ブログは以前からやっていましたが、それほど熱心なブロガーではなく、2週間に1度更新すればいい方でした。それが変わったのは、2019年7月に「マル」と「オレオ」の2匹の猫が我が家に来てからです。可愛くて仕方ないので、毎日写真を撮るようになりました。それをブログに毎日上げるので、彼らのファンがどんどんと増えていきました。

アメーバブログ（アメブロ）というレンタルブログサービスの中に「あや子日記」という公式ブログを展開させてもらっています。気が付くと、演歌歌手ではなく、「マルオレのお母さん」という位置づけになっていました。決して間違ってはいません。フォロワーと呼ばれる定期読者の数も、おかげさまで34万人を超えました。数字だけ言ってもピンときませんが、仕事でテレビ局に行くと、歌手としての私をよく知らないような若い子から「今朝もブログ見てきました」とあいさつされるようになりました。全く知らない方から「マルオレちゃん元気ですか？」と聞かれることもしばしばです。

私の生活スタイルも大きく変わりました。以前はスマホを持ち歩くタイプではありませんでした。でも、今は朝起きた時から寝る時まで、片時もスマホを手放せなくなってしまいました。もちろん、電話のためではありません。カメラとしてのスマホが必需品なのです。「マル」「オレオ」に加えて、今夏から仲間に入った「じゃこ天」。この3匹の姿と行動を眺めていると、何をしても可愛くて、写真に収めたくなってしまうのです。携帯のアルバムを見ると、ほとんど黒（マル）と白黒（オレオ）ばかりで自分でも驚くほどです。

毎朝作る孫のお弁当の写真をブログに上げることも日課のようになりました。せっかく愛情を込めて一生懸命に作るお弁当。孫にしか見てもらえないのは寂しいじゃないですか。記録しておけば、おかずの内容も把握できて、明日以降作る時の参考にもなります。お弁当の話も、その日に出会う人との会話の定番ネタになっています。

ブログをマメに上げていて感じるのは、藤あや子の歌よりも、私のライフスタイルに注目してもらっているということです。本業の歌手としてはどうなのか？という意見も確かにあります。しかし、私がブログに上げている猫たちの写真を見て「いつも癒やされています」という一人暮らしの女性ファンからのメッセージも来ます。歌で喜んでもらうだけでなく、これも十分、意味のあることではないだろうかという気持ちになります。

歌手活動とは全然違う、ブログならではのコミュニティーもでき始めています。基本的に若い人が多いからでしょうか、彼らの「ツッコミ」の仕方がとても上手で、実に面白いのです。自分では大したことじゃないと思うような出来事に対しても、予想外の反応があって驚きます。世の中、勉強になることがまだまだたくさんあります。

◇藤 あや子（ふじ・あやこ）1961年（昭36）5月10日生まれ、秋田県角館町（現・仙北市）出身の64歳。民謡歌手として活動後、87年に村勢真奈美の芸名で「ふたり川」でデビュー。89年、藤あや子に芸名を変え「おんな」で再デビュー。92年「こころ酒」で日本有線大賞を受賞、第43回NHK紅白歌合戦に初出場、21回出場している。新曲「想い出づくり」など「小野彩（このさい）」のペンネームで作詞・作曲も行う。