“美しすぎるドラマー”大野真依、写真集クラファン支援額が自己最多2300万円超え
美しすぎるドラマーとして話題となっている、ガールズバンド「きみとバンド」のドラマー・大野真依が毎年行っているグラビア写真集クラウドファンディングの募集期間が、このほど終了し、支援額が自己最多となる2300万円超えでゴールとなった。
【写真】美バストあらわに…圧巻のグラビアを披露した大野真依
同プロジェクトはキャンプファイヤーで、25日まで行われた。昨年キャンプファイヤーのグラビア写真集プロジェクトとして最高額の1800万円を記録した大野が、今年は更に記録を伸ばし、自身初の2000万円（支援額2307万8024円、支援者1553人）を超えた。今回のクラファンは生誕記念！グラビア水着＆下着写真集の2冊撮影プロジェクトとなっており、既に撮影も開始されている。
大野は、SNS総フォロワー130万人を誇り、所属するきみとバンドではインディーズガールズバンドとして史上初のZepp全国ツアーを完走したり、ドラムメーカー「Pearl Drums」の公式アーティストにも認定されるなど、ドラマーとして活躍する他にも、週刊誌の表紙を飾るなどグラビアタレントとしても活躍している。
大野は、ここ数年でクラウドファンディングによるグラビア写真集を4回作成しているが、クラウドファンディングを開催する度に支援額は増え、昨年秋に行った際には支援額が1800万円を越え、クラウドファンディングサイト「キャンプファイヤー」において、クラウドファンディングアワード2025も受賞するなど、まさに二刀流の活躍だ。
大野はグラビア活動をする理由として、「私たちのバンドは、全てはバンドのために。というキャッチコピーで、メンバーそれぞれが1人でも多くの人にきみとバンドを知ってもらおうと個人活動をしている。グラビアをきっかけに私の事を知ってもらって、そしてきみとバンドの事を知ってもらって、ライブに足を運んでもらうのが目標」と語っている。
【写真】美バストあらわに…圧巻のグラビアを披露した大野真依
同プロジェクトはキャンプファイヤーで、25日まで行われた。昨年キャンプファイヤーのグラビア写真集プロジェクトとして最高額の1800万円を記録した大野が、今年は更に記録を伸ばし、自身初の2000万円（支援額2307万8024円、支援者1553人）を超えた。今回のクラファンは生誕記念！グラビア水着＆下着写真集の2冊撮影プロジェクトとなっており、既に撮影も開始されている。
大野は、ここ数年でクラウドファンディングによるグラビア写真集を4回作成しているが、クラウドファンディングを開催する度に支援額は増え、昨年秋に行った際には支援額が1800万円を越え、クラウドファンディングサイト「キャンプファイヤー」において、クラウドファンディングアワード2025も受賞するなど、まさに二刀流の活躍だ。
大野はグラビア活動をする理由として、「私たちのバンドは、全てはバンドのために。というキャッチコピーで、メンバーそれぞれが1人でも多くの人にきみとバンドを知ってもらおうと個人活動をしている。グラビアをきっかけに私の事を知ってもらって、そしてきみとバンドの事を知ってもらって、ライブに足を運んでもらうのが目標」と語っている。