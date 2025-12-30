『オモウマい店』お好み焼き店、立体的すぎる…「チキンカツタワー」1300円 店主「だから赤字になんねん」
きょう30日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後5：30〜10：00)には、お得（トーク） しゃべく立体 お好みママ」が登場する。
【オモウマ写真】ボリュームたっぷり！豚バラ＆エビ＆タコ満載お好み焼き1100円
毎週火曜日に放送さ「れている同番組は、想像をはるかに超える“オモてなしすぎでオモしろいウマい店”を求め、スタッフが日本中を大捜査。スゴすぎて笑えるサービスを提供する「オモウマい店」を紹介するグルメバラエティー番組。今回は4.5時間特大スペシャルを贈る。
広島・広島市にあるお好み焼きテイクアウト専門店。“肉玉そば”（580円※取材時）は、生地の上に豚バラ肉、キャベツ、天かす、もやしをのせて焼く。そして麺約120グラムとたまごを加えて完成。
手のひらサイズのチキンカツが8枚のる“チキンカツタワー”（1300円※取材時）や、厚切り豚バラ肉を2枚重ねにしたトンカツを3枚のせた“ホンマにとんかつやでぇ”（1060円※取材時）、豚バラカツとからあげ4個、目玉焼きをのせた“ホンマに目玉おやじさん”（1270円※取材時）など、立体的なお好み焼きを提供している。お客さんにまた来ようと思った理由を尋ねると「おいしいから。広島のお好み焼き屋さんでは、ここまでのトッピングはやらない」、「すごく美味しくて、また食べたくて」、「ひたすら安くてうまい」とのこと。
お好み焼きに使うだし入りの特製生地は、3時間煮込んだ豚骨と鶏ガラの出汁をしばらく冷蔵庫で寝かし、小麦粉を加えて浄水で伸ばし1日置く。翌日、コラーゲンと旨味がたっぷりで、持ち上げると伸びるような重い質感に進化。そこにしょうゆを加え、水でとろみを調整している。
車で1時間半かけて来店されたお客さんには、お待たせしたためお肉2枚サービスしたこともある一方で、「だから赤字になんねん。おもいっきし利益なんてないねん」と店主は言う。また、豚バラ肉2枚、エビ2尾、タコなどがのった“つやかのめぐちゃんスぺシャル”（1100円※取材時）は、「正月のお年玉として1700円から値下げしたまま戻せなくなった」とのこと。
そのほか、「重た・・・これ何キロ？」と声が出てしまう“鶏カラアゲ南ばんタワータルタル”（1350円※取材時）や、からあげ3個付き“オムそばめし”（1600円※取材時）など、蓋をしめることができないまま持ち帰るお客さんと、料理そのものにも強いこだわりを持つ店主さんを描く。
【出演者】
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：笑福亭鶴瓶、木梨憲武、宮川大輔、
田村淳、吉村崇(平成ノブシコブシ)、
若槻千夏、藤本美貴、田中樹(SixTONES)、矢田亜希子、
片寄涼太(GENERATIONS)、井上咲楽 ほか
