明日31日(水:大晦日)から、日本海側は広く雪が降り、東北や北陸、山陰など局地的に大雪の恐れ。短時間に積雪が急増するため、車の立ち往生など交通障害に警戒。帰省や年始の外出はこまめに交通情報の確認を。2日(金)にかけて、強い寒気が居座るため、影響が長引きそう。

明日31日(水:大晦日)以降、北海道から北陸で影響大

日本付近は、明日31日(水:大晦日)から、上空に強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。日本海側は広い範囲で雪が降るでしょう。東北や北陸、山陰など局地的に雪の降り方が強まり、山沿いを中心に大雪の恐れがあります。





北海道では今夜(30日)から、東北と北陸では明日31日(水:大晦日)から、道路への気象リスクが高まりそうです。短時間に積雪が急増するため、道路の通行止めや車の立ち往生などが発生する恐れがあります。帰省などで車を使用する際は、万が一に備えて、車の中に、毛布など暖をとる物や、モバイルバッテリー、懐中電灯、スコップ、長靴などを用意しておきましょう。また、沿岸部では風が強いため、吹雪による視界不良にも十分注意してください。関東甲信や東海の山沿いでも雪雲が流れ込み、1日(木:元日)にかけて影響が大きくなりそうです。積雪や路面の凍結にご注意ください。

近畿から九州 年始は太平洋側で影響も

近畿から九州も、明日31日(水:大晦日)から日本海側で雪が降るでしょう。2日(金)にかけて、山陰など中国地方を中心に道路への影響リスクが高まりそうです。2日(金)は近畿や四国など太平洋側にも雪雲が流れ込み、普段雪の少ない平野部でも雪の積もる可能性があります。市街地でもスリップ事故などが発生する恐れがありますので、急ハンドルや急ブレーキを避け、カーブではスピードを落とすなど、いつも以上に慎重な運転を心がけてください。

雪道で立ち往生 一酸化炭素中毒に注意を

もしも雪道で立ち往生してしまった場合、一酸化炭素中毒に注意が必要です。



車が雪に埋まったときは、原則、エンジンを切りましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。窓を開けて換気しても、窓の開口量や風向きなどの条件によっては、一酸化炭素中毒の危険が高まることがあります。



防寒などでやむを得ずエンジンをかけるときは、マフラーが雪に埋まらないように、こまめにマフラーのまわりを除雪してください。



車外へ避難する場合は、ほかの車や除雪作業の邪魔にならないよう、連絡先などのメモを外から見えるところに置き、鍵をかけずにその場を離れましょう。