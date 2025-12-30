ポーカー大会「ジャパンオープンポーカートーナメント」（JOPT）の”罪”は、「違法ウェブコイン」ばかりではない。１〜２年前までポーカープレイヤーを「オンラインカジノ」に誘導していた“前科”もあるのだ。（全3回の第3回）

＊＊＊

第2回【過去にオンラインカジノのアフィリエイトでボロ儲け 「違法ウェブコイン」をアミューズメントカジノにばら撒いた「日本のポーカー王」の正体】からの続き

【写真】アミューズメントカジノ業界を一代で創りあげ、「オンラインカジノ」と「違法ウェブコイン」を普及させた「日本のポーカー王」

「新規登録者には無料で20ドル」とオンラインカジノへ誘導

デイリー新潮が4月、薮内氏を取材した目的はウェブコインの他にもう一つあった。JOPTが過去展開してきた「違法ビジネス」についてだ。JOPTは昨年まで10年近くにわたり、「ポーカースターズ」や「GGポーカー」といった海外違法オンラインカジノ業者と組んで、インフルエンサー活動、宣伝活動を行い、アフィリエイトで収益を上げていたのである。

JOPTのホームページにアップされている岸田文雄元首相と木原誠二衆院議員、城内実経済財政相

その時代の狂乱ぶりを業界関係者はこう振り返る。

「会場内にはデカデカとポスターを掲示。提携オンラインカジノに初回登録すると『無料で20ドルもらえる』と書かれたチラシを配布していた。ポーカー大会の一部の予選もオンラインカジノ内で行われていました」

しかも裏でグループ会社が決済代行まで行っていた。薮内氏がかつて代表を務めていた「クイーンズゲート」という会社などである。

「オンラインカジノは日本では違法だったので、利用者は直接、カジノ内の通貨を購入できない。だから、利用者は決済代行会社に銀行振り込みして通貨の購入を代行してもらうのです。当然、代行会社には手数料が入ります」（同）

薮内氏は、ポーカープレイヤーがオンラインカジノにのめり込めば込むほど、グループ企業に「チャリンチャリンとお金が落ちていくシステム」（同）を構築して少なくとも数年間は荒稼ぎしていたというのである。

「薮内はこの違法ビジネスで、莫大な資産を形成したと言われています」（前出・業界関係者）

ディーラーにも「ギャンブル依存症は多い」

しかも、薮内氏は摘発されることもなく、社会問題化し始めるとしれっとオンラインカジノビジネスから撤退していた。

それを問うと薮内氏は「オンラインカジノを広めてしまった責任は感じています。昨年9月17日、自ら警視庁の対策本部に出向き、やめるよう指導されたので撤退しました」と全面的に“罪”を認めて謝罪。昨秋以降、責任を取る形で全てのグループ企業の役職を降りたと語った。

しかし、JOPTグループがやってきたことは「お騒がせしてすみません」で済まされることなのだろうか。

「いくら何でもやりすぎ。ポーカープレイヤーをギャンブル漬けにしてきたと言っても過言ではありません」（業界関係者）

都内アミューズメントカジノ店経営者は、六本木の騒動後も、新宿や六本木では変わらず一晩で100万円以上動くゲームが夜な夜な繰り広げられていると語る。

「みんな換金できるウェブコイン集めに狂っているからです。『ポーカープロを目指す』と夢見た若い子たちが借金を抱えながら、身の丈に合わないギャンブルにのめり込んでいる。お店もグレーとわかってはいるが、客のニーズがあるから簡単にはやめられない。実はディーラーにもギャンブル依存症が多い。仕事後が終わったら朝までやっている店舗に客として遊びにいく子も少なくありません」

ポーカーユーチューバーに憧れて破産した会社員も

ウェブコインを介した詐欺も横行していると続ける。

「例えば、100万円分のコインを80万円で買い取ります、などと持ちかけて、金だけもらってドロン。借金の踏み倒しもそこら中で起きていて、SNS上には“この男に詐欺られた”などと告発する書き込みが散見されます」（同）

ウェブコインを介したポーカーにハマり破産した20代の男性会社員は「自分はギャンブル依存症だった」と振り返る。今、彼は数百万あった借金を親の支援で整理し、ポーカーから足を洗い、再起を図っている。

