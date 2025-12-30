SixTONES田中樹、『オモウマイ店』初登場県のグルメに驚き
6人組グループ・SixTONESの田中樹が、きょう30日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後5：30〜10：00)に出演する。
【オモウマ写真】総重量１キロ！ぺこり食堂の「かつ丼（大盛）」９5０円
毎週火曜日に放送されている同番組は、想像をはるかに超える“オモてなしすぎでオモしろいウマい店”を求め、スタッフが日本中を大捜査。スゴすぎて笑えるサービスを提供する「オモウマい店」を紹介するグルメバラエティー番組。
4.5時間特大スペシャルとなる今回は、これまで284軒の店を紹介してきた『オモウマい店』でいまだ紹介していなかった佐賀県に取材スタッフ6人を派遣。オモウマい店の法則「店前にお花が飾られている」「駐車場の白線が薄いお店」「あなたが1000回以上通ったお店」をキーワードに、大捜索を開始する。
予告映像ではそんな佐賀県で見つけた1軒で注文した「ビーフカレー」に田中をはじめ、出演者全員が驚く。
【出演者】
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：笑福亭鶴瓶、木梨憲武、宮川大輔、
田村淳、吉村崇(平成ノブシコブシ)、
若槻千夏、藤本美貴、田中樹(SixTONES)、矢田亜希子、
片寄涼太(GENERATIONS)、井上咲楽 ほか
【オモウマ写真】総重量１キロ！ぺこり食堂の「かつ丼（大盛）」９5０円
毎週火曜日に放送されている同番組は、想像をはるかに超える“オモてなしすぎでオモしろいウマい店”を求め、スタッフが日本中を大捜査。スゴすぎて笑えるサービスを提供する「オモウマい店」を紹介するグルメバラエティー番組。
予告映像ではそんな佐賀県で見つけた1軒で注文した「ビーフカレー」に田中をはじめ、出演者全員が驚く。
【出演者】
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：笑福亭鶴瓶、木梨憲武、宮川大輔、
田村淳、吉村崇(平成ノブシコブシ)、
若槻千夏、藤本美貴、田中樹(SixTONES)、矢田亜希子、
片寄涼太(GENERATIONS)、井上咲楽 ほか