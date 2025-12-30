千葉の“先輩後輩”氣志團×Toshlが歴史的初コラボ！『大晦日オールスター体育祭』番組応援ソングを熱唱
氣志團とToshlが初コラボし、TBSで12月31日に放送される『大晦日オールスター体育祭』の応援ソングを歌唱する。
応援ソングは氣志團の代表曲「One Night Carnival」。氣志團は2024年も同曲を熱唱し、スタジオを盛り上げた。2025年は、綾小路セロニアス翔が“房総の伝説の先輩”と慕うToshlとの歴史的コラボで、スタジオは前年を上回る熱気に包まれる。綾小路は今回のコラボについて「Toshlさんとこんな日がくるなんて…」とコメントしている。
両者のコラボパフォーマンスはもちろん、スタジオで歓声を上げる多数の豪華芸能人とトップアスリートの熱量にも注目だ。
バナナマンがMCを務める『大晦日オールスター体育祭』は、12月31日16時30分から放送（※一部地域は18時から）。
■番組情報
TBS『大晦日オールスター体育祭』
12/31（水）16:30～23:45 ※一部地域は18:00から
MC：バナナマン（設楽統、日村勇紀）
出演：芸能界・アスリート・各界の著名人、有名人
