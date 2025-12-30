ラオスのパーニー国家副主席と会見される愛子さま＝2025年11月、ビエンチャン（共同）

天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは公式訪問したラオスでのさまざまな行事で、ラオス側から贈られた民族衣装を着用された。相手国の文化を尊重する姿は感銘を与え、歓迎の輪が広がった。

愛子さま自身も「伝統を肌で感じ、ラオスの方々に近づいたように思う」と語り、喜んでいる。（共同通信＝志津光宏）

▽好感

17日夜に到着した愛子さまは翌18日、首都ビエンチャンで最も格式がある寺院「タートルアン大塔」を訪れた。

身を包むのは「シン」と呼ばれるラオス伝統の正装。巻きスカートと肩かけは、花をモチーフにした文様が施され、優しさと豊かさを象徴するという。

今回の訪問に当たり、ラオス側から贈呈の申し出があり、愛子さまの好みの色を事前に伝えていた。国家主席の妻とパーニー国家副主席から計2着をプレゼントされた。

会見したパーニー国家副主席は愛子さまの姿に「きれい」「美しい」と連発し、トンルン国家主席は「ラオスの若者にとっても、自分たちの文化や伝統を誇りに思う良い機会になった」と高く評価した。

随行する側近は「非常に良い印象を持ってもらった。皆さんが本当に喜んでいた」と手応えを口にした。

▽理解

愛子さまが文化や慣習に敬意を払う場面は随所に見られた。

合掌してあいさつをする際は、ラオスの女性に倣って右足を軽く曲げるしぐさをし、仏像の前では正座ではなく、横座りをした。

「伝統や文化を事前にしっかり勉強し、理解した上で実践されている」と側近は言う。

早朝に古都ルアンプラバンへ向かう電車の中でも、愛子さまが資料をめくり、マーカーを引く音が聞こえたと明かし「こうした姿勢が相手の心に届くのだろう」と続けた。

ルアンプラバンでは現地の人たちが沿道で歓迎した。「車の窓を開けても大丈夫ですか」。愛子さまは側近にこう尋ね、警備上の確認が取れたため、窓を開けて笑顔で手を振った。

ラオスの民俗衣装を着用し、パーニー国家副主席と会見される愛子さま＝2025年11月、ビエンチャン（共同）

「タートルアン大塔」で、ろうそくに火をともされる愛子さま＝2025年11月、ビエンチャン（共同）

寺院「タートルアン大塔」を訪れ、記念撮影される愛子さま＝2025年11月、ビエンチャン（共同）