「ポーカーユーチューバーに憧れ、毎日のようにアミューズメントカジノやポーカー大会に参加していました。気づけば毎月20〜30万円近い金を浪費し、借金だらけに。いつかポーカーで食って行こうと夢見ていましたが、すべてが幻想でした」（破産した20代会社員）

このような原因を作り、対処もしないままJOPT2代目社長が「マインドスポーツの啓蒙」などとクリーンさを強調して政治家に接近している点も見過ごせない。

今年6月と10月、JOPTはホームページ上で「ポーカー文化振興議員連盟」総会に参加した様子を掲載。JOPTの亀井翼代表が議連会長である木原誠二衆議院議員やメンバーの岸田文雄元首相ら自民党の重鎮と会議をする様子をこれみよがしに写真入りでアップしていた。

〈「日本ポーカー業界の現状と課題、ポーカー議連との連携について」の説明を行い、国際標準のポーカートーナメント実現に向けた課題や議連/業界団体における取り組み期待などについて、議員の皆様からの質疑に答えました〉（JOPTホームページより）

ウェブコインを介した「ポーカー賭博」は続けられている

このような文言とともに、にこやかに笑う岸田氏らの写真を掲載。さらに、JOPTはこの議連に参加した警察幹部の名前まで出して、警察との「連携」も主張していたのである。

立憲民主党の水沼秀幸衆議院議員は、「お墨付きを与えているかのように利用されないよう警察や議連メンバーは気をつけるべきだ」と指摘する。

しかもウェブコインを運営している「ポーカーギルド」社は警察から違法性を指摘された後も、まだウェブコインの取り扱いをやめていない。今後の方針や「3店方式」について質問状を送ると、下記の回答が届いた。

〈当社といたしましては、報道および警視庁をはじめとする関係当局の動向を厳粛に受け止めております。その上で、今後、業界団体を通じて行う、警視庁をはじめとする関係当局との確認および対話を踏まえ、必要な運用見直しや是正措置が求められる場合には、速やかに対応してまいります。当社サービスをご利用いただいている加盟店および利用者の皆様が、法令を遵守した適切な運営を継続できるよう努めるとともに、必要に応じて加盟店への周知・指導を行い、健全な運用の徹底に努めてまいります〉

JOPTにも、ロビー活動やギャンブル依存症対策についての考えを問う4項目にわたる質問状を送ったが、届いたのは「今回開催するJOPTを含め、弊社主催イベントにおいては、ウェブコインの付与を見送る対応といたしました」という回答だけだった。

両社のコメントはいずれも薮内氏を介して返ってきたものだ。薮内氏は記者との電話のやり取りで「警察とグレーゾーンの解消に向けて折衝を続けている最中」などとてんやわんやの様子だった。今もグループ会社に影響力を持っていると思われる。

しかし、前出のアミューズメントカジノ経営者は業界内でJOPTグループに対する信頼は「完全に失墜した」と語る。

「さすがに大手スポンサーは手を引くでしょうね。来年以降、アミューズメントカジノだけでなくポーカー大会に対しても警察が介入していくのではないか。ウェブコインは停止するのは時間の問題だろうが、一度、『ウェブコイン中毒』になってしまった店舗は手を替え品を替え、賭博性を維持しようとするでしょう。もう一つ注目すべきは『ウェブコイン』で誰が一番儲けたかということ。まだ違法性が指摘されている段階ですが、警察が違法な収益と見なせば、大儲けした『胴元』が摘発される展開も考えられる」

「マインドスポーツ」という位置付けの中、今起きているポーカーブームは一見煌びやかに見える。だがポーカーの本質がギャンブルであることに変わりない。社会は大阪カジノ解禁前からすでに「新興ギャンブル」が無法な状態で浸透し、深刻なギャンブル依存をもたらしている状況に注意を払っていく必要がある。

JOPTは1月4日まで高田馬場で開催されている。そして、今日もどこかのアミューズメントカジノでウェブコインを介した「ポーカー賭博」は続けられている。

第1回【「1日で100万負けた」「クレカがパンク」の悲鳴 “適法”ポーカー大会で若者たちが「ギャンブル地獄」に 賞金「現金1億円」を掲げ海外カジノに誘導する大会も】では、主催者が「マインドスポーツ競技」と謳う一方、会場内で熱くなって限度を超えて「ギャンブル」に興じてしまう参加者たちの様子を伝えている。

デイリー新潮編集部