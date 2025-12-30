くりぃむナンタラ『新日本プロレスクイズ 間違えたら即引退SP』放送 棚橋弘至、イッテンヨン前に引退危機？ MCウルフ・アロンに“社長の圧”
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーによるテレビ朝日系のバラエティ『くりぃむナンタラ』。30日、深夜0時50分からは、22年ぶりに全国ネットで放送される日本プロレス界最大の祭典「新日本プロレス1.4東京ドーム大会」（2026年1月4日、後10時15分）開催を記念して、『1.4直前！ 新日本プロレスクイズ 間違えたら即引退SP』を開催。2026年1月4日にデビューする元東京五輪柔道金メダリストで新日本プロレスの練習生・ウルフアロンがMCを担当することに。解答者は、くりぃむしちゅー、同日に引退試合を行う棚橋弘至、福田充徳（チュートリアル）、トシ（タカアンドトシ）、松井珠理奈、女子プロレスラー・なつぽい＆安納サオリ（STARDOM）、野上慎平（テレビ朝日アナウンサー）ら、プロレスをこよなく愛するメンバー。この9人で50問連続正解を目指すのですが、1問でも間違えると即ファンを引退しなければならないという超過酷なルールで…。
【写真】“社長の圧”を見せる棚橋弘至 受け止めるウルフ・アロン
いざクイズ大会がスタートすると、超簡単な1問目に解答者たちは余裕の笑みを浮かべる。しかし、2問目から突然難易度が爆上がりし、「これ2問目だよ!?」という有田哲平や、「はぁ…？」とあ然とする上田晋也らに早くもピンチが到来。その後も名場面の貴重映像てんこ盛りのクイズや、視聴者が考案したクイズが次々に出題されるが、なんと棚橋がまさかの大失態。1.4を前に、早くも引退の危機に…？
ほか、蝶野息遣いクイズというカオスなクイズも誕生。試合中の選手の呼吸音だけを聞いて、それが蝶野正洋かどうかを当てるという難問に、松井が大苦戦。すると、有田や上田を筆頭に、解答者のイチャモンが飛び交う事態が勃発。新日本プロレスの社長という“圧”をチラつかせる棚橋をはじめ、あの手この手でゴネるメンバーに、MCウルフアロンは…？
さらに、棚橋が社長として絶対にやってはいけないミスを犯すひと幕もあるなど、クイズ大会は混迷を極めることに。はたして、解答者たちはみごと50問連続正解を達成することができるのか？
そして、地上波放送終了直後から、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」では、クイズ大会の特別編『無制限一本勝負！激ムズ新日クイズ！』を独占配信。地上波版から、さらに難易度の上がる激ムズ問題に、今度は解答者たちが勝ち抜き形式の個人戦で挑む。しかし、地上波版の収録が盛り上がり過ぎたため、次の仕事の影響でトシが冒頭から即脱落に…。波乱の展開の幕開けとなる。個人戦となり、無類の強さを発揮するくりぃむしちゅーの直接対決、珍回答を連発する松井など、地上波版とは一味違う盛り上がりを見せたTELASA限定版。果たしてサバイバルクイズを勝ち抜いて「新日王」となるのは誰なのか？
