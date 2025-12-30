©ABCテレビ

ANN系列基幹4局の朝の情報番組、「イチモニ！（HTB北海道テレビ放送）」「ドデスカ！（メ～テレ）」「おはよう朝日です（ABCテレビ）」「アサデス。KBC(九州朝日放送)」がタッグを組み、2022年から年の瀬に放送してきた特番「ご当地“推しニュース”」。4回目を迎えた今年はさらにパワーアップ。新MCに東野幸治を迎えてお届けする。基幹４局がそれぞれの番組で1年間に放送したニュースの中から、選りすぐりのイチオシネタを持ち寄り、その年を振り返る。各地域で起こった1年間の話題の中から新MCが太鼓判を押す「珠玉のニュース」は出てくるのか？ 乞うご期待！

各地で色々ありました「どうぶつ」ニュース 400万回再生された犬の動画とは？

今回は各地の推しニュースをテーマごとに紹介していく。まず最初のテーマは「どうぶつ」。師走恒例の「今年の漢字」にも選ばれた「熊」だが、北海道・HTB「イチモニ！」からは、やはり“クマ”のニュースをご紹介。また関西・ABCテレビは今年6月に中国へ返還されたパンダのニュース。白浜のアイドルだったパンダと涙のお別れをするファンの姿にスタジオのアナウンサーも思わずもらい泣き！？ 東海・メ～テレからは全国でここだけ！というラッコが見られる鳥羽水族館の話題。芸達者なラッコが一世一代の大舞台で見せた名人芸とは？ 佐賀・福岡のKBCは犬の話。九州では珍しい大雪のニュースを扱ったところ、雪の話題よりも一緒に映っていた犬の方が注目されてしまい…KBCのYouTubeチャンネルでは約400万回も再生されているという動画は必見だ。

等身大の岩本アナ！？ 気になるお値段は？

「プロ野球」についても4局のアナウンサーが熱く語る。北海道は日本ハム、東海は中日、関西は阪神、佐賀・福岡はソフトバンクとそれぞれが熱狂的に応援するチームがあり、ひときわ話題が盛り上がる。KBCからは日本一になったソフトバンクで愛されているエース、モイネロが水族館へ行き試合とはまた違った表情を見せたときの貴重な映像をお届け。HTBは、そのソフトバンクを最後まで追い詰めた日本ハムの個性的なファンをご紹介。スタジオに、そのファンが作っている「あるもの」が持ち込まれると出演者たちは大喜び！ その「あるもの」とは？ メ～テレは今年プロ野球の世界に飛び込んだゴールデンルーキー中日の金丸夢斗投手が初勝利を掴むまでの感動の道のりをご紹介。そして関西・ABCテレビは史上最速でリーグ優勝を決めた阪神の話題。岩本アナウンサーが担当する「おはよう朝日です」は優勝を記念して岩本アナの等身大フィギュアを作成。スタジオに実際の像が登場するが、各局アナウンサーが気になるのはその制作費。岩本アナが明かしたその驚きの金額とは？

斎藤佑樹さんが北海道に作った新スポットとは？ 名古屋と言えばやっぱり“金”

番組では各地の「新スポット」もご紹介。HTBは斎藤佑樹さんが始めたあるプロジェクトで完成した新たなスポットをご紹介。子供たちの夢を叶える斎藤佑樹さんらしいプロジェクトに心が温かくなります。メ～テレが推すのは、名古屋と言えばやっぱり“金”。何から何までラグジュアリーな金ぴかホテルとは？ KBCが注目するのはSNSで話題になった工事現場。なんとそこにあるのはガンプラ！？ 季節に応じて変化していく世界観を作り出しているのは誰なのか？ ほかにも各局のアナウンサーが話したいニュースをお伝えする「なんでもあり」テーマでは、メ～テレ・小松粼アナが持ち込んだ“跳びにくい縄跳び”「とべないくん」でスタジオが大騒ぎ！ 果たして「とべないくん」を跳べるアナウンサーは出てくるのか！？



MC東野幸治コメント

Q.本日初めてMCを務めた感想と印象的なニュースは何でしたか？

A.東京に住んでいると各地のニュースに触れることが少ないので、ほのぼのする話題、ちょっと笑えるニュース、衝撃的なニュースなど地域密着しているからこそのニュースをたくさん知ることができて面白かったです。

どの局のニュースも印象的で、HTBさんはキノコ狩りに出かけて行方不明になった男性の驚きと安堵のニュース、メ～テレさんは名古屋らしいド派手なホテルのニュース、ABCテレビ「おはよう朝日です」は川粼美千江さんという素晴らしいリポーター（コメンテーター）がいましたし、KBCさんは宮本啓丞アナウンサー自身がとっても印象的でしたね。オープニングの登場した段階で衣装が既に印象的でした（笑）。4局それぞれのカラーが出ていてめっちゃ楽しかったです。

Q.東野さんにとって「今年のニュース」といえば？

A.ABCテレビで毎週土曜日に「正義のミカタ」という番組でMCをしているのですが、番組が10周年を迎えました。固いネタから柔らかいネタまで幅広く扱うのですが、この僕が1週間で１日だけは唯一真面目にニュースを扱う、それを10年続けられた、というのが僕にとってのニュースですね。

Q.視聴者の皆さんに番組のみどころ紹介をお願いします

A.岩本計介アナウンサー（ABCテレビ）が「おはよう朝日です」のMCを来年の3月いっぱいで卒業する、と聞きました。その岩本アナがこの番組の最後の最後に、あることをやって大活躍します！ 絶対に見逃さないでください！

各局アナウンサー紹介（東から順）

【HTB】 福永裕梨（ふくなが ゆり）

「イチモニ！」



【メ～テレ】 小松粼花菜（こまつざき はな）

「ドデスカ！」



【ABC】 岩本計介（いわもと けいすけ）

「おはよう朝日です」



【KBC】 宮本啓丞（みやもと けいすけ）

「アサデス。KBC」

「東野幸治のご当地“推しニュース”2025」

2025年12月30日（火）あさ８時～10時

※HTB、メ～テレ、ABCテレビ、KBCで同時刻に放送