80年のことし、「いま伝えたい、私の戦争」と題して、今を戦前にさせないための“メッセージ”を届けます。福岡県小竹町に、元日本兵が開設した民間の小さな戦争資料館があります。「ふれてください、戦争に」。3代目館長がつなぐ亡き父の思いに迫ります。

福岡県小竹町に、ひっそりとたたずむプレハブ小屋。「兵士・庶民の戦争資料館」です。



武富慈海（じかい）さん、77歳。この私設資料館の館長を務めています。





■武富慈海 館長（77）「斜めに敵の弾が飛んできて、抜けていったと推測されますから、この水筒は持ち主の命を1回救った水筒になるんじゃないかなと思います。穴が開いたままだったら、ここまでしか（水が）たまらないじゃないですか。一生懸命工夫して穴埋めをして水が漏れないようにしたと。いかに生き延びるためには水が必要だったかが分かる証拠ですよね。」

わずか20畳ほどの資料館には、太平洋戦争や日中戦争当時の写真や資料、そして、兵士たちが身につけていた遺品などが所狭しと並んでいます。およそ5000点を収蔵していて、見学は無料です。

この資料館の最大の特徴は、じかに遺品などに触れ、戦争を生々しく感じられることです。



■慈海さん

「これ、持ってみてください。」

■訪れた人

「これ、弾丸ですか。」

■慈海さん

「焼夷弾（しょういだん）です。」

■訪れた人

「重たい。」

■慈海さん

「おなかを包みますよね。触ってみてください。何か入ってないですか。綿入れなんです。」



■訪れた人

「やっぱり重たいなと思いますね。大変な思いをされたんですよね、やっぱりね。こんなにたくさん遺品が残っていることは、ちょっとびっくりしました。いろいろ説明していただいて、ある程度よく分かりましたので、いい勉強になったと思います。」



■慈海さん

「ここに来ると、聞く方の人も普通の資料館で見るものとは違う、リアルな戦争を感じることになるでしょ。亡くなった人たちのそれぞれ誰かが使った品物は、なんとなく響いてきますから。伝わり方がその人その人で、心に響くという。」

この、全国的にも珍しい資料館をつくり上げたのは、慈海さんの父・登巳男（とみお）さんでした。



資料館を設けたのは1979年。登巳男さんが還暦を過ぎて2年後のことでした。当初は自宅の一部を改装して、自ら集めた遺品を展示していました。



■子ども

「（戦争は）やっていた時に、怖くはありませんでしたか。」

■初代館長・武富登巳男さん

「怖くはなかったか。とてもいい質問。戦争をやっていたら怖いです。いつ死ぬか分からないから。今は生きているけれど、あと10分もしたら、あるいは1時間もしたら死ぬかも分からないというのが戦争です。だからとても恐ろしいです。」

陸軍の兵士だった登巳男さんは、旧満州や東南アジアに派遣され、偵察機のパイロットなどをしていました。



戦時中から戦争の真実を隠そうとしていた軍に疑問を感じ、集め続けた資料や遺品などを公開しました。

さらに、妻の智子さんとともに遺族のもとを訪ね、遺品を収集してきました。



■妻・智子さん

「ごめんください。」

■登巳男さん

「勲八等白色桐葉章（くんはっとうはくしょくとうようしょう）といって、勲章ですね。」

■遺族

「ああ、そうですか。じゃあこれ、お願いします。」

■登巳男さん

「どうぞ、いただきます。」



なぜ、登巳男さんは戦争遺品にこだわったのでしょうか。



■登巳男さん

「戦争で使った品物、特に死んだ兵隊が残した品物。そういうものを実際にたくさん並べて、そこで人間に代わって、品物が本当のことを物語ると。見るだけでなくて自分の手で触って、その重さ硬さ、あるいは冷たさ、そういうものを実感してもらいたいわけです。」



2002年、登巳男さんは84歳で亡くなりました。夫の跡を継いで2代目館長となった妻・智子さんも6年前、この世を去りました。

その後、3代目館長に就いた慈海さん。両親が守ってきたこの資料館を受け継ごうと決意しました。



■慈海さん

「私の場合は一対一で父から教えてもらうのはわずかで、講演を何回も聞いた中で、父の9年間の戦争体験の話をいつの間にか語れるようになった。父の仕事が非常に尊い仕事をしてくれたと思っています。」



在りし日の父の姿を思い浮かべながら、地元の小学校や中学校で子どもたちが戦争遺品に触れる機会をつくっています。



戦後80年のことし、資料館にはこれまでにおよそ700人が訪れました。フランスや韓国など海外から足を運んだ人もいたといいます。

体の続く限り、資料館を続けていきたいと思っている慈海さん。戦後80年のその先も見つめています。



■慈海さん

「子どもたちがここに来て（戦争遺品に）触ってもらって、自分ごととして戦争や平和のことを考える資料館でありたいなと思っています。もう少し、子どもたちも大人も含めて戦争の本質的なことを学ぶ、そういうスタートにしたいなと思います。」



