有吉弘行、生放送で「皆さんに1つご報告がございます」→スタジオどよめき「ええ〜っ!?」
タレントの有吉弘行が28日放送のJFNのラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』に生出演し、驚きの報告をした。
放送では「輝く 有吉レコード大賞」を実施した。その途中、有吉が「皆さんに1つご報告がございます」とし「当番組の作家、3年前に結婚いたしております」と発表。すると、スタジオは「ええ〜っ!?」「3年前!?」とどよめいた。
どよめきも冷めやらぬ中、有吉は「もっと驚かせてやろうか？」と続け「子どもが2人います」と重ねると、スタジオはさらに驚きの声が響いた。
出演していたお笑いコンビのアルコ＆ピースの平子祐希は、自身のラジオ番組の担当でもあるにも知らされていなかったようで、「うちのメイン作家ですよ?」「全然違いますけど、なんか不倫されたみたい…」とあ然としていた。
そんな平子を笑っていた有吉だが「かく言う私もきょう知ったんですけど（笑）」と付け加えた。
