セリエA 25/26の第17節 ローマとジェノアの試合が、12月30日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ローマはエバン・ファーガソン（FW）、パウロ・ディバラ（FW）、マティアス・スーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはカレブ・エクバン（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、アーロン・マルティン（DF）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。ローマのマティアス・スーレ（FW）がゴールを決めてローマが先制。

さらに19分ローマが追加点。エバン・ファーガソン（FW）のアシストからクアディオ・コネ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに31分ローマが追加点。エバン・ファーガソン（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とローマがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、ローマが選手交代を行う。マティアス・スーレ（FW）からステファン・エルシャーラウィ（FW）に交代した。

59分、ジェノアは同時に3人を交代。カレブ・エクバン（FW）、レオ・エスティゴーア（DF）、ルスラン・マリノフスキー（MF）に代わりロレンツォ・コロンボ（FW）、アレッサンドロ・マルカンダッリ（DF）、セイドウ・フィニ（FW）がピッチに入る。

72分、ジェノアが選手交代を行う。ビトール・カルバーリョ（FW）からジェフ・エクアトル（FW）に交代した。

73分、ローマが選手交代を行う。ブライアン・クリスタンテ（MF）からニッコロ・ピジリ（MF）に交代した。

74分、ローマが選手交代を行う。ジャンルカ・マンチーニ（DF）からダニエレ・ギラルディ（DF）に交代した。

79分、ジェノアが選手交代を行う。モルテン・フレンドルップ（MF）からパトリツィオ・マシニ（MF）に交代した。

85分、ローマは同時に2人を交代。エバン・ファーガソン（FW）、ウェスレイ・フランサ（DF）に代わりアルテム・ドフビク（FW）、デバイン・レンス（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の87分、ジェノアのジェフ・エクアトル（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

以降は試合は動かず、ローマが3-1で勝利した。

なお、ジェノアは50分にモルテン・フレンドルップ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-30 07:00:17 更新