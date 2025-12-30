棚橋弘至、MCのウルフアロンに“圧” 1.4東京ドーム前に…早くも引退の危機

本日12月30日（火）の『くりぃむナンタラ』では、22年ぶりに全国ネットで放送される日本プロレス界最大の祭典「新日本プロレス1.4東京ドーム大会」開催を記念して、「1.4直前！ 新日本プロレスクイズ 間違えたら即引退SP」が放送される。

今回は、2026年1月4日（日）にデビューする元東京五輪柔道金メダリストで新日本プロレスの練習生・ウルフアロンがMCを担当することに。

解答者は、くりぃむしちゅー、同日に引退試合を行う棚橋弘至、福田充徳（チュートリアル）、トシ（タカアンドトシ）、松井珠理奈、女子プロレスラー・なつぽい＆安納サオリ（STARDOM）、野上慎平（テレビ朝日アナウンサー）ら、プロレスをこよなく愛するメンバー。

この9人で50問連続正解を目指すのだが、1問でも間違えると即ファンを引退しなければならないという超過酷なルールだ。

◆カオスすぎる問題が続々登場！

いざクイズ大会がスタートすると、超簡単な1問目に解答者たちは余裕の笑みを浮かべる。

しかし、2問目から突然難易度が爆上がりし、「これ2問目だよ!?」という有田哲平や、「はぁ…？」とあ然とする上田晋也らに早くもピンチが到来。

その後も名場面の貴重映像てんこ盛りのクイズや、視聴者が考案したクイズが次々に出題されていくなか、棚橋がまさかの大失態。1.4を前に早くも引退の危機に？

ほか、「蝶野息遣いクイズ」というカオスなクイズも誕生する。

試合中の選手の呼吸音だけを聞いて、それが蝶野正洋かどうかを当てるという難問に松井が大苦戦。すると、有田や上田を筆頭に、解答者のイチャモンが飛び交う事態が勃発する。

新日本プロレスの社長という“圧”をチラつかせる棚橋をはじめ、あの手この手でゴネるメンバーにMCウルフアロンは…。

さらに、棚橋が社長として絶対にやってはいけないミスを犯すひと幕など、クイズ大会は混迷を極めることに。はたして、解答者たちは見事50問連続正解を達成できるのか？