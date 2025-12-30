吉本新喜劇・筒井亜由貴、結婚を発表 証人は間寛平＆吉田ヒロ
吉本新喜劇座員の筒井亜由貴（32）が29日、自身のインスタグラムを更新し、一般女性と入籍したことを発表した。
【写真】証人・間寛平＆吉田ヒロとの写真も公開…結婚を発表した筒井亜由貴
「私事で恐縮ではございますが、一般女性の方と12月21日に入籍致しましたことをご報告させて頂きます」と公表した。
赤いバラを置いて、薬指に指輪をはめた2人の手の写真をアップ。「彼女はめちゃくちゃしっかりしていて思いやりも愛情も深い方でくしゃっとなる笑顔が大好きです。僕の彼女への第一印象は朝ドラみたいな人、でした」と妻の印象についてつづった。
さらに「そして日頃からお世話になっているお2人に婚姻届の証人になっていただきました。寛平師匠！ヒロさん！ありがとうございます!!」とし、吉本新喜劇GM（ゼネラルマネージャー）の間寛平や吉田ヒロとの3ショットを公開した。
「これからも周りの方への感謝を忘れず日々の舞台活動を精進すると共に温かく幸せな家庭を築いて参ります」「引き続き、吉本新喜劇 筒井亜由貴の応援をよろしくお願いします」と呼び掛けた。
筒井は1993年12月25日生まれ。群馬出身。趣味はバイク、手話、釣り、ONE PIECE、ウーパールーパーのお世話。特技はダンス、歌。NSC39期生で、「金の卵9個目オーディション」を経て、2016年、新喜劇に入団。吉本新喜劇座員によるダンス・ボーカルユニット「秘蔵っ子」のメンバーを務め、25年3月に卒業した。